Swatch: Διεκδικεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων από τη Samsung για «ψηφιακές απομιμήσεις» πολυτελών ρολογιών

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Η διαμάχη ανάμεσα στην παραδοσιακή ελβετική ωρολογοποιία και την τεχνολογία περνά πλέον σε μια νέα φάση, με το επίκεντρο να βρίσκεται όχι στα ίδια τα ρολόγια αλλά στις ψηφιακές οθόνες των smartwatch. Η ελβετική Swatch Group στρέφεται κατά της Samsung, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 170 εκατ. δολαρίων και κατηγορώντας την για παράνομη χρήση των σχεδίων των πολυτελών εμπορικών σημάτων της μέσω εφαρμογών που αναπαρήγαγαν τις χαρακτηριστικές προσόψεις των ρολογιών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Swatch vs Samsung: Η δίκη που δοκιμάζει τα όρια της ψηφιακής αντιγραφής

Η δικαστική διαμάχη εκδικάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου και αφορά 26 εφαρμογές «watch face», οι οποίες, σύμφωνα με τη Swatch, αντέγραψαν την εμφάνιση διάσημων μοντέλων των εμπορικών σημάτων της, όπως τα Omega, Tissot και Breguet.

Η ελβετική εταιρεία υποστηρίζει ότι οι εφαρμογές λειτουργούσαν ως ψηφιακές απομιμήσεις («knock-offs») των πολυτελών καντράν της, επιτρέποντας στους χρήστες smartwatch να αποκτούν μια σχεδόν πανομοιότυπη αισθητική εμπειρία χωρίς καμία σχετική άδεια χρήσης.

H προηγούμενη καταδίκη της Samsung

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια μιας πολυετούς δικαστικής διαμάχης για τα εμπορικά σήματα. Ήδη από το 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου είχε κρίνει ότι η Samsung ευθύνεται για παραβίαση εμπορικών σημάτων, απόφαση που επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό μετά την απόρριψη της έφεσης της εταιρείας.

Αν και οι εφαρμογές είχαν αναπτυχθεί από τρίτους δημιουργούς, το δικαστήριο έκρινε ότι η Samsung φέρει ευθύνη, καθώς διαχειριζόταν τη διαδικασία έγκρισης των εφαρμογών, ενώ παράλληλα προωθούσε τα smartwatch της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαθέσιμες ψηφιακές προσόψεις.

Η διεκδίκηση των 170 εκατ. δολαρίων

Στο νέο στάδιο της δίκης εξετάζεται αποκλειστικά το ύψος της αποζημίωσης. Η Swatch υποστηρίζει ότι οι εφαρμογές κατέβηκαν περίπου 160.000 φορές σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2019 και ζητεί αποζημίωση 170 εκατ. δολαρίων για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία παρουσίασε πραγματογνώμονα αποτίμησης, ο οποίος υπολόγισε την αξία μιας υποθετικής άδειας χρήσης των εμπορικών σημάτων, υποστηρίζοντας ότι αυτή αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

Η θέση της Swatch

Σε ένορκη κατάθεσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Tissot, Sylvain Dolla, τόνισε ότι η πολιτική του ομίλου είναι να μη χορηγεί άδειες χρήσης των εμπορικών σημάτων του σε τρίτους και ιδιαίτερα σε άλλες εταιρείες ρολογιών ή κατασκευαστές smartwatch.

Όπως ανέφερε, ακόμη κι αν μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια πωλήσεις, η χρήση των πολυτελών σημάτων σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης θα υπονόμευε την αξία και το κύρος της ελβετικής υψηλής ωρολογοποιίας.

Παράλληλα, οι νομικοί εκπρόσωποι της Swatch υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αφορά μια «εκτεταμένη ιδιοποίηση» πολύτιμων και προσεκτικά προστατευμένων εμπορικών σημάτων, κατηγορώντας τη Samsung ότι επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των παραβάσεων.

Η απάντηση της Samsung

Από την πλευρά της, η Samsung χαρακτηρίζει το αίτημα της Swatch υπερβολικό και αποκομμένο από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι περισσότερες από τις επίμαχες εφαρμογές ήταν δωρεάν, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στις εμπορικές καμπάνιες της εταιρείας και αφαιρέθηκαν αμέσως μόλις τέθηκε το ζήτημα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι τα συνολικά έσοδα από τις λήψεις των εφαρμογών δεν ξεπέρασαν τα 1.000 δολάρια, εκ των οποίων περίπου 300 δολάρια κατέληξαν στη Samsung και τα υπόλοιπα στους δημιουργούς των εφαρμογών.

Κατά συνέπεια, εκτιμά ότι η Swatch δεν υπέστη ουσιαστική οικονομική ζημία και ότι οποιαδήποτε αποζημίωση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Οι τελικές αγορεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το αποτέλεσμά της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προστασία των εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.