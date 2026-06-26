Ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 14,5% στις ΗΠΑ το 4μηνο

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Αύξηση κατά 14,5% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ κατά το α΄ τετράμηνο 2026 (Ιαν.-Απρ.), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων της Eurostat από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον. Η αξία τους ανήλθε σε €839,6 εκ. από €733,4. Ωστόσο, εάν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, σημειώνεται μείωση κατά 16,7%, καθώς ανήλθαν σε €539,2 εκ. από €647,4 εκ.

Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται στα πετρελαιοειδή, ενώ οι εξαγωγές αγροδιατροφικών και ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων παρουσιάζονται μειωμένες συνολικά κατά 16,7%. Όσον αφορά τα προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα, το 2025 καταγράφηκε άνοδος κατά 183,3%, παρά την ισχύ εισαγωγικού δασμού 25-50%, ενώ στο α΄ τετράμηνο 2026, καταγράφεται σημαντική πτώση. Ομοίως, τα προϊόντα χαλκού είχαν μείωση, ενώ κατά το προηγούμενο έτος σημείωναν αύξηση, παρά το δασμό 25-50%. Θετική είναι η έστω χαμηλή αύξηση στα προϊόντα αλουμινίου, δεδομένου ότι και αυτά αντιμετωπίζουν δασμό 25-50%. Η κατηγορία κατέγραψε άνοδο 35,7% συνολικά το 2025.

Στα θετικά συγκαταλέγεται α) η σταθερότητα στα γαλακτοκομικά προϊόντα, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η εμφάνιση αφθώδους πυρετού στην Λέσβο και έως ότου αποσαφηνίσθηκε ότι δεν μεταβλήθηκαν οι απαιτήσεις των αμερικανικών αρχών για την εισαγωγή σχετικών προϊόντων, και β) η αύξηση των ιχθυηρών κατά 20,5%.

Τι ξεχώρισε από τις ελληνικές εξαγωγές

Σύμφωνα με το σημείωμα της πρεσβείας, οι κυριότερες διψήφιες κατηγορίες προϊόντων ήταν οι εξής:

-Πετρελαιοειδή (CN 27): Kατακόρυφη άνοδος κατά 249,6% σε €300,5 εκ. από €86 εκ.. Η αύξηση εντοπίζεται στην κατηγορία 271019 – Λάδια και παρασκευάσματα, από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά, που δεν περιέχουν βιοντίζελ, σε €300,4 εκ. από 79,4 εκ.

-Τυποποιημένα και κατεργασμένα τρόφιμα (CN 20), -3,7% σε €100,8 εκ. από €104,6 εκ. Ειδικότερα, στην κατηγορία 200570 –ελιές, σημειώθηκε μείωση κατά 6% σε €55,6 εκ. από €59,3 εκ., και στην κατηγορία 200870 – ροδάκινα, μείωση κατά 23% σε €19,4 εκ. από €25,4 εκ.

-Γαλακτοκομικά προϊόντα (CN 4): Αύξηση κατά 2,1% σε €22,6 εκ. από €22,2 εκ.. Ειδικότερα, για την κατηγορία 0406 – τυριά, η αύξηση ήταν 1,8%, γεγονός που δείχνει ότι οι εξαγωγές δεν επηρεάσθηκαν τελικά από τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Ελλάδα, παρά τις μεγάλες αρχικές ανησυχίες.

-Έλαια, ελαιόλαδο (CN 15): -9,2% σε €23,4 εκ. από €25,8 εκ.

-Καρποί και βρώσιμα φρούτα (CN 8): -4,6%, σε €23,7 εκ. από €24,8

-Επεξεργασμένα τρόφιμα (CN 19): -30,4%, σε €13,7 εκ. από €19,6

-Επεξεργασμένα τρόφιμα (CN 21): -11,8%, σε €9,6 εκ. από €10,8 εκ., που αποδίδεται κυρίως στην πτώση κατά 62,9% στην δασμολογική κλάση 210390 (σάλτσες) σε €284 χιλ. από €767 χιλ.

-Ιχθυηρά (CN 3): +20,5% σε €11,7 εκ. από €9,7 εκ.

-Προϊόντα αλουμινίου (CN 76): +8,8%, σε €76,7 εκ. από €70,4 εκ., παρά την επιβολή εισαγωγικού δασμού 50% στα προϊόντα αλουμινίου και 25% στα παράγωγά του.

-Προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα (CN 73): -68,7% σε €8,5 εκ. από €27,3 εκ. Η πτώση αποτυπώνεται σε όλες τις υποκατηγορίες (σωλήνες, σύρμα, εξαρτήματα κ.λ.π.) που παρομοίως αντιμετωπίζουν εισαγωγικό δασμό 25%-50% κατά περίπτωση.

-Οχήματα και μέρη αυτών (CN 87): +3.257% σε €11,9 εκ. από €356 χιλ.. Η μεγάλη ποσοστιαία αύξηση οφείλεται στην χαμηλή βάση εκκίνησης.

-Προϊόντα χαλκού (CN 74): -7,2% σε €10 εκ. από €10,8 εκ.. Τα προϊόντα χαλκού παρομοίως αντιμετωπίζουν εισαγωγικό δασμό 25%-50% κατά περίπτωση.

-Μέρη αεροσκαφών (CN 88): +77,8% σε €13,6 εκ. από €61,2 εκ.

-Τσιμέντο Portland (CN 25): -63,1% σε €10 εκ. από €27,1 εκ.

-Μηχανές, συσκευές και ηλεκτρικά μέρη τους (CN 85): +11,2% σε €47,7 εκ. από €42,9 εκ.

-Στροβιλοκινητήρες (CN 84): – 48,1% σε €12,1 εκ. από €23,3 εκ.

-Πλαστικά (CN 39): -5,9% σε €19,2 εκ. από €20,4 εκ.

-Προϊόντα αρωματοποιίας (CN 33): -2,5% σε €16,9 εκ. από €17,4 εκ.

-Οπτικά όργανα και συσκευές μέτρησης (CN90): -0,5 % σε €12,26 εκ. από €12,32 εκ.

-Όπλα και πυρομαχικά (CN93): +1,7% σε €11,9 εκ. από €11,7 εκ.