Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

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Συμφωνία Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (Total Return Equity Swap, η «Σύμβαση») με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (η «Τράπεζα») εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε η Bally’s Intralot.

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών (με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης με αμοιβαία συμφωνία των μερών) κατά την οποία η Τράπεζα δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να αποκτά, στο όνομα της και με δικά της κεφάλαια, εισηγμένες μετοχές της Εταιρείας.

Οι τυχόν αποκτήσεις μετοχών από την Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης θα γίνονται αποκλειστικά στη ρυθμιζόμενη αγορά Euronext Athens σε τιμή εντός του ήδη, με την από 19.12.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών, εγκεκριμένου εύρους, ήτοι κατώτατη τιμή €0,80 και ανώτατη τιμή €1,50. H Τράπεζα θα λαμβάνει τις αποφάσεις για διενέργεια και τον χρόνο τυχόν τέτοιων αγορών μετοχών κατά τρόπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία.

Το μέγιστο χρηματικό ποσό που δύναται να διατεθεί για αγορές μετοχών στο πλαίσιο της Σύμβασης ανέρχεται σε €50 εκατ. και ο ανώτατος αριθμός που δύναται να αποκτηθεί ανέρχεται σε 62.500.000 μετοχές.

Η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί τις τυχόν εκάστοτε, κατά τα ανωτέρω, αποκτήσεις μετοχών από την Τράπεζα δια χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, το αργότερο μέχρι το τέλος της έβδομης ημέρας

διαπραγμάτευσης μετά την ημερομηνία εκτέλεσης των σχετικών αποκτήσεων μετοχών από την Τράπεζα. Η Εταιρεία η ίδια θα απόσχει από την απόκτηση περαιτέρω ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης (ήτοι κατά την περίοδο κατά την οποία η Τράπεζα δύναται να προβαίνει σε αποκτήσεις μετοχών).

Η Σύμβαση στη λήξη της προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις

οποίες θα έχει τυχόν αποκτήσει η Τράπεζα. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, τυχόν μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας εντός του, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συνολικού ανώτατου αριθμού ιδίων μετοχών που δύναται η Εταιρεία να αποκτά.