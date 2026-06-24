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Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein

Γιατί η Βρετανία ελέγχει τις μάρκες μόδας - Οι πιθανώς παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις

World 24.06.2026, 18:00
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Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Απαγορεύτηκαν οι διαφημίσεις των Adidas, Uniqlo και Calvin Klein στη Βρετανία λόγω ισχυρισμών για «ανακυκλωμένα» ρούχα, με τη ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (ASA) να έχει τις ενστάσεις της για την ορθότητα όσων προβάλλονται στις διαφημίσεις.

Με τα δημοφιλή fashion brands και τις διαφημιστικές εταιρείες τους να μην μπορούν να αποδείξουν τους οικολογικούς ισχυρισμούς τους, η αρμόδια αρχή προχώρησε στο «κόψιμο« των καμπανιών τους.

Η Βρετανία για τις επίμαχες διαφημίσεις

Κάθε μία από τις εταιρείες μόδας προέβαλε επί πληρωμή διαφημίσεις στην Google, με την Adidas να προωθεί «ανακυκλωμένα παπούτσια για τρέξιμο», την Calvin Klein «ανακυκλωμένα» μπλουζάκια για γυναίκες και την Uniqlo να διαφημίζει φλις παλτό και μπουφάν κατασκευασμένα από «ανακυκλωμένα υλικά».

Η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης (ASA) διερεύνησε τις διαφημίσεις, προκαλώντας τις εταιρείες να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους.

Όπως επισημαίνει η Guardian, η Adidas υποστήριξε πως δεν διαθέτει σειρά ανακυκλωμένων παπουτσιών για τρέξιμο, αλλά ορισμένα προϊόντα στις συλλογές της ενδέχεται να ενσωματώνουν ανακυκλωμένα υλικά και ότι διαθέτει εσωτερική τεκμηρίωση προϊόντος για να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της.

Με τη σειρά της η Calvin Klein τόνισε ότι ορισμένα προϊόντα της σειράς γυναικείων μπλουζών και μπλούζες της περιλάμβαναν «περιβαλλοντικά προτιμώμενα υλικά» – συμπεριλαμβανομένων ανακυκλωμένων, οργανικών και άλλων υλικών – και ότι δεν θα ήταν λογικό για τους καταναλωτές να ερμηνεύσουν τη διαφήμισή της ως εννοώντας τους ισχυρισμούς που ισχύουν για ολόκληρη τη σειρά.

Ενώ η Uniqlo επισήμανε πως οι καταναλωτές είναι πιθανό να καταλάβουν από τη διαφήμισή της ότι τα προϊόντα κατασκευάστηκαν σε «ουσιαστικό βαθμό» από ανακυκλωμένα υλικά και ότι οι ισχυρισμοί της υποστηρίζονταν από ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης.

Ωστόσο, η ASA δήλωσε ότι, σε κάθε περίπτωση, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, η χρήση του όρου «ανακυκλωμένο» θα οδηγούσε τους καταναλωτές στην πεποίθηση ότι τα προϊόντα κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υλικά.

Ο όρος «ανακυκλωμένο»

Πρόσθεσε ότι εάν τέτοιοι απόλυτοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί διατυπώνονται σε διαφημίσεις, τότε «πρέπει να υποστηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης».

«Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να μπορούν να εμπιστεύονται τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς που βλέπουν στις διαφημίσεις», υπογράμμισε στην Guardian ο διευθυντής παραπόνων και ερευνών της ASA, Miles Lockwood. «Όταν χρησιμοποιούνται απόλυτοι όροι όπως «ανακυκλωμένο», η βάση αυτών των ισχυρισμών θα πρέπει να εξηγείται με σαφήνεια και να υποστηρίζεται σωστά από αποδεικτικά στοιχεία. Χωρίς αυτό, υπάρχει κίνδυνος να παραπλανηθούν οι άνθρωποι. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις διαφημίσεις που κάνουν οικολογικούς ισχυρισμούς, να λαμβάνουμε μέτρα όπου βλέπουμε διαφημίσεις που παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζουμε τους διαφημιστές με συμβουλές και καθοδήγηση για να τους βοηθήσουμε να το κάνουν σωστά».

Δεν είναι οι μόνες μάρκες στη Βρετανία

Οι τελευταίες απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν από την ρυθμιστική αρχή διαφήμισης αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς σε διαφημίσεις στον τομέα της λιανικής πώλησης μόδας.

Τον Δεκέμβριο, η ASA απαγόρευσε τις διαφημίσεις των Nike, Superdry και Lacoste επειδή παραπλανούσαν τους καταναλωτές σχετικά με τα διαπιστευτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προϊόντων τους.

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