ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Την υπογραφή της σύμβασης με την ALPHA Επενδυτική Περιουσία Ελαιώνα ΑΕ για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι στις 26 Μαΐου 2026, προέβη στην υπογραφή σύμβασης με την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτεχνικού Σωματείου ΠΑΟ». Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 33.600.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες.

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε.(είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 202,06εκ. ευρώ.