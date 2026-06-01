Theon: Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η αξία των νέων παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς για τη Theon ανέρχεται συνολικά σε 144 εκατ. ευρώ και 67 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα

Business 01.06.2026, 21:32
Νέες παραγγελίες για τη Theon International Plc  συνολικού ύψους 42 εκατ. ευρώ για το Β’ τρίμηνο του 2026 έως σήμερα, με επιπλέον 27 εκατ. ευρώ δικαιώματα αγοράς.

Το μεγαλύτερο τμήμα των νέων παραγγελιών αφορά σε ηλεκτροπτικά συστήματα χερσαίων οχημάτων (Vehicle Awareness Systems) της εταιρίας Kappa Optronics (KAPPA) τα οποία θα εξοπλίσουν εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πρόγραμμα παραδόσεων να εκτείνεται από το 2026 έως το 2028.

Η παραγγελία της KAPPA θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE (Security Action For Europe), επιτρέποντας και σε άλλες χώρες να ενταχθούν στο ίδιο συμβόλαιο, δημιουργώντας προοπτικές για νέες πωλήσεις και ενίσχυση των παραγγελιών. Μαζί με την πρόσφατα ανακοινωθείσα παραγγελία του συστήματος PHYLAX, η νέα παραγγελία της KAPPA ενισχύει τη διείσδυση της THEON στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων πλατφόρμας, καθώς και την ευρύτερη στρατηγική της για αύξηση και διαφοροποίηση των εσόδων της.

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η αξία των νέων παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς ανέρχεται συνολικά σε 144 εκατ. ευρώ και 67 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη δυναμική σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Για το oικονομικό έτος 2026, η THEON έχει θέσει ως στόχο οι νέες παραγγελίες να ξεπεράσουν τις τιμολογήσεις (book-to-bill ratio άνω του 1,0x).

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και η δέσμευση της Ευρώπης για εξοπλιστική ενίσχυση, εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό, καθώς και το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της THEON.

Αύξηση εσόδων

Η THEON επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το Οικονομικό Έτος 2026, για αύξηση εσόδων περίπου 30% έναντι του Οικονομικού Έτους 2025, με ποσοστό άνω του 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη παραγγελία της KAPPA αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% των τρεχόντων ετήσιων εσόδων της και εξασφαλίστηκε μόλις πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της από τη THEON. Ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου προϊόντων της KAPPA με την εμπορική εμβέλεια της THEON, οδήγησε σε μια ουσιαστική ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου των παραγγελιών μας.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σαφή απόδειξη των συνεργειών σε επίπεδο εσόδων, που μπορούμε να επιτύχουμε μέσω των πρόσφατων εξαγορών μας, αξιοποιώντας το ισχυρό δίκτυο της ομάδας Business Development και την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Αναμένουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη διείσδυσή μας στις πλατφόρμες μέσω της επένδυσής μας στη MERIO, καθώς και άλλων στοχευμένων πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών ευκαιριών».

