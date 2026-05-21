Stellantis: Σχέδιο ανασυγκρότησης 60 δισ. ευρώ, στόχος η θετική ταμειακή ροή έως το 2028

Eπενδύσεις ;ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε την Πέμπτη η Stellantis στο πλαίσιο ενός νέου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου του διευθύνοντος συμβούλου Αντόνιο Φιλόσα, το οποίο στοχεύει επίσης σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την επένδυση 36 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τεράστιο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοβιομηχανικών εμπορικών σημάτων της εταιρείας, με σκοπό την κυκλοφορία περισσότερων από 60 νέων οχημάτων, καθώς και σημαντικές ανανεώσεις σε άλλα 50 μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων, υβριδικών και παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Τα υπόλοιπα 24 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε παγκόσμιες πλατφόρμες οχημάτων και νέες τεχνολογίες για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα προϊόντα της, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Stellantis δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να επιτύχει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές έως το 2028, μετά την απώλεια 22,3 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι, η οποία περιελάμβανε αναδιάρθρωση ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ μακριά από τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Συνεχίζουν όλες οι μάρκες της Stellantis

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Stellantis δεν θα καταργήσει καμία από τις 14 αυτοκινητοβιομηχανικές μάρκες της, αλλά θα ενσωματώσει τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών μονάδων της DS και της Lancia στην Citroen και τη Fiat, αντίστοιχα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Fiat είναι μία από τις τέσσερις «παγκόσμιες μάρκες» μαζί με τις Jeep, Ram Trucks και Peugeot.

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι εμπορικές δραστηριότητες της Pro One. Στις περιφερειακές μάρκες της θα συγκαταλέγονται οι Chrysler, Dodge, Citroën, Opel και Alfa Romeo. Επίσης, της ανήκει η μάρκα πολυτελείας Maserati.

Ο Φιλόζα — ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της αυτοκινητοβιομηχανίας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο — και άλλα στελέχη αναμένεται να παρουσιάσουν λεπτομέρειες για το σχέδιο «FaSTLAne 2030» καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας επενδυτών ως Διευθύνων Σύμβουλος στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική, κοντά στο Ντιτρόιτ.