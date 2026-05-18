Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή

Ισχυρές αντοχές φαίνεται να έχει ο κλάδος συμβατικών και premium ρολογιών στην Ελλάδα, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και την επέκταση ψηφιακών συσκευών και smartwatches τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της The Swatch Group Greece για το 2025, όπου η εταιρεία κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 62,40% – σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε κέρδη 1.88 εκατ. ευρώ έναντι 1,16 εκατ. ευρώ το 2024.

Για το ίδιο έτος, ο τζίρος της εταιρείας ανέβηκε στα 24.28 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 22.54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ αύξηση κατά 59,92% παρουσίασε και το αποτέλεσμα προ φόρων.

Αισιοδοξία παρά τη γεωπολιτική αναταραχή

Σημειώνεται ότι η Swatch Group Greece διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της και ακριβά μοντέλα, όπως τα brands Longines και Omega, σε έξι σημεία πώλησης –πέντε στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη–, κάτι που συνετέλεσε στη δυναμική ανάπτυξη του προηγούμενου έτους.

Παρά τον καλπάζοντα πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Μέση Ανατολή, η διοίκηση της Swatch Group Greece εμφανίζεται αισιόδοξη όσον αφορά τις μελλοντικές της προοπτικές.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ήδη ισχυρή παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα καθώς και το διευρυμένο δίκτυο των συνεργατών της.

Καθότι οι δραστηριότητες της Swatch επικεντρώνονται σε σημεία με έντονη καταναλωτικη κίνηση στην Αθήνα –για παράδειγμα, η Omega Boutique λειτουργεί στη Βουκουρεστίου και η Tissot Boutique στην Πανεπιστημίου–, εκτιμάται ότι η ισχυρή τουριστική παρουσία θα συμβάλει στην αύξηση του τζίρου.

Αβάσιμη η προσφυγή από ανταγωνιστή της

Σχετικα με τη δικαστική διαμάχη στην οποία βρίσκεται η Swatch Group Greece με ανταγωνιστή της, η αγωγή απορρίφθηκε «πρωτοδίκως ως αόριστη και δευτεροδίκως ως αβάσιμη».

Έπειτα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε την καταγγελία και, αφότου διεξήγαγε έρευνα για παράβαση ανταγωνισμού, έκρινε πως δεν υπήρξε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας από την Swatch Group Greece.

Όπως σημειώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, «ο αντίδικος άσκησε ένδικα μέσα, με την τελευταία προσφυγή της να εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με νέα δικάσιμο στις 18.03.2025 οπότε και συζητήθηκε και ως σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Η “The Swatch Group Greece M.AE” έχει παρέμβει υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Nομικός Σύμβουλος αναφέρει ότι η προσφυγή θεωρείται αβάσιμη επί της ουσίας και αναμένει το Δικαστήριο να επικυρώσει την Απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την Εταιρεία».