 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

World 21.06.2026, 12:43
Σχολιάστε
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εδώ και μία πλέον δεκαετία το  dot plot της Fed δίνει τις προβλέψεις των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η ψήφος και εν προκειμένω η κουκκίδα (dot) είναι ανώνυμη. Αγορές και οικονομολόγοι από το dot plot μπορούν να δουν και τις διαφωνίες ανάμεσα στους κεντρικού τραπεζίτες.

Αυτή ήταν και η περίπτωση της πρόσφατης συνεδρίασης της Fed, όπου έλειπε μια κουκίδα. Οι παρακολουθούντες την κεντρική τράπεζα έδειξαν το νέο πρόεδρος, Κέβιν Γουρός και δεν έπεσαν έξω. Ο Γουόρς είχε επικρίνει δημόσια το dot plot και είναι οπαδός της λιγότερης κατεύθυνσης της νομισματική πολιτικής.

Ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι δεν ψήφισε. «Είναι πρακτική αυτής της επιτροπής οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν αυτές τις προβλέψεις και έχω ενθαρρύνει τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν να το κάνουν» είπε. «Ωστόσο, απέφυγα να προσφέρω οποιεσδήποτε δικές μου προβλέψεις, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απόψεις μου για το SEP (Σύνοψη Οικονομικών Προβλέψεων), τουλάχιστον όπως είναι διαρθρωμένο επί του παρόντος».

Ερωτηθείς για το μέλλον του dot plot εξήγησε ότι «έχουμε δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας γι’ αυτό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αισθάνονται δεσμευμένοι από τα “dots” τους. Οι προβλέψεις του dot plot υποβλήθηκαν με μολύβια που έχουν μεγάλες γόμες. Δεν διαπίστωσα ιδιαίτερα ισχυρή πεποίθηση στις προβλέψεις που υποβλήθηκαν.»

Χωρίς την υποστήριξη του προέδρου της Fed, το dot plot, το οποίο παρακολουθείται στενά, θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, αναφέρει το Bloomberg.

Τι απεικονίζει το dot plot

Το dot plot είναι ένα διάγραμμα που δείχνει εκτιμήσεις για το πού θα πρέπει να φτάσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο που ελέγχεται από την Fed, τα επόμενα χρόνια. Έως και 19 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιτοκίων – οι επτά διοικητές του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed στην Ουάσινγκτον και οι πρόεδροι των 12 περιφερειακών τραπεζών – μπορούν να συνεισφέρουν στις κουκκίδες.

Κάθε συμμετέχων τοποθετεί μια κουκκίδα  στο μέσο σημείο του κατάλληλου, κατά την εκτίμηση του, εύρους του επιτοκίου στο τέλος καθενός από τα επόμενα τρία χρόνια και μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτές επικεντρώνονται στη διάμεση κουκκίδα.

Ποιο είναι το νόημα του dot plot

Το διάγραμμα κουκκίδων επινοήθηκε στα τέλη του 2011, σε μια εποχή που οι αξιωματούχοι της Fed εξέταζαν πώς να προετοιμάσουν τις αγορές για τη μετατόπιση που ήλπιζαν να κάνουν μακριά από το πρωτοφανές επίπεδο στήριξης που είχαν δώσει στην οικονομία των ΗΠΑ μετά την οικονομική κρίση.

Ο τότε πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, και η Τζάνετ Γέλεν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια του Μπερνάνκι πριν από μια τετραετή θητεία ως πρόεδρος, είδαν το dot plot ως έναν τρόπο να δώσουν στις αγορές μια ματιά στον τρόπο σκέψης της Fed πέρα ​​από οποιαδήποτε άμεση λήψη αποφάσεων.

Οι δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια επικεντρώνονται κυρίως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και στον άμεσο στόχο για τα επιτόκια. Ωστόσο, εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και έχουν χρησιμοποιηθεί για να παρέχουν μερικές φορές ισχυρές ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

Ωστόσο, το forward guidance αποτελεί παρελθόν υπό τη νέα διοίκηση της Fed. O Γουόρς ήταν ξεκάθαρος στην συνέντευξη Τύπου: «Έχουμε εγκαταλείψει την πρόβλεψη για το μέλλον»

Γιατί έχει σημασία το dot plot

Όταν το dot plot μετατοπίζεται, μπορεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με το εάν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένει να αυξήσει ή να μειώσει τα επιτόκια. Δημιουργεί επίσης ένα σημείο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επισημάνει τις διαφορές μεταξύ των απόψεων των αξιωματούχων της Fed και εκείνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τι λένε οι επικριτές του dot plot

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι προβλέψεις δεν αποτελούν επίσημη πρόβλεψη συναίνεσης. (Το προσωπικό της Fed διερεύνησε το ενδεχόμενο να καταλήξει σε μια συναινετική dot πρόβλεψη, αλλά οι αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ τόσων πολλών αξιωματούχων με τόσο διαφορετικές απόψεις.) Κάθε μεμονωμένο μέλος μπορεί να βασίσει την πρόβλεψή του σε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο ή σύνολο υποθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι dot προβλέψεις και καμία αίσθηση της σκέψης πίσω από αυτές.

Περαιτέρω περιπλέκοντας τα πράγματα, από τους 12 περιφερειακούς προέδρους της Fed, μόνο πέντε είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου στην FOMC σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο καλά οι τελείες αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις μακροπρόθεσμες προθέσεις της FOMC.

Πώς έχουν δει οι ηγέτες της Fed το dot plot

Ο Γουόρς είναι ξεκάθαρος στις απόψεις του: «Δεν υπέβαλα καμία κουκκίδα. Για μένα, δεν είναι χρήσιμο στην άσκηση πολιτικής. Υποψιάζομαι ότι μέχρι το τέλος του έτους, όπως ανέφερα στις εναρκτήριες δηλώσεις μου, θα υπάρξει μια αναθεώρηση των επικοινωνιών γενικά, συνεντεύξεις Τύπου, κουκκίδες, συναντήσεις και τα συναφή, απομαγνητοφωνήσεις, πρακτικά. Αυτό θα είναι μέρος αυτού».

Το 2014, στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου της FOMC ως πρόεδρος, η Γέλεν είπε ότι οι άνθρωποι «δεν πρέπει να βλέπουν το dot plot» ως «τον κύριο τρόπο με τον οποίο η επιτροπή θέλει ή μιλάει για την πολιτική στο ευρύ κοινό». Αλλά το 2016, αφού οι αξιωματούχοι της Fed είχαν μειώσει την πρόβλεψή τους για τον αριθμό των αυξήσεων των επιτοκίων εκείνο το έτος σε δύο από τέσσερις, η Γέλεν είπε στους δημοσιογράφους ότι η μετατόπιση στις κουκκίδες «αντανακλά σε μεγάλο βαθμό μια κάπως πιο αργή προβλεπόμενη πορεία για την παγκόσμια ανάπτυξη» και μια σύσφιξη των πιστωτικών συνθηκών.

Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος τον Φεβρουάριο του 2018, συχνά υποβάθμιζε το διάγραμμα των κουκκίδων. Αλλά αποδείχθηκε επίσης χρήσιμο σε περιστασιακές περιπτώσεις, όπως τον Ιούνιο του 2023, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed απέφυγαν να αυξήσουν τα επιτόκια, αλλά το διάγραμμα των κουκκίδων έδειξε περισσότερες αυξήσεις αργότερα μέσα στο έτος – βοηθώντας στην αποφυγή οποιασδήποτε έκρηξης ενθουσιασμού των επενδυτών για το πιθανό τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τράπεζες: Ποιος έκανε τη δουλειά τους πολύ πριν την εμφάνισή τους;
World

Πριν από τις τράπεζες υπήρχαν... τα μοναστήρια
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα
Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040
World

Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
World

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων
World

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
World

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη
Financial Times

Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη

Η άσκηση εξουσίας χωρίς να καταφύγει σε πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει την απόλυτη επίδειξη δύναμης του Πεκίνου

Ray Dalio
Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
Ποδόσφαιρο: Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Business of Sport

Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τρεις ποδοσφαιριστές είναι στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Ποιοι απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα εκτός γηπέδων και χορηγιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Ελ Νίνιο: Πώς δοκιμάζει την αγροτική παραγωγή – Κίνδυνος για καλλιέργειες
AGRO

Το Ελ Νίνιο ξαναγράφει τον χάρτη των καλλιεργειών

Ο πλανήτης βρίσκεται σε επιφυλακή για τον Ελ Νίνιο - Έκκληση για άμεση δράση υπέρ 8,8 εκατ. ανθρώπων

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Τράπεζες: Ποιος έκανε τη δουλειά τους πολύ πριν την εμφάνισή τους;
World

Πριν από τις τράπεζες υπήρχαν... τα μοναστήρια

Αιώνες πριν τις τράπεζες, ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες του συστήματος χρηματοδότησης δεν βρίσκονταν μόνο έμποροι, γαιοκτήμονες ή εύπορες οικογένειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040
World

Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040

Γιατί η Ιαπωνία σχεδιάζει να εκδώσει bridging bonds

Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
World

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων

Οι δασμοί θα πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους ανταγωνιστές πρεσβεύει η Ινδία

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων
World

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed

Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
Ολλανδία: Ένας στους τρεις καταναλωτές μοιράζει τα ψώνια του σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Τρόφιμα – ποτά

Οι «άπιστοι» πελάτες αλλάζουν το παιχνίδι στα σούπερ μάρκετ

Η πιστότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ υποχωρεί στην Ολλανδία, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές μοιράζουν τις αγορές τους μεταξύ πολλών διαφορετικών καταστημάτων

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο
Κόσμος

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο

Στην Ελβετία έχουν μεταβεί οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ιράν για διαπραγματεύσεις – Ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματευτικές συναντήσεις

Mitsotakis Weekly Review: From the Parthenon to SAFE
English Edition

Mitsotakis Weekly Review: From the Parthenon to SAFE

PM Kyriacos Mitsotakis covered 10 key topics, from cultural heritage and housing to fire prevention, labor, and defense

Ελ Νίνιο: Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν τις φετινές ακραίες ξηρασίες
Κλιματική αλλαγή

Το κόστος του Ελ Νίνιο - Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν

Σωρευτικά τον 21ο αιώνα, οι οικονομικές απώλειες από το φετινό Ελ Νίνιο μπορεί να φτάνουν τα 84 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με μελέτη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τράπεζες: Ποιος έκανε τη δουλειά τους πολύ πριν την εμφάνισή τους;
World

Πριν από τις τράπεζες υπήρχαν... τα μοναστήρια

Αιώνες πριν τις τράπεζες, ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες του συστήματος χρηματοδότησης δεν βρίσκονταν μόνο έμποροι, γαιοκτήμονες ή εύπορες οικογένειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελβετία: Nein στην αυστηρότερη ουδετερότητα
Κόσμος

Ελβετία: Nein στην αυστηρότερη ουδετερότητα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση οι πολίτες δεν θέλουν η ουδετερότητα να κατοχυρωθεί συνταγματικά στην Ελβετία

Λειψυδρία: Οι νησιώτες πληρώνουν την άναρχη ανάπτυξη και την έλλειψη υποδομών
Κοινωνία

Λειψυδρία: Οι νησιώτες πληρώνουν την άναρχη ανάπτυξη και την έλλειψη υποδομών

Η λειψυδρία δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μόνιμη πραγματικότητα σε πολλά νησιά, σημειώνουν επιστήμονες

Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040
World

Ιαπωνία: Πλάνα για επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων ως το 2040

Γιατί η Ιαπωνία σχεδιάζει να εκδώσει bridging bonds

Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τα κέρδη από την IPO της SpaceX θα έκαναν ακόμη και τους robber barons να κοκκινίσουν
Reuters Breakingviews

Τα κέρδη από την IPO της SpaceX θα έκαναν ακόμη και τους robber barons να κοκκινίσουν

Η αυτοκρατορία του Μασκ μπορεί να μην αποδειχθεί τόσο ανθεκτική στον χρόνο όσο εκείνες του παρελθόντος

Robert Cyran
Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση
Ακίνητα

Μία και σήμερα για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Ποιοι εξαιρούνται

Λίγες ώρες έμειναν για σπεύσουν να καθαρίσουν τα ακαθάριστα οικόπεδά τους οι υπόχρεοι - Ερχονται έλεγχοι και πρόστιμα

Λιανεμπόριο: Επιστρέφει στο Χρηματιστήριο – Το σήμα των Attica
Business

Το comeback του λιανεμπορίου στο ΧΑ – Το σήμα Attica

Τι φέρνει η Attica πολυκαταστήματα σε χρηματιστήριο και λιανεμπόριο - Τα ορόσημα της Πλαίσιο Computers και της Ράδιο Κορασίδης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελβετία: To πρόγραμμα των συναντήσεων ΗΠΑ – Ιράν την Κυριακή
Κόσμος
Upd: 12:30

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία - Το πρόγραμμα

Οι συναντήσεις στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ και το Πακιστάν

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο Block 2 – Ακολουθεί το Block 10
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο Block 2 - Ακολουθεί το Block 10

Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στη χώρα μετά από 40 χρόνια

Fed: Προτείνει πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών για stablecoin
Crypto

Fed: Προτείνει πρόγραμμα ταυτοποίησης πελατών για stablecoin

Οι απαιτήσεις για τα stablecoin είναι συγκρίσιμες με τις απαιτήσεις του προγράμματος ταυτοποίησης πελατών για τις τράπεζες

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και οδηγεί σε μείωση των τιμών
Business

Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια

Τα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα δώσουν την ώθηση για επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ ύψους 6 δισ. ευρώ για το διάστημα 2026-2029

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies