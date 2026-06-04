THEON: Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή μετά την ισχυρή χρήση 2025

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Η Theon International Plc ενέκρινε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό ποσό 24.373.639,95 ευρώ. Η ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε για τις 18 Ιουνίου 2026, η ημερομηνία καταγραφής για τις 19 Ιουνίου 2026 και η καταβολή του μερίσματος για τις 26 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα ισχυρής οικονομικής χρήσης για την εταιρεία, η οποία στις προκαταρκτικές οικονομικές επιδόσεις του 2025 ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας στην 28ετή ιστορία της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 444 εκατ., αυξημένος κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο EBIT margin διαμορφώθηκε στο 26,2%.

Η εικόνα του 2025

Η διοίκηση της THEON χαρακτήρισε το 2025 ως χρονιά «μετασχηματισμού», επισημαίνοντας ότι η εταιρεία υλοποίησε και ξεπέρασε τους στόχους της, με την εισροή νέων παραγγελιών να αυξάνεται πάνω από 180% και τα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBIT να κινούνται άνω του 25% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, η εταιρεία έκλεισε το έτος με ταμειακή θέση 126,9 εκατ. ευρώ, στοιχείο που υποστηρίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης οργανικής ανάπτυξης αλλά και στρατηγικών κινήσεων. Στα ίδια αποτελέσματα αναφέρθηκε και backlog ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ, επίπεδο που ενισχύει την ορατότητα για τα επόμενα τρίμηνα.

Προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η THEON έχει δώσει guidance για έσοδα μεταξύ 570 εκατ. και 600 εκατ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται οργανική ανάπτυξη άνω του 15%. Στο Q1 2026 Trading Update, η εταιρεία επανέλαβε ότι παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων της, με συνεχιζόμενη ισχυρή ροή ευκαιριών και διατήρηση book-to-bill ratio άνω του 1,0x.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 90,83 εκατ. ένα χρόνο πριν, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 53,69 εκατ. από 17,59 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ομίλου.

Στρατηγική και μετοχική απόδοση

Πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις, η THEON συνεχίζει να ενισχύει τη στρατηγική της θέση μέσω εξαγορών και επενδύσεων. Στις αρχές του 2026 ανακοίνωσε την εξαγορά της Kappa Optronics, κίνηση που αναμένεται να προσθέσει περίπου 40 εκατ. στα έσοδα του ομίλου για το 2026.

Η μετοχή της εταιρείας έχει επίσης κινηθεί θετικά, με την αγορά να ανταμείβει τα ισχυρά αποτελέσματα και τις αναβαθμισμένες προοπτικές. Η εικόνα που προκύπτει είναι ενός ομίλου με αυξανόμενη διεθνή παρουσία, ισχυρό ανεκτέλεστο και σαφή στόχο περαιτέρω ανάπτυξης σε άμυνα και ασφάλεια.