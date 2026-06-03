Nissan: Συμφωνία με την κινεζική Chery για την κατασκευή οχημάτων στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ

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Συμφωνία με την κινεζική Chery υπέγραψε η Nissan για την κατασκευή των επιβατικών οχημάτων της πρώτης στο εργοστάσιo του Σάντερλαντ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δυο εταιρειών , η Nissan θα συνεχίσει να κατέχει εξ ολοκλήρου το εργοστάσιο στο Σάντερλαντ.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας της στη Βρετανία από τη δεκαετία του 1980 και έχει κατασκευάσει μοντέλα όπως τα crossover SUV Qashqai και Juke.

Σύμφωνα με τη μη δεσμευτική συμφωνία τους, η Nissan στοχεύει να ξεκινήσει την κατασκευή επιβατικών οχημάτων της Chery στο Ηνωμένο Βασίλειο στη γραμμή παραγωγής «Line One» του εργοστασίου κατά το οικονομικό έτος 2027.

Οι Financial Times είχαν αναφερθεί τον Απρίλιο ότι η Nissan είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες με την Chery για την κατασκευή αυτοκινήτων στο εργοστάσιό της στο Sunderland.

Μείωση κόστους για τη Nissan

Η συνεργασία έρχεται εν μέσω των προσπαθειών των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να εγκαταστήσουν δραστηριότητες κατασκευής στην Ευρώπη, προκειμένου να αποφύγουν τους εισαγωγικούς δασμούς και να βελτιώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Chery επεδίωκε να επεκτείνει την παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη μέσω συνεργασιών με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ώστε να χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα εργοστάσιά τους, δήλωσαν ανώτατα στελέχη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Παρίσι.

Η Chery δραστηριοποιείται στην Ευρώπη μέσω της ομώνυμης μάρκας της και των θυγατρικών της Jaecoo, Jetour και Omoda. Αντιπροσώπευε το 2% των συνολικών ταξινομήσεων στην Ευρώπη μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, η Nissan στοχεύει να συγκεντρώσει τις κατασκευαστικές της δραστηριότητες στη γραμμή παραγωγής «Line Two», καθώς διερευνά τρόπους για να εξασφαλίσει καλύτερη αξιοποίηση των εργοστασίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Υπό τη διεύθυνση του CEO Ιβάν Εσπινόζα, η Nissan προχωρά σε δραστική μείωση του κόστους, καθώς επιδιώκει να αναστρέψει την πορεία της μετά από χρόνια αναταραχής.

Πέρυσι, ανακοίνωσε σχέδια για το κλείσιμο επτά εργοστασίων παγκοσμίως και τη μείωση του προσωπικού της κατά περίπου 15%.