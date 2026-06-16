 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(23) "International Relations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Economy 16.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αν και οι εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 68,1% το 2025 – με τις εισαγωγές να μειώνονται σε ποσοστό 6,6% – ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να επανέλθουν στα επίπεδα του 2020 και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, ώστε οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών να αναπτυχθούν, στον ευρύτερο δυνατό βαθμό.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας στο Πεκίνο, την τελευταία εξαετία (2020-2025), παρατηρείται ανάπτυξη του διμερούς ελληνοκινεζικού εμπορίου, η συνολική αξία του οποίου υπερέβη τα € 7,1 δισ., το 2025. Η αξία αυτή είναι κατά 64% περίπου υψηλότερη της αντίστοιχης αξίας του 2020.

Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις κινεζικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα αποτελούν, μόλις: το 14,3% (2021), 5,15% (2022), 5,6% (2023), 5,6% (2024) και 10.75% (2025) των κινεζικών εισαγωγών προς την Ελλάδα. Κατά τα έτη αυτά οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα βαίνουν μειούμενες σε απόλυτους αριθμούς (έως και το 2023).

Άνοδος των ελληνικών εξαγωγών παρατηρείται για τα 2024 (+7.8%) και 2025 (+68.1%). Η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα το 2025 στα πλαίσια αυτά (+68.1%) διαμορφώθηκε σε € 697,2 εκ., έναντι € 414,6 εκ. το προηγούμενο έτος.

H αξία των ελληνικών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων μειώθηκε κατά -6,6% και ανήλθε στα € 6,48 δισ. έναντι € 6,94 δισ., το προηγούμενο έτος. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση ελαφρώς της αξίας του διμερούς εμπορίου κατά -2.38% (ή κατά € 175 εκ. περίπου) και την κατά -11.34% μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας (κατά € 740 εκ. περίπου

Αρχής γενομένης από το 2016 και μετά από τρία συνεχή έτη αρνητικής πορείας (2013- 2015) η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα άρχισε να ακολουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα, το 2018, σχεδόν διπλασιάστηκε, έναντι 2017 (αύξηση 91%), και διαμορφώθηκε σε € 902,3 εκ.

Η παρατηρούμενη κάμψη των ελληνικών εξαγωγών το 2021 θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον φυσιολογική, μετά την μεγάλη αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών το 2018 ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παγκόσμια ύφεση λόγω της πανδημίας COVID 19.

Δυστυχώς τα έτη 2022 και 2023 οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν έντονη μείωση (κάτω από το μισό του 2018 και του 2019). Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας των ελληνικών εξαγωγών στην Ηπειρωτική Κίνα εμφανίζει πτωτική πορεία, καθώς οι πέντε (5) πρώτες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων καλύπτουν το 75% του συνόλου 2021, 70% το 2022, 63,39% το 2023, 63,18% το 2024, ωστόσο το 2025 επανέρχεται η συγκέντρωση στο 80% (λόγω της μεγάλης αύξησης των πετρελαιοειδών.

Ειδικότερα, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι εξαγωγές προϊόντων στην κατηγορία «Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια», οι οποίες όμως το 2025 παρουσιάζουν αύξηση 1.972% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€ 279 εκ. έναντι 13,4 εκ. προηγούμενο έτος) ενώ, παράλληλα, το μερίδιό τους ανέρχεται στο 40% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Στην δεύτερη θέση των ελληνικών εξαγωγών στην ηπειρωτική Κίνα κατατάσσεται μία εξαιρετικής δυναμικής ομάδα προϊόντων, τα φάρμακα, οι εξαγωγές των οποίων, το 2025, διαμορφώθηκαν σε € 102,7 εκ., έναντι € 71,4 εκ. το προηγούμενο έτος (αύξηση 44%). Το μερίδιο των φαρμάκων στις ελληνικές εξαγωγές έτους 2024 αποτελεί το 14,7% αυτών. Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 2017-2020, η αξία των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων στην Ηπειρωτική Κίνα είχε σχεδόν πενταπλασιασθεί με καταγραφή ωστόσο μείωσης -11% το έτος 2023.

Ακολουθούν μάρμαρα με αξία € 77,5 εκ., μείωση -21% και με μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές 11,13%. Το προηγούμενο έτος είχε καταγραφεί αξία εξαγωγών στην κλάση αυτή προϊόντος αξίας € 98,6 εκ. (και τότε μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές 23,8%).

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία εισροών άμεσων επενδύσεων κινεζικής προέλευσης στη χώρα μας (ηπειρωτική Κίνα, Χονγκ-Κονγκ και Μακάο) κατά την περίοδο 2013-2025 ανέρχεται σε περίπου € 3,5 δισ., με την πλειονότητα εξ’ αυτών
προερχόμενων από την ηπειρωτική Κίνα και περίπου το 2/3 από το Χονγκ Κονγκ.

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα επικεντρώνονται στους τομείς των υποδομών, ενέργειας τηλεπικοινωνιών και logistics. Η καθαρή θέση των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025 ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των ελληνικών επενδύσεων στην κινεζική επικράτεια (Ηπειρωτική Κίνα και Χονγκ Κονγκ), κατά την περίοδο 2013-2025, ήταν περίπου € 872 εκ. Το μεγαλύτερο μέρος (0,179%) κατευθύνθηκε στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί οικονομικό επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ασίας.

Οι τομείς της ενέργειας, των υποδομών των τηλεπικοινωνιών και των logistics έχουν καθοριστεί από κοινού ως επενδυτικοί τομείς προτεραιότητας. Πλην τούτων, σειρά οικονομικών τομέων της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως π.χ. ο τουρισμός, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, η γεωργία, η μεταποίηση τροφίμων, τα logistics, οι βιο-επιστήμες, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία κ.α., αναφέρεται στη σχετική έκθεση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων
Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
Economy

ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες
Economy

Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες
ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα
Economy

ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
Economy

ΕΒΕΠ: Το διπλό ζητούμενο για το εμπόριο από τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν είναι «ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης

Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες
Economy

Νοσοκομεία: Το κράτος πληρώνει μόλις τις 2 στις 10 καινοτόμες θεραπείες

Κανένα αποτέλεσμα δεν έφεραν τα μέτρα συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, ανεβάζοντας το νοσοκομειακό clawback του α΄ εξαμήνου 2025 στο 80,7%

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα
Economy

ΕΛΤΑ: Ζητούν «εθελοντές» υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα

Τα ΕΛΤΑ παρακαλούν τους εργαζομένους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι-courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει

Κώστας Ντελέζος
Μισθολογικό κόστος: Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις καθώς αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό
Business

Νέα πίεση για τις επιχειρήσεις απο την αύξηση του μισθολογικού κόστους

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αυξήθηκε κατά 6,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 5,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αθανασία Ακρίβου
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies