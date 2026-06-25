Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης

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Περισσότερα από 708 δισ. δολάρια θα έχαναν οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες σε περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης αλλά θα παρέμειναν πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με τα ετήσια stress tests της Federeal Reserve.

«Τα αποτελέσματα της ετήσιας δοκιμής αντοχής των τραπεζών που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι οι μεγάλες τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση για να αντέξουν μια σοβαρή ύφεση και είναι σε θέση να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» αναφέρει η ανακοίνωση της Fed. «Παρά το γεγονός ότι απορρόφησαν συνολικές ζημίες από δάνεια ύψους άνω των 708 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του φετινού υποθετικού σεναρίου, το κεφάλαιο μειώθηκε συνολικά μόνο κατά 1,6%, παραμένοντας πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.»

Η Fed έδωσε την Τετάρτη βαθμούς επιτυχίας στις 32 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase, Bank of America και Goldman Sachs στα stress tests της. Τα αποτελέσματα επέτρεψαν σε αρκετούς δανειστές της Wall Street να αυξήσουν τις πληρωμές προς τους επενδυτές.

Τα stress tests της Fed

Η ετήσια άσκηση ξεκίνησε το 2009 και βοήθησε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα μετά την οικονομική κρίση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί κριτική για το γεγονός ότι είναι ολοένα και πιο τυποποιημένη.

Τα stress tests αξιολογούν την ανθεκτικότητα των τραπεζών μέσω μιας σειράς οικονομικών σεναρίων κρίσης.

Και οι 32 τράπεζες που υποβλήθηκαν σε δοκιμή παρέμειναν πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατά τη διάρκεια του φετινού υποθετικού σεναρίου ύφεσης, το οποίο ήταν παρόμοιο σε σοβαρότητα με την προηγούμενη δοκιμή, αναφέρει η Fed. Το υποθετικό σενάριο φέτος περιελάμβανε μια σοβαρή παγκόσμια ύφεση με πτώση 39% στις τιμές των εμπορικών ακινήτων και πτώση 30% στις τιμές των κατοικιών. Το ποσοστό ανεργίας επίσης αυξήθηκε φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο του 10%, ενώ η οικονομική παραγωγή μειώθηκε αναλόγως.

The results of the Federal Reserve Board’s annual bank stress test showed that large banks subject to the test this year have sufficient capital to continue lending to households and businesses under hypothetical stressful conditions: https://t.co/9J7w73WoYy pic.twitter.com/HslTjV9OXy — Federal Reserve (@federalreserve) June 24, 2026

Οι απώλειες σε αυτά τα υποθετικά σενάρια περιελάμβαναν περίπου 200 δισ. δολάρια από δανεισμό με πιστωτικές κάρτες, 75 δισ δολάρια από εμπορικά ακίνητα και περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια από εταιρικά δάνεια, τα οποία περιλαμβάνουν δανεισμό σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Τα σημερινά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη δύναμη του τραπεζικού συστήματος», δήλωσε η Αντιπρόεδρος για θέματα Εποπτείας, Μισέλ Γ. Μπόουμαν. «Καθώς προσπαθούμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των δοκιμών αντοχής, τα σχόλια του κοινού θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη στις δοκιμές αντοχής και στα αποτελέσματά τους.»

Οι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα

Τρεις βασικοί παράγοντες επηρέασαν τα αποτελέσματα της φετινής δοκιμής, με δύο από αυτούς να οδηγούν σε μεγαλύτερη μείωση του συνολικού δείκτη κεφαλαίου σε σχέση με πέρυσι, και έναν που αντιστάθμισε και με το παραπάνω αυτή τη μείωση:

Το προβλεπόμενο κεφάλαιο μειώθηκε λόγω υψηλότερων ζημιών από δάνεια, που οφείλονται στην αύξηση των υπολοίπων των δανείων και στην αυξημένη σοβαρότητα ορισμένων μεταβλητών του σεναρίου

Το προβλεπόμενο κεφάλαιο μειώθηκε λόγω χαμηλότερων προβλεπόμενων μη πραγματοποιηθέντων κερδών από τραπεζικά χρεόγραφα, που οφείλονται σε μικρότερες υποθετικές μειώσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του σεναρίου· και

Το προβλεπόμενο κεφάλαιο αυξήθηκε λόγω των υψηλότερων εσόδων από τόκους, που οφείλονται στις πρόσφατες χρηματοοικονομικές επιδόσεις της τράπεζας και στις μικρότερες υποθετικές μειώσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του σεναρίου.

Οι αμερικανικές τράπεζες ανακοινώνουν αύξηση των μερισμάτων

Μετά τα αποτελέσματα, αρκετές μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan, Goldman και Morgan Stanley, ανακοίνωσαν σχέδια για αύξηση των μερισμάτων τους, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

To φετινό stress test έχει λιγότερο αντίκτυπο από το συνηθισμένο. Η διαδικασία συνήθως καθορίζει το ετήσιο απόθεμα κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, το οποίο είναι το ποσό του κεφαλαίου κοινών μετοχών πρώτης κατηγορίας που πρέπει να έχουν πάνω από τα ελάχιστα κανονιστικά όρια σε σχέση με τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το κεφάλαιο υπάρχει για την απορρόφηση πιθανών ζημιών.

Ωστόσο, η Fed παγώνει τα αποθέματα κεφαλαιακής επάρκειας του περασμένου έτους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της φετινής δοκιμής, καθώς επανεξετάζει τη συνολική διαδικασία της δοκιμής ακραίων καταστάσεων μετά από αγωγή από ομάδες λόμπι τραπεζών.Το περυσινό stress test είχε ως αποτέλεσμα απότομες μειώσεις στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις μεγαλύτερες τράπεζες, με την Goldman να είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος. Αυτές οι απαιτήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το 2027.

Οι αμερικανικές τράπεζες ήδη επωφελούνται από τους ελαφρύτερους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και νωρίτερα φέτος ξόδεψαν ρεκόρ σε επαναγορές μετοχών κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η Fed ηγείται επίσης της εφαρμογής των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων του «Basel Endgame» της Βασιλείας και η τρέχουσα πρότασή της θα μειώσει δραστικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις μεγαλύτερες τράπεζες, μια σημαντική νίκη για τον κλάδο.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ άρχισε επίσης να μειώνει το εποπτικό της προσωπικό το περασμένο φθινόπωρο, με την Μποούμαν να ηγείται των προσπαθειών για μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 30%. Δήλωσε την Τρίτη σε εσωτερικό υπόμνημα που είδαν οι FT ότι η αναδιοργάνωση ολοκληρώθηκε και θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιουλίου.