Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τα βασικά σημεία του Μνημονίου (MoU) [γράφημα]

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Την ερχόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενεύη είναι προγραμματισμένη η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που «ανοίγει» το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που άρχισε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μια πολεμική περιπέτεια που άρχισε μετά την επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αλλά πολύ σύντομα ενέπλεξε και άλλα κράτη του Περσικού Κόλπου, όπως τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Τα Εμιράτα (ΗΑΕ) μάλιστα δέχθηκαν πλήγματα σε σημαντικές υποδομές όπως τα διυλιστήρια και άλλες εγκταταστάσεις στη Φουτζέιρα, γεγονός που «δικαιολόγησε» τα απο μέρους τους αντίποινα στο Ιράν, όπως τουλάχιστον ανέφεραν δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης όπως η Wall Street Journal.

Το πρωτοποριακό πλαίσιο, με τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σηματοδοτεί τη σημαντικότερη διπλωματική στροφή από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση τον Φεβρουάριο, μετά τις κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ένα επίσημο μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί στην Ελβετία αυτή την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εκεχειρία το βράδυ της Κυριακής, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία «έχει πλέον ολοκληρωθεί». Χθές απο το Εβιάν της Γαλλίας, όπου πραγματοποιειται η Σύνοδος της ομάδας των κρατών G7 , ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ικανοποιημένος απο τα πρώτα αποτελέσματα της συμφωνίας αναφέροντας την αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου.

🚨BREAKING: Trump just announced oil prices are CRASHING into the $70.00! Gas already hitting $1.85 in Iowa. “We’re gonna get around those levels.” Prices are tumbling thanks to 47!🔥 pic.twitter.com/roqhnAFEI8 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 16, 2026

Ο Λίβανος στη συμφωνία

Σύμφωνα με δηλώσεις του μεσολαβητή και του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, η συμφωνία επιβάλλει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου για τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας, θα αρθεί την Παρασκευή, παράλληλα με τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Η συμφωνία θεσπίζει περίοδο κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διαπραγματευτές θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια πιο ολοκληρωμένη συνθήκη.

Κρίσιμα και εξαιρετικά αμφιλεγόμενα ζητήματα έχουν αναβληθεί για τις επικείμενες συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης αποσυναρμολόγησης ή μείωσης των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και των λεπτομερειών σχετικά με την άρση των διεθνών κυρώσεων, ανέφερε το Reuters.