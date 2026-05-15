Stellantis: Νέα συμφωνία 1 δισ. ευρώ με την κινεζική Dongfeng – Το στοίχημα στα ηλεκτρικά οχήματα

Συμφωνία ύψους 1 δισ. ανακοίνωσε σήμερα η Stellantis με την κινεζική Dongfeng με έδρα την Wuhan για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων Peugeot και Jeep στην Κίνα, στοιχημαντίζοντας στη μελλοντική της επέκταση στην μεγαλύτερη ασιατική αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Ειδικότερα, τα νέα μοντέλα Fiat, Peugeot και Jeep θα παράγονται τόσο για την κινεζική αγορά όσο και για εξαγωγές, σε μια προσπάθεια της Stellantis να αντιστρέψει το σερί αναιμικών πωλήσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Σε τι αποσκοπεί η Stellantis

Σημάδι ότι οι δυτικές εταιρείες αναγκάζονται να συνεργαστούν με κινέζους ανταγωνιστές αποτελεί η συμφωνία, προσπαθώντας να συμβαδίσουν με την ταχεία πρόοδο της Κίνας στην ανάπτυξη λογισμικού, μπαταριών και συστημάτων αυτόνομων οχημάτων για ηλεκτρικά οχήματα, αναφέρουν οι Financial Times.

Αφενός, η Stellantis θέλει να αξιοποιήσει το χαμηλότερο κόστος και την προηγμένη τεχνολογία της Κίνας. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να υπονομευθεί έτσι το μερίδιο αγοράς των εργοστασίων της σε άλλα μέρη του κόσμου.

Γόνιμο έδαφος για το επιχειρηματικό deal με την κινεζική κρατική εταιρεία αποτελουν οι ευνοϊκές βιομηχανικές πολιτικές της επαρχίας Hubei. Αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο οι ξένοι όμιλοι επωφελούνται από κινεζικές κρατικές πολιτικές, οι οποίες όμως έχουν επικριθεί από Ευρώπη και ΗΠΑ.

Δύσκολη η επέκταση στην κινεζική αγορά

Το εργοστάσιο της Dongfeng στη Wuhan θα χρησιμοποιηθεί από το 2027 για την παραγωγή δύο νέων ηλεκτρικών οχημάτων με το σήμα Peugeot καθώς και δύο νέων νέων υβριδικών SUV Jeep. Τα οχήματα αυτά θα απευθύνονται τόσο στην κινεζική όσο και στην παγκόσμια αγορά.

Μια τέτοια επέκταση όμως στην κινεζική αγορά δεν φαίνεται εύκολη υπόθεση, για μια σειρά λόγων. Παρότι η ζήτηση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχε παρουσίαση άνοδο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι πωλήσεις φέτος παρουσιάζονται αναιμικές.

Εκτός από τα προβλήματα της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και του σκληρού τιμολογιακού πολέμου στην Κίνα, οι Κινέζοι αγοραστές δεν προτιμούν πλέον τις ξένες μάρκες.

Ως εκ τούτου, το μερίδιό τους στην εγχώρια αγορά μειώθηκε σε περίπου 30% πέρυσι, σε σύγκριση με 64% το 2020.

Στα σκαριά επέκταση συνεργασίας με Dongfeng

Η συμφωνία αυτή ήρθε μόλις μία εβδομάδα αφότου η Stellantis προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας της με την κινεζική Leapmotor.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η ευρωπαϊκή εταιρεία θα μεταβιβάσει ένα από τα δύο ισπανικά εργοστάσιά της στον κινεζικό όμιλο, ο οποίος ειδικεύεται στα φθηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σε ξεχωριστές συζητήσεις βρίσκεται η Stellantis με την Dongfeng και για την επέκταση της συνεργασίας τους στην ευρωπαϊκή παραγωγή.

Το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί τα πρώτα καλά μαντάτα για τη Dongfeng, αφότου η παραδοσιακή κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχασε το προβάδισμα λόγω ανταγωνισμού από νεοσύστατες εταιρείες όπως η BYD.