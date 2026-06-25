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Bally’s Intralot: Νέο μεγάλο συμβόλαιο στον Καναδά

Η θυγατρική της Bally’s Intralot στον Καναδά θα αναλάβει την τεχνολογική αναβάθμιση της OLG - Το νέο σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2029

Business 25.06.2026, 20:44
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Bally’s Intralot: Νέο μεγάλο συμβόλαιο στον Καναδά
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Η OLG, ο οργανισμός λοταριών και τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο, προχωρά σε ένα νέο βήμα για την αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής, επιλέγοντας την Intralot Canada Ltd. ως τεχνολογικό πάροχο λοταρίας μετά από διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Η συμφωνία αφορά τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών συστημάτων της OLG, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επαρχία του Οντάριο.

Η Intralot Canada Ltd., θυγατρική του Ομίλου Bally’s Intralot στον Καναδά, θα αναλάβει την υλοποίηση της νέας τεχνολογικής λύσης και θα επεκτείνει την ομάδα της ώστε να στηρίξει τόσο την εφαρμογή του συστήματος όσο και τις τρέχουσες λειτουργίες της OLG στις εγκαταστάσεις του Sault Ste. Marie και του Τορόντο. Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέψει στην OLG να αξιοποιήσει αναδυόμενες τεχνολογίες και να αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των παικτών.

Τι αλλάζει για την OLG

Η νέα λύση λοταρίας αναμένεται να εκσυγχρονίσει τα υφιστάμενα κεντρικά συστήματα της OLG και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μόλις τεθεί πλήρως σε λειτουργία, το σύστημα θα επιτρέπει ταχύτερη διάθεση προϊόντων στην αγορά, αλλά και νέους, πιο ελκυστικούς τρόπους συμμετοχής στα παιχνίδια, ώστε ο οργανισμός να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των παικτών στο Οντάριο.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της OLG, Duncan Hannay, ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή θα προσφέρει μια πιο συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού, με λύσεις που σχεδιάζονται για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών. Όπως σημείωσε, η επένδυση αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού, ενώ θα ενισχύσει και την ικανότητά του να προσφέρει αξία στους πολίτες και τις κοινότητες του Οντάριο.

Η θέση της Bally’s Intralot

Από την πλευρά του, ο Robeson Reeves, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot, τόνισε ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δυναμική της τεχνογνωσίας του ομίλου στη διαχείριση λοταριών σε παγκόσμιο επίπεδο και την προηγμένη τεχνολογία της εταιρείας. Υπογράμμισε επίσης ότι οι πλατφόρμες της Bally’s Intralot έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα, την κλίμακα και τις απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων λειτουργιών τυχερών παιχνιδιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Reeves ανέφερε ότι ο όμιλος δεσμεύεται να παρέχει στην OLG τα εργαλεία, την ανάλυση δεδομένων και την τεχνολογική υποδομή που χρειάζεται για να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κλάδο. Η νέα τεχνολογική λύση αναμένεται να υλοποιηθεί έως το 2029.

Ο ρόλος της OLG στο Οντάριο

Η OLG αποτελεί κρατικό οργανισμό της επαρχίας του Οντάριο και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, από το επίγειο δίκτυο πρακτορείων και τα παιχνίδια λοταρίας έως τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα bingo σε κέντρα κοινωφελών σκοπών. Παράλληλα, στηρίζει και τον τομέα των ιπποδρομιών στην επαρχία.

Από το 1975, η OLG έχει συνεισφέρει περίπου 64 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά στους πολίτες και στην επαρχία, ενισχύοντας βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η θεραπεία και η πρόληψη του εθισμού στον τζόγο, καθώς και η στήριξη ερασιτεχνών αθλητών. Τα ετήσια κέρδη της στηρίζουν επίσης τις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν εγκαταστάσεις της λοταρίας, τις αυτόχθονες κοινότητες του Οντάριο και φιλανθρωπικές οργανώσεις σε ολόκληρη την επαρχία.

Η στρατηγική θέση της Intralot Canada

Η Intralot Canada Ltd. είναι θυγατρική του Ομίλου Bally’s Intralot, ο οποίος δραστηριοποιείται στις λύσεις iGaming και λοταρίας και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Euronext Athens. Ο όμιλος δηλώνει ότι επιδιώκει την επιτάχυνση της στρατηγικής του ανάπτυξης και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής του θέσης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η συνδυασμένη παρουσία της Bally’s στον ψηφιακό τομέα B2C και της INTRALOT στις ρυθμιζόμενες αγορές τυχερών παιχνιδιών τοποθετεί τον όμιλο ως ανεξάρτητο παγκόσμιο ηγέτη στους τομείς του iGaming, των παιχνιδιών λοταρίας, του iLottery και του αθλητικού στοιχήματος. Η νέα συμφωνία με την OLG ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του ομίλου σε μια μεγάλη και ιδιαίτερα απαιτητική αγορά.

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