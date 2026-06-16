Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα

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Αν και οι εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 68,1% το 2025 – με τις εισαγωγές να μειώνονται σε ποσοστό 6,6% – ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να επανέλθουν στα επίπεδα του 2020 και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ώστε οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών να αναπτυχθούν, στον ευρύτερο δυνατό βαθμό.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας στο Πεκίνο, την τελευταία εξαετία (2020-2025), παρατηρείται ανάπτυξη του διμερούς ελληνοκινεζικού εμπορίου, η συνολική αξία του οποίου υπερέβη τα € 7,1 δισ., το 2025. Η αξία αυτή είναι κατά 64% περίπου υψηλότερη της αντίστοιχης αξίας του 2020.

Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις κινεζικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα αποτελούν, μόλις: το 14,3% (2021), 5,15% (2022), 5,6% (2023), 5,6% (2024) και 10.75% (2025) των κινεζικών εισαγωγών προς την Ελλάδα. Κατά τα έτη αυτά οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα βαίνουν μειούμενες σε απόλυτους αριθμούς (έως και το 2023).

Άνοδος των ελληνικών εξαγωγών παρατηρείται για τα 2024 (+7.8%) και 2025 (+68.1%). Η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα το 2025 στα πλαίσια αυτά (+68.1%) διαμορφώθηκε σε € 697,2 εκ., έναντι € 414,6 εκ. το προηγούμενο έτος.

H αξία των ελληνικών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων μειώθηκε κατά -6,6% και ανήλθε στα € 6,48 δισ. έναντι € 6,94 δισ., το προηγούμενο έτος. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση ελαφρώς της αξίας του διμερούς εμπορίου κατά -2.38% (ή κατά € 175 εκ. περίπου) και την κατά -11.34% μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας (κατά € 740 εκ. περίπου

Αρχής γενομένης από το 2016 και μετά από τρία συνεχή έτη αρνητικής πορείας (2013- 2015) η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα άρχισε να ακολουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα, το 2018, σχεδόν διπλασιάστηκε, έναντι 2017 (αύξηση 91%), και διαμορφώθηκε σε € 902,3 εκ.

Η παρατηρούμενη κάμψη των ελληνικών εξαγωγών το 2021 θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον φυσιολογική, μετά την μεγάλη αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών το 2018 ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παγκόσμια ύφεση λόγω της πανδημίας COVID 19.

Δυστυχώς τα έτη 2022 και 2023 οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν έντονη μείωση (κάτω από το μισό του 2018 και του 2019). Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας των ελληνικών εξαγωγών στην Ηπειρωτική Κίνα εμφανίζει πτωτική πορεία, καθώς οι πέντε (5) πρώτες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων καλύπτουν το 75% του συνόλου 2021, 70% το 2022, 63,39% το 2023, 63,18% το 2024, ωστόσο το 2025 επανέρχεται η συγκέντρωση στο 80% (λόγω της μεγάλης αύξησης των πετρελαιοειδών.

Ειδικότερα, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι εξαγωγές προϊόντων στην κατηγορία «Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια», οι οποίες όμως το 2025 παρουσιάζουν αύξηση 1.972% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€ 279 εκ. έναντι 13,4 εκ. προηγούμενο έτος) ενώ, παράλληλα, το μερίδιό τους ανέρχεται στο 40% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Στην δεύτερη θέση των ελληνικών εξαγωγών στην ηπειρωτική Κίνα κατατάσσεται μία εξαιρετικής δυναμικής ομάδα προϊόντων, τα φάρμακα, οι εξαγωγές των οποίων, το 2025, διαμορφώθηκαν σε € 102,7 εκ., έναντι € 71,4 εκ. το προηγούμενο έτος (αύξηση 44%). Το μερίδιο των φαρμάκων στις ελληνικές εξαγωγές έτους 2024 αποτελεί το 14,7% αυτών. Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 2017-2020, η αξία των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων στην Ηπειρωτική Κίνα είχε σχεδόν πενταπλασιασθεί με καταγραφή ωστόσο μείωσης -11% το έτος 2023.

Ακολουθούν μάρμαρα με αξία € 77,5 εκ., μείωση -21% και με μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές 11,13%. Το προηγούμενο έτος είχε καταγραφεί αξία εξαγωγών στην κλάση αυτή προϊόντος αξίας € 98,6 εκ. (και τότε μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές 23,8%).

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία εισροών άμεσων επενδύσεων κινεζικής προέλευσης στη χώρα μας (ηπειρωτική Κίνα, Χονγκ-Κονγκ και Μακάο) κατά την περίοδο 2013-2025 ανέρχεται σε περίπου € 3,5 δισ., με την πλειονότητα εξ’ αυτών

προερχόμενων από την ηπειρωτική Κίνα και περίπου το 2/3 από το Χονγκ Κονγκ.

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα επικεντρώνονται στους τομείς των υποδομών, ενέργειας τηλεπικοινωνιών και logistics. Η καθαρή θέση των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025 ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των ελληνικών επενδύσεων στην κινεζική επικράτεια (Ηπειρωτική Κίνα και Χονγκ Κονγκ), κατά την περίοδο 2013-2025, ήταν περίπου € 872 εκ. Το μεγαλύτερο μέρος (0,179%) κατευθύνθηκε στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί οικονομικό επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ασίας.

Οι τομείς της ενέργειας, των υποδομών των τηλεπικοινωνιών και των logistics έχουν καθοριστεί από κοινού ως επενδυτικοί τομείς προτεραιότητας. Πλην τούτων, σειρά οικονομικών τομέων της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως π.χ. ο τουρισμός, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, η γεωργία, η μεταποίηση τροφίμων, τα logistics, οι βιο-επιστήμες, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία κ.α., αναφέρεται στη σχετική έκθεση.