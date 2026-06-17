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ΗΠΑ – Ιράν: Ένα ταμείο 300 δισ. δολαρίων μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία

Το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να δώσει σε ΗΠΑ και Ιράν ένα οικονομικό κίνητρο για να συνάψουν μια τελική συμφωνία

World 17.06.2026, 08:00
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ΗΠΑ – Ιράν: Ένα ταμείο 300 δισ. δολαρίων μπορεί να αλλάξει τη συμφωνία
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Ένα ιδιωτικό ταμείο ύψους 300 δισ. δολαρίων, σχεδιασμένο να κινητοποιήσει επενδύσεις στο Ιράν, περιγράφεται στη συμφωνία-πλαίσιο ΗΠΑ-Ιράν και περισσότερο από το μισό αυτού του ποσού έχει ήδη δεσμευτεί.

Το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να δώσει και στις δύο πλευρές ένα οικονομικό κίνητρο για να συνάψουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί παρά το ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή.

Το νέο ταμείο είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό μέσο, ​​όχι πρόγραμμα ανοικοδόμησης ή αποζημιώσεων, και δεν θα περιλαμβάνει κυβερνητικά χρήματα ή επιχορηγήσεις

Στο δρόμο για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου τους, ο οποίος ξεκίνησε όταν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν και το άνοιγμα ξανά του Στενού του Ορμούζ, μιας βασικής οδού εφοδιασμού για το παγκόσμιο πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το νέο ταμείο είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό μέσο, ​​όχι πρόγραμμα ανοικοδόμησης ή αποζημιώσεων, και δεν θα περιλαμβάνει κυβερνητικά χρήματα ή επιχορηγήσεις, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, τα αραβικά κράτη του Κόλπου, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική έχουν συμφωνήσει να δεσμευτούν για χρηματοδότηση.

Οι επενδύσεις που έχουν δεσμευτεί εκτείνονται στους τομείς της ενέργειας, της εφοδιαστικής, της μεταποίησης και των μεταφορών.

Πρόκειται να ονομαστεί Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Η ιδέα για το ταμείο

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε αρχικά ζητήσει 400 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για πολεμικές ζημιές από τις ΗΠΑ, αλλά η Ουάσινγκτον είχε δηλώσει ότι δεν θα τα παράσχει.

Τότε προέκυψε η ιδέα για το ταμείο, το οποίο πρόκειται να ονομαστεί Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Ο μηχανισμός προβλέπει τη συμβολή των περιφερειακών χωρών με διάφορους τρόπους, ανέφερε η ιρανική πηγή. Αυτοί περιλαμβάνουν την εξασφάλιση δανείων, τη δημιουργία πιστωτικών γραμμών ή την άμεση χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης χώρων που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων όπως το χαλυβουργικό συγκρότημα Mobarakeh, διυλιστήρια, αεροδρόμια και, γενικότερα, υποδομές που επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση.

Το Ιράν

Το Ιράν, παρά το ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Μέσης Ανατολής, δεν έχει προσελκύσει σχεδόν καμία σημαντική άμεση ξένη επένδυση τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, καθώς έχει αποκλειστεί από τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές λόγω των διαδοχικών κυμάτων αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων.

Η χώρα έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και τα τέταρτα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου.

Έχει επίσης έναν νεαρό, μορφωμένο πληθυσμό άνω των 92 εκατομμυρίων ανθρώπων, μια διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση και σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε τομείς που κυμαίνονται από τα πετροχημικά και την εξόρυξη έως τον τουρισμό και τη γεωργία.

Το επενδυτικό ταμείο είναι εντελώς ξεχωριστό από μια παράλληλη διαπραγματευτική πορεία για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ και την αποδέσμευση ιρανικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, δήλωσε η πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία, περιγράφοντας τα δύο ως ξεχωριστούς χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς με διαφορετικούς σκοπούς και χρονοδιαγράμματα.

Οι κρίσιμες 60 ημέρες

Το ταμείο δεν θα δημιουργηθεί ούτε θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι να ολοκληρωθεί μια τελική και ικανοποιητική συμφωνία. Το μνημόνιο συνεννόησης, μόλις υπογραφεί, αποσκοπεί στη διάρθρωση της διαδικασίας κατά τις επόμενες 60 ημέρες.

«Θα δημιουργηθεί μόνο όταν υπογραφεί η τελική συμφωνία», δήλωσε η πηγή. «Κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών, οι διαχειριστές του ταμείου θα συνεργαστούν με Ιρανούς και επενδυτές για να σχεδιάσουν και να οριοθετήσουν τα έργα».

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε σε μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο CBS τη Δευτέρα, στην οποία δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίζεται από τα κράτη του Κόλπου, εάν συμμορφωθεί με μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης του πυρηνικού του προγράμματος, της εξάλειψης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού και της αποδοχής ενός αυστηρού καθεστώτος επιθεώρησης και επιβολής.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το πώς θα διοικείται το ταμείο ή από ποιον. Το Reuters μίλησε για εταιρείες από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ εκείνων που είχαν αναλάβει δεσμεύσεις, χωρίς να παράσχει μια πλήρη λίστα.

Το 60ήμερο μνημόνιο αποτελεί ένα πλαίσιο, όχι μια τελική συμφωνία, και οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να εργαστούν σε πολλαπλά επίπεδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καλύπτοντας ζητήματα πυρηνικής ενέργειας, κυρώσεων και περιφερειακής ασφάλειας.

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