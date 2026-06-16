ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

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Σε 35.227.630 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 που είχε ανέλθει 32.523.966 χιλ. ευρώ, ανήλθε ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 26,7%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 2,8%.

Ο κύκλο εργασιών στη μεταποίηση διαμορφώθηκε 8.915.593 χιλ.ευρώ καταγράφοντας αύξηση 20,8%, στις κατασκευές ενισχύθηκε κατά 12,4%, στην ενημέρωση/επικοινωνία +11,8%, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες +12,5% και δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα +5,9%.