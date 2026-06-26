Marelli: Stellantis και Nissan σε συνομιλίες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την προβληματική εταιρεία

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Σε συνομιλίες βρίσκονται η Stellantis και η Nissan Motor για την εξαγορά ορισμένων από τα περιουσιακά στοιχεία της Marelli Holdings, της παγκόσμιας κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων που βρίσκεται σε μια δύσκολη αναδιοργάνωση υπό πτώχευση.

Η Stellantis βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιχείρηση αναρτήσεων της Marelli στην Ιταλία και σε ορισμένες άλλες χώρες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η Nissan εξετάζει τον τομέα καντράν από τον προμηθευτή στην Ιαπωνία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Marelli, που δημιουργήθηκε το 2019 μέσω του συνδυασμού Ιταλών και Ιαπώνων προμηθευτών αυτοκινήτων που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, διέρχεται μια περίπλοκη και μακρά διαδικασία αναδιάρθρωσης μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης πριν από ένα χρόνο.

Οι συνομιλίες για συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων για την προσπάθεια διάσωσης του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα επιτευχθούν οι συμφωνίες, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Ο κατασκευαστής εξαρτημάτων, ο οποίος κατασκευάζει εσωτερικούς χώρους, συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, ζήτησε δικαστική προστασία από τους πιστωτές στις ΗΠΑ, αφού πελάτες όπως η Stellantis και η Nissan αντιμετώπισαν δυσκολίες με τη μείωση των πωλήσεων σε βασικές αγορές. Η εταιρεία κατηγόρησε επίσης τους δασμούς και τα παρατεταμένα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το καθεστώς του Κεφαλαίου 11, βάσει του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση πτώχευσης, δίνει στην Marelli περιθώριο ανάπαυσης από τις απαιτήσεις των πιστωτών, επιτρέποντας στην εταιρεία να συνεχίσει τις καθημερινές λειτουργίες ενώ η εταιρεία προσπαθεί να αναδιοργανώσει τα χρέη της. Πολλές εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και, όπως η Marelli, έχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ επιλέγουν το Κεφάλαιο 11 επειδή προσφέρει μια καλά δοκιμασμένη δικαστική διαδικασία και προοπτικές για ταχεία ανάκαμψη.

Οι προσπάθειες εξυγίανσης της Marelli

Η KKR ίδρυσε την εταιρεία μετά την αγορά της Magneti Marelli από την προκάτοχο της Stellantis, Fiat Chrysler, για περίπου 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ (7 δισεκατομμύρια δολάρια), και τη συγχώνευσή της με την Calsonic Kansei, έναν Ιάπωνα προμηθευτή με δεσμούς με τη Nissan, την οποία η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ήδη κατείχε.

Η Magneti Marelli, που ιδρύθηκε το 1919, παραμένει βασικό κομμάτι του βιομηχανικού ιστού στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Ιταλίας. Πέρα από τη Stellantis και τη Nissan, στους πελάτες της Marelli περιλαμβάνονται Γερμανοί κατασκευαστές όπως η BMW, οι οποίοι βρίσκονται επίσης υπό πίεση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που εξετάζει η Stellantis περιλαμβάνουν δραστηριότητες στην Πολωνία, τη Βραζιλία και το Μεξικό, ανέφεραν οι πηγές. Αυτή και η Nissan συμμετέχουν στις συνομιλίες αναδιάρθρωσης λόγω των στενών εργασιακών τους σχέσεων με τη Marelli. Είναι επίσης οι μεγαλύτεροι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές της, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η Marelli έχει λάβει έκτακτη χρηματοδότηση από μια ομάδα ανώτερων πιστωτών της. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι αναμένει να βγει από το καθεστώς πτώχευσης φέτος, υπό την ιδιοκτησία των κύριων δανειστών της. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις Strategic Value Partners, MBK Partners, Fortress Investment Group και Polus Capital Management.

Η Marelli κατασκευάζει ήδη τα εξαρτήματα σε ορισμένες εγκαταστάσεις της Stellantis, ανέφερε ένα από τα άτομα. Εκτός από τις πιθανές συναλλαγές χαρτοφυλακίου, οι δεσμεύσεις όσον αφορά τις μελλοντικές παραγγελίες τόσο από τη Stellantis όσο και από τη Nissan θα είναι καθοριστικές για τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 της Marelli, ανέφεραν οι πηγές.

Η Marelli, η οποία απασχολεί περισσότερους από 40.000 ανθρώπους, βρίσκεται σε ύφεση εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς οι παραγγελίες μειώθηκαν. Η μείωση του κόστους στην Stellantis υπό τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλος Ταβάρες υπονόμευσε περαιτέρω την Marelli, μεταφέροντας την παραγωγή σε φθηνότερες τοποθεσίες και κατευθύνοντας τις συμβάσεις προμήθειας σε χώρες χαμηλότερου κόστους, όπως το Μαρόκο.

Με έδρα τη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, ο κατασκευαστής λειτουργεί περισσότερες από 150 εγκαταστάσεις παγκοσμίως που προμηθεύουν επίσης συστήματα φωτισμού και ηλεκτροκινητήρες. Τον Απρίλιο, η εταιρεία διόρισε τον Φρέντερικ Χέντερσον ως προσωρινό Διευθύνοντα Σύμβουλο.