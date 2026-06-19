ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 23% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Απρίλιο 2026

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Αύξηση κατά 23,0% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι μείωσης 9,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,1%.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πώς εξελίχθηκε ο γενικός δείκτης μεταξύ Απριλίου 2026 και Απριλίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 23,0% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας και από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών.

Ως προς τη βιομηχανία, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε αύξηση κατά 23,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Έπειτα, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,1% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Ως προς τους δείκτες από τις επιμέρους αγορές, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε αύξηση κατά 59,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς καθώς και αύξηση κατά 5,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

Εγχώρια Αγορά

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,1% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 11,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Αύξηση κατά 5,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό.

Εξωτερική Αγορά

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 59,2% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 60,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Μείωση κατά 11,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από την μεταβολή των επιμέρους δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 78,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

Αύξηση κατά 35,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

Βιομηχανία

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,1% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας :

Αύξηση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Μείωση κατά 13,1 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: