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Βενεζουέλα: Με χρέος 240 δισ. δολαρίων θα προβεί στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στον κόσμο

Η Βενεζουέλα θα αποκαλύψει ότι έχει πολύ μεγαλύτερο δανεισμό από τον αναμενόμενο μετά την ανατροπή του Μαδούρο

World 24.06.2026, 16:35
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Βενεζουέλα: Με χρέος 240 δισ. δολαρίων θα προβεί στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στον κόσμο
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Χρέος ύψους 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να «αποκαλύψει» η Βενεζουέλα, πολύ υψηλότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, καθώς η χώρα ξεκινά τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, με παρέμβαση των ΗΠΑ.

Οι αγορές πίστευαν ότι το χρέος κυμαινόταν στα 150 έως 200 δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρουν οι Financial Times.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, προσωρινή ηγέτης της Βενεζουέλας, στοχεύει να καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές μέχρι το τέλος του έτους, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Centerview Partners, η οποία προσλήφθηκε ως οικονομικός σύμβουλος από το Καράκας (παρά μια προσφορά της Lazard), βοήθησε στη σύνταξη ενός σχεδίου για την επαναφορά του χρέους της Βενεζουέλας σε βιώσιμη βάση, το οποίο θα δημοσιευτεί στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με τους FT.

Θα δημοσιεύσει επίσης ένα μακροοικονομικό πλαίσιο που αναμένεται εδώ και καιρό αργότερα αυτόν τον μήνα, το οποίο θα εκτιμά το μέγεθος της πληγείσας οικονομίας της χώρας σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένο από 370 δισεκατομμύρια δολάρια το 2012 – το τελευταίο έτος στην εξουσία για τον προκάτοχο του Μαδούρο, Ούγκο Τσάβες – και θα θέτει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ πάνω από 200%, σύμφωνα με πηγές των FT.

Συνήθως για μια μεγάλη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους δεν έχει συνταχθεί από το ΔΝΤ. Οι ομολογιούχοι είναι πιθανό να δουν την προβληματική αξιολόγηση των οικονομικών της χώρας ως ένα σύνθημα για τη Βενεζουέλα να ζητήσει μια σημαντική μείωση της αξίας των χρεών τους.

Βενεζουέλα

Ντέλσι Ροντρίγκεζ, προσωρινή ηγέτης της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα θα αναδιαρθρώσει το χρέος εκτός αιγίδας ΔΝΤ

Ωστόσο, ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας φοβούνται ότι μια επιταχυνόμενη αναδιάρθρωση εκτός της αιγίδας του ΔΝΤ θα μπορούσε να θέσει τη Βενεζουέλα σε ασθενέστερη διαπραγματευτική θέση με τους ομολογιούχους.

Τα ομόλογα Βενεζουέλας διαπραγματεύονται περίπου στα 55 σεντς ανά δολάριο, από 33 σεντς πριν την πτώση Μαδούρο, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει χρόνια μη καταβληθέντων τόκων.

«Αυτή είναι μια από τις πρώτες μεγάλες αναδιαρθρώσεις όπου το ΔΝΤ δεν είναι ο συντάκτης της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε στους FT επενδυτής που πρόσφατα αποχώρησε από θέσεις σε ομόλογα της Βενεζουέλας. «Πρέπει να είναι μια συζήτηση μεταξύ πιστωτών υπό την καθοδήγηση του ΔΝΤ».

Πηγές των FT δήλωσαν ότι έχουν γίνει τεχνικές συζητήσεις με το ταμείο σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της Βενεζουέλας και το σχέδιο χρέους θα μοιάζει με πρότυπο του ΔΝΤ.

Η Βενεζουέλα επανέλαβε τις συναλλαγές με το ταμείο τον Απρίλιο μετά από επτά χρόνια στον πάγο.

Ένας εκπρόσωπος του ΔΝΤ δήλωσε ότι δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους που ανακοίνωσε η Βενεζουέλα, αλλά το ταμείο είναι έτοιμο να βοηθήσει τις αρχές όπως απαιτείται.

Η Βενεζουέλα οδεύει τώρα να ξεπεράσει την αθέτηση πληρωμών της Ελλάδας ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2012 κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, ως η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει καταγραφεί. Θεωρούνταν ήδη πιο περίπλοκη από οποιαδήποτε προηγούμενη αναδιάρθρωση λόγω της ποικιλίας των χρεών της Βενεζουέλας και της μακράς περιόδου αθέτησης πληρωμών από το Καράκας.

Τα ομόλογα της κυβέρνησης και της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA, αποτελούν το μεγαλύτερο και πιο επαληθευμένο μέρος του χρέους της Βενεζουέλας, περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια συν περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε τόκους μετά την αθέτηση. Αυτό το ποσό αυξάνεται κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι επενδυτές έχουν εκτιμήσει προηγουμένως ότι η Βενεζουέλα οφείλει επίσης 30-50 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκές και πιστωτές για ανεξόφλητα τιμολόγια και περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε νομικές αξιώσεις που εκδόθηκαν σε εταιρείες μετά την απαλλοτρίωση της περιουσίας τους από το καθεστώς Τσάβες.

Η Βενεζουέλα κατ’ εκτίμηση οφείλει 10-20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κίνα, που μάλλον έχει σταματήσει να εξυπηρετεί, περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία και 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε τράπεζες ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση Ροντρίγκεζ κινήθηκε ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν πολλοί πιστωτές

Το Καράκας ξεκίνησε την αναδιάρθρωση τον περασμένο μήνα με τον διορισμό του Ματιέ Πιγκάς της Centerview, του Γάλλου τραπεζίτη που βοήθησε και άλλες χώρες σε συμφωνίες μεγάλου χρέους κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Lazard.

Ο Πιγκάς, ο οποίος μετακόμισε στη Centerview το 2020, έχει μακρά ιστορία στο Καράκας, και έχει στενή σχέση με την Ροντρίγκεζ που χρονολογείται πάνω από μια δεκαετία.

Η Lazard προσπάθησε πρόσφατα να αντικαταστήσει την Centerview, γράφοντας στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας μια προσφορά εργασίας έναντι αμοιβής περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία, όπως ανέφερε, αντιπροσώπευε «εξαιρετική αξία», σύμφωνα με επιστολή που είδε η FT. Η Lazard χρέωσε επίσης αυτό το ποσό για την ελληνική αναδιάρθρωση το 2012.

Η Βενεζουέλα απέρριψε γρήγορα την προσφορά της Lazard επιλέγοντας την Centerview Partners ως οικονομικό σύμβουλο. Η αμοιβή της Centerview δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι ομολογιούχοι επικεντρώνονται περισσότερο στο πόσο γρήγορα μπορεί η χώρα να αναζωογονήσει την παραγωγή πετρελαίου και στο πώς έχει λειτουργήσει μια αποκατάσταση των πωλήσεων αργού πετρελαίου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Στοιχεία από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας αυτή την εβδομάδα έδειξαν πωλήσεις εξαγωγών πετρελαίου ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους.

Αυτό αυξήθηκε από τα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μαδούρο, αλλά είναι πολύ χαμηλότερο από την ακμή πριν από την χρεοκοπία και τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

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Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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