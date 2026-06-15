Ελληνικές εξαγωγές: Κορυφαίος προορισμός για τα ελληνικά αρτοσκευάσματα η Γερμανία

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Ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τις ελληνικές εξαγωγές σε ζαχαρώδη προϊόντα και σνακς είναι η Γερμανία, καταλαμβάνοντας κορυφαίες θέσεις μεταξύ των χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες του κλάδου.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στη μελέτη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της γερμανικής αγοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο λόγω του μεγέθους της όσο και λόγω της σταθερής παρουσίας ελληνικών προϊόντων σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων και σνακς προς τη Γερμανία διαμορφώθηκαν το 2025 στα 62,37 εκατ. ευρώ και σε 17,96 χιλιάδες τόνους.

Παρά τη μείωση της αξίας κατά 4,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι εξαγόμενες ποσότητες αυξήθηκαν κατά 3,1%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις μεταβολές των τιμών και στη διαφοροποίηση της σύνθεσης των εξαγωγών.

Η Γερμανία απορρόφησε το 10,6% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών του κλάδου, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ισχυρή παρουσία με προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαρωδών

Η μεγαλύτερη εξαγωγική κατηγορία είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των ελληνικών εξαγωγών προς τη γερμανική αγορά.

Το 2025 οι εξαγωγές της κατηγορίας ανήλθαν σε 40,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,2% σε αξία και 14,5% σε ποσότητα. Η Γερμανία αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας παγκοσμίως, απορροφώντας το 13% της συνολικής αξίας και το 15% της συνολικής ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία της Γερμανίας στις εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο. Παρά τη σημαντική υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών της κατηγορίας προς τη γερμανική αγορά το 2025, κατά 62,2% σε αξία και 47,7% σε ποσότητα, η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα της κατηγορίας, απορροφώντας το 9,8% της συνολικής αξίας και το 8,1% της συνολικής ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 5,79 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στη σοκολάτα και τους ξηρούς καρπούς

Στον τομέα της σοκολάτας και των προϊόντων που περιέχουν κακάο, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία ανήλθαν σε 7,09 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 11,4% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ζαχαρωδών και σνακς προς τη χώρα, λέει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Γερμανία αποτελεί τον τέταρτο σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών σοκολάτας και προϊόντων κακάο, με μερίδιο 8,8% στην αξία και 7,1% στην ποσότητα των συνολικών ελληνικών εξαγωγών της κατηγορίας.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται στους ξηρούς καρπούς. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία εκτινάχθηκαν στα 6,3 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 171,6% σε αξία και 69% σε ποσότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Γερμανία αποτελεί τον πέμπτο σημαντικότερο προορισμό για τους ελληνικούς ξηρούς καρπούς, απορροφώντας το 10,4% της συνολικής αξίας και το 8,2% της συνολικής ποσότητας των εξαγωγών της κατηγορίας.

Ελληνικές εξαγωγές σε σταφίδες και παγωτά

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις σταφίδες, όπου η Γερμανία καταλαμβάνει επίσης την πέμπτη θέση μεταξύ των αγορών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών. Το μερίδιό της ανέρχεται στο 4% της συνολικής αξίας και στο 4,4% της συνολικής ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών σταφίδας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του προϊόντος στη γερμανική αγορά.

Στην κατηγορία των παγωτών, η Γερμανία αποτελεί τον έβδομο σημαντικότερο προορισμό για τις ελληνικές εξαγωγές. Το 2025 οι εξαγωγές παγωτού διαμορφώθηκαν σε 1,28 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 55,5% σε αξία και 57,6% σε ποσότητα. Παρά τη σημαντική πτώση, η χώρα εξακολουθεί να απορροφά το 3,8% τόσο της συνολικής αξίας όσο και της συνολικής ποσότητας των ελληνικών εξαγωγών παγωτού.

Η γερμανική αγορά προσφέρει προοπτικές

Στα συμπεράσματα της μελέτης επισημαίνεται ότι η γερμανική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τα σνακς με βάση τους ξηρούς καρπούς και τη σταφίδα, καθώς και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, όπως τα βιολογικά, τα plant-based, τα clean-label και τα προϊόντα με μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Η μελέτη υπογραμμίζει ακόμη ότι οι Γερμανοί καταναλωτές δίνουν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα, τη διατροφική αξία, την αυθεντικότητα και την προέλευση των προϊόντων.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να αξιοποιήσουν τη σύνδεσή τους με τη μεσογειακή διατροφή, την παράδοση και τις ποιοτικές πρώτες ύλες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση τους σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον απαιτητικές αγορές τροφίμων της Ευρώπης.