Τραμπ: Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ένα από τα αεροσκάφη χτύπησε με δύναμη το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του.

Καταρρίψαμε άλλα τρία αεροσκάφη. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχειρίας μας».

Η ανάρτηση Τραμπ

Η ανάρτηση Τραμπ:

Ιράν: Επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ – Επιβραδύνθηκε η διέλευση των πλοίων

Το Ιράν επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη χθεσινή επίθεση κατά πλοίου ανοικτά του Ομάν που έδειξε πόσο εύθραυστο είναι το Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη απάντησε με τον τρόπο αυτόν στο «επεμβατικό, ανεύθυνο και προκλητικό» κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ και έξι χώρες του Κόλπου, το οποίο απορρίπτει την εμμονή του Ιράν για την επιβολή τελών διοδίων στα πλοία που θα διασχίζουν το Ορμούζ.

Λιγότερα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα συγκριτικά με προηγούμενες μέρες.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών στον Κόλπο μετά τις ζημιές που υπέστη το πλοίο στην επίθεση στη θαλάσσια δίοδο ανοικτά του Ομάν.

Πηγή in.gr