ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για αεροδρόμιο Καλαμάτας και δήμο Χίου

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Την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνοντας σχετικά το επενδυτικό κοινό, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στις 11 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Bridge Agreement μεταξύ της Κοινοπραξίας Intrapower-EKTER-KLX AIRPORT -στην οποία συμμετέχει η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. με ποσοστό 50%- και της Kalamata Airport S.A. με αντικείμενο σύμβασης τις μελέτες και τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας μέχρι την υπογραφή της κύριας σύμβασης Μελέτης Κατασκευής που θα ακολουθήσει. Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 1.500.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Στις 23 Ιουνίου 2026, προέβη στην υπογραφή σύμβασης με τον δήμο Χίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΡΟΣ». Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8.231.172,02€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΕΚΤΕΡ

Με την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 208,4 εκατ. ευρώ.