THEON International Plc: Eνισχύει το μέλλον της άμυνας με επένδυση στην Twin Prime και ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στρατηγική επένδυση ύψους 3 εκατ. δολαρίων που φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο των αμυντικών τεχνολογιών της επόμενης γενιάς, πραγματοποιεί η THEON International Plc

Business 14.05.2026, 17:06
Με επένδυση 3 εκατ. δολαρίων στην Twin Prime και στόχο την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, η THEON International Plc επιταχύνει τη στρατηγική THEON Next στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας.

Στρατηγική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την THEON

Ειδικότερα, η THEON International Plc ανακοίνωσε την στρατηγική επένδυση ύψους $3 εκατ. στην Twin Prime, ένα ανερχόμενο αμερικανικό κέντρο καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει εξειδικευμένα μοντέλα για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Οι δύο εταιρίες σκοπεύουν να προχωρήσουν στη σύσταση κοινοπραξίας για την ενσωμάτωση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στα προϊόντα της THEON και την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της στρατηγικής THEON Next.

Η δομή της συμφωνίας

Η THEON αποκτά μονοψήφιο μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην Twin Prime, έναντι συνολικού τιμήματος $3 εκατ. σε μετρητά. Παράλληλα, η THEON και η Twin Prime θα συστήσουν κοινοπραξία, με συμμετοχή 60% για τη THEON και 40% για την Twin Prime, με σκοπό την ανάπτυξη, εμπορική αξιοποίηση και διάθεση εξειδικευμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, βασισμένων στην πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της Twin Prime.

Η κοινοπραξία θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, επιταχύνοντας τις δραστηριότητες της υφιστάμενης ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης της THEON.

Το εταιρικό προφίλ της Twin Prime

Η Twin Prime είναι ένα νέο καινοτόμο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης, εστιασμένο στον κλάδο της άμυνας και της ασφάλειας. Αυτή την περίοδο η Twin Prime ολοκληρώνει έναν γύρο αρχικής χρηματοδότησης (pre-seed), με επικεφαλής την Expeditions, έναν κορυφαίο επενδυτή σε νεοφυείς επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας σε άμυνα και ασφάλεια.

Αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να κατανοούν και να αναλύουν απευθείας δεδομένα από κάθε είδους αισθητήρες ιδιαίτερα σε εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας τη δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.

Η Twin Prime ιδρύθηκε το 2025 από τους George Lentzas, Stephane Sezer, Drew Calcagno και Michael Leite‑Garcia, μια πολυεθνική ομάδα ερευνητών με εξειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αιχμής, στη ποσοτική χρηματοοικονομική και στην εθνική ασφάλεια.

Συνολικά, η ομάδα διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία που προέρχεται από κορυφαίους οργανισμούς, όπως η Hudson River Trading, το Google Research, το Lawrence Livermore National Laboratory και το Columbia University, καθώς και από κυβερνητικούς θεσμούς και επιχειρησιακούς φορείς, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η σκοπιμότητα της επένδυσης

Η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στα ακόλουθα:

• Επιτάχυνση της ανάπτυξης των εσωτερικά αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της THEON.
• Ενίσχυση της παρουσίας στις ΗΠΑ, με ταυτόχρονη πρόσβαση στο ταχέως εξελισσόμενο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
• Στρατηγική συνεργασία με κορυφαίο πολωνικό επενδυτικό φορέα τεχνολογίας, με εξειδίκευση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
• Διασφάλιση ιδιόκτητης πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) σε επίπεδο κοινοπραξίας.
• Διεύρυνση της δυνητικής αγοράς και ενίσχυση της προϊοντικής πρότασης.

Η συγκεκριμένη επένδυση ακολουθεί τη στρατηγική που έχει εφαρμόσει με επιτυχία η THEON στις προηγούμενες μειοψηφικές συμμετοχές της στην KOPIN Corporation και στη VARJO Technologies, επενδυτικές συναλλαγές που συνέβαλαν τόσο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης της THEON, όσο και στη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της. Η χρηματοοικονομική συμβολή των εν λόγω επενδύσεων αναμένεται να αποτυπωθεί περαιτέρω στα αποτελέσματα της THEON στο Β’ τρίμηνο του 2026.

Ο Νίκος Βασιλειάδης, Director of Electronics της THEON, δήλωσε: «Στη THEON επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες που προσδίδουν στους επιχειρησιακούς χρήστες καθοριστικό πλεονέκτημα σε ολοένα και πιο σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Η μοναδική ικανότητα της Twin Prime να “κατανοεί” εγγενώς δεδομένα από πολλαπλές πηγές αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα ερμηνεύονται και αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τις ολοκληρωμένες ηλεκτροπτικές λύσεις μας, επιτρέποντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε αποστολές άμυνας και ασφάλειας.»

Ο Philippe Mennicken, Business Development Director και Deputy CEO της THEON, δήλωσε: «Έχουμε θέσει ισχυρές βάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω της σειράς προϊόντων ARMED και των λύσεων για τον σύγχρονο στρατιώτη. Η συγκεκριμένη επένδυση θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε τις εσωτερικές μας πρωτοβουλίες στον τομέα της ΤΝ, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξη των προϊόντων THEON Next. Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που προχωρούμε στη σύναψη της πρώτης μας συνεργασίας με έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό επενδυτή στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, με έδρα την Πολωνία, γεγονός που σηματοδοτεί τη στρατηγική μας είσοδο στην πολωνική αγορά.»

Ο Mikolaj Firlej, General Partner και συνιδρυτής της Expeditions, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που η THEON συμμετέχει ως στρατηγικός εταίρος στον γύρο αρχικής χρηματοδότησης (pre‑seed) της Twin Prime. Το αποδεδειγμένο ιστορικό της THEON ως επενδυτή και μακροχρόνιου εταίρου νεοφυών και αναπτυσσόμενων εταιριών αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε την Twin Prime από κοινού με τη THEON, καθώς συνεργάζονται για την υλοποίηση και κλιμάκωση των εξειδικευμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της Twin Prime σε όλη τη γκάμα των προϊόντων της.»

