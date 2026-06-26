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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,24% η άνοδος στα ασφάλιστρα υγείας το 2024

Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκε ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ, που θα αποτελεί τη βάση για τις αυξήσεις στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας

Economy 26.06.2026, 15:28
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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,24% η άνοδος στα ασφάλιστρα υγείας το 2024
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Αύξηση 6,24% κατέγραψε το 2024 ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) των μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 5170/2025. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε ξεσπάσει σάλος από την αύξηση των ασφαλίστρων από την πλευρά των εταιρειών, οι οποίες -υποτίθεται- ότι βασίζονταν σε ένα σχετικό δείκτη του ΙΟΒΕ. Αποτέλεσμα ήταν να θεσπιστεί το προαναφερόμενο πλαίσιο

Ο συγκεκριμένος δείκτης δημοσιεύεται για πρώτη φορά και αποτελεί πλέον το επίσημο σημείο αναφοράς για την ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα μακροχρόνια προγράμματα υγείας. Η κατάρτισή του βασίζεται σε στοιχεία που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και αποτυπώνει τη μεταβολή του καθαρού κόστους κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι συνολικές αποζημιώσεις, το μέσο κόστος ανά περιστατικό, η συχνότητα των ζημιών, η έκθεση στον ασφαλιστικό κίνδυνο και άλλες μεταβλητές που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι δύο εκδοχές του δείκτη

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποιεί δύο διαφορετικές μετρήσεις του ΕΔΑ, καθώς το κόστος ασφάλισης επηρεάζεται σημαντικά από τη γήρανση του ασφαλισμένου πληθυσμού.

Ο δείκτης που ενσωματώνει την επίδραση της ηλικίας διαμορφώθηκε στο 6,24%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης χωρίς την ηλικιακή επίδραση αυξήθηκε μόλις κατά 1,25%.

Η απόκλιση μεταξύ των δύο ποσοστών καταδεικνύει ότι η αύξηση της ηλικίας των ασφαλισμένων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιβάρυνσης του κόστους των αποζημιώσεων. Αντίθετα, ο δείκτης χωρίς την ηλικιακή επίδραση αποτυπώνει τις μεταβολές που σχετίζονται κυρίως με την αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας και τη συχνότητα χρήσης των ασφαλιστικών καλύψεων.

Υψηλότερη αύξηση στα μακροχρόνια συμβόλαια

Στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας ο δείκτης αυξήθηκε κατά 7,23% όταν συνυπολογίζεται η ηλικία και κατά 1,76% όταν αυτή εξαιρείται.

Στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις, οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν αισθητά χαμηλότερες, καθώς διαμορφώθηκαν σε 5,36% και 0,79%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων ανήλθε στα 229 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 227,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το μέσο κόστος ανά ζημία αυξήθηκε στα 4.938 ευρώ από 4.563 ευρώ το 2023.

Στις ετησίως ανανεούμενες ασφαλίσεις, οι συνολικές αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν στα 254,3 εκατ. ευρώ, από 232,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε σε περίπου 708.000, έναντι 664.000 το 2023, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερη έκθεση στον ασφαλιστικό κίνδυνο. Ωστόσο, το μέσο κόστος ανά ζημία υποχώρησε οριακά, στα 3.578 ευρώ από 3.604 ευρώ.

Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής θεσπίστηκε με τον νόμο 5170/2025, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και αντικειμενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των αυξήσεων στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας. Στο εξής, η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώνει τον δείκτη κάθε χρόνο, περίπου δώδεκα μήνες μετά την ολοκλήρωση του έτους αναφοράς.

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