Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει

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Εδώ και μία πλέον δεκαετία το dot plot της Fed δίνει τις προβλέψεις των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η ψήφος και εν προκειμένω η κουκκίδα (dot) είναι ανώνυμη. Αγορές και οικονομολόγοι από το dot plot μπορούν να δουν και τις διαφωνίες ανάμεσα στους κεντρικού τραπεζίτες.

Αυτή ήταν και η περίπτωση της πρόσφατης συνεδρίασης της Fed, όπου έλειπε μια κουκίδα. Οι παρακολουθούντες την κεντρική τράπεζα έδειξαν το νέο πρόεδρος, Κέβιν Γουρός και δεν έπεσαν έξω. Ο Γουόρς είχε επικρίνει δημόσια το dot plot και είναι οπαδός της λιγότερης κατεύθυνσης της νομισματική πολιτικής.

Ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι δεν ψήφισε. «Είναι πρακτική αυτής της επιτροπής οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν αυτές τις προβλέψεις και έχω ενθαρρύνει τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν να το κάνουν» είπε. «Ωστόσο, απέφυγα να προσφέρω οποιεσδήποτε δικές μου προβλέψεις, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απόψεις μου για το SEP (Σύνοψη Οικονομικών Προβλέψεων), τουλάχιστον όπως είναι διαρθρωμένο επί του παρόντος».

Ερωτηθείς για το μέλλον του dot plot εξήγησε ότι «έχουμε δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας γι’ αυτό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αισθάνονται δεσμευμένοι από τα “dots” τους. Οι προβλέψεις του dot plot υποβλήθηκαν με μολύβια που έχουν μεγάλες γόμες. Δεν διαπίστωσα ιδιαίτερα ισχυρή πεποίθηση στις προβλέψεις που υποβλήθηκαν.»

Χωρίς την υποστήριξη του προέδρου της Fed, το dot plot, το οποίο παρακολουθείται στενά, θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο, αναφέρει το Bloomberg.

Τι απεικονίζει το dot plot

Το dot plot είναι ένα διάγραμμα που δείχνει εκτιμήσεις για το πού θα πρέπει να φτάσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο που ελέγχεται από την Fed, τα επόμενα χρόνια. Έως και 19 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιτοκίων – οι επτά διοικητές του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed στην Ουάσινγκτον και οι πρόεδροι των 12 περιφερειακών τραπεζών – μπορούν να συνεισφέρουν στις κουκκίδες.

Κάθε συμμετέχων τοποθετεί μια κουκκίδα στο μέσο σημείο του κατάλληλου, κατά την εκτίμηση του, εύρους του επιτοκίου στο τέλος καθενός από τα επόμενα τρία χρόνια και μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτές επικεντρώνονται στη διάμεση κουκκίδα.

Ποιο είναι το νόημα του dot plot

Το διάγραμμα κουκκίδων επινοήθηκε στα τέλη του 2011, σε μια εποχή που οι αξιωματούχοι της Fed εξέταζαν πώς να προετοιμάσουν τις αγορές για τη μετατόπιση που ήλπιζαν να κάνουν μακριά από το πρωτοφανές επίπεδο στήριξης που είχαν δώσει στην οικονομία των ΗΠΑ μετά την οικονομική κρίση.

Ο τότε πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, και η Τζάνετ Γέλεν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια του Μπερνάνκι πριν από μια τετραετή θητεία ως πρόεδρος, είδαν το dot plot ως έναν τρόπο να δώσουν στις αγορές μια ματιά στον τρόπο σκέψης της Fed πέρα ​​από οποιαδήποτε άμεση λήψη αποφάσεων.

Οι δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που καθορίζει τα επιτόκια επικεντρώνονται κυρίως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και στον άμεσο στόχο για τα επιτόκια. Ωστόσο, εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και έχουν χρησιμοποιηθεί για να παρέχουν μερικές φορές ισχυρές ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

Ωστόσο, το forward guidance αποτελεί παρελθόν υπό τη νέα διοίκηση της Fed. O Γουόρς ήταν ξεκάθαρος στην συνέντευξη Τύπου: «Έχουμε εγκαταλείψει την πρόβλεψη για το μέλλον»

Γιατί έχει σημασία το dot plot

Όταν το dot plot μετατοπίζεται, μπορεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με το εάν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένει να αυξήσει ή να μειώσει τα επιτόκια. Δημιουργεί επίσης ένα σημείο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επισημάνει τις διαφορές μεταξύ των απόψεων των αξιωματούχων της Fed και εκείνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τι λένε οι επικριτές του dot plot

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι προβλέψεις δεν αποτελούν επίσημη πρόβλεψη συναίνεσης. (Το προσωπικό της Fed διερεύνησε το ενδεχόμενο να καταλήξει σε μια συναινετική dot πρόβλεψη, αλλά οι αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ τόσων πολλών αξιωματούχων με τόσο διαφορετικές απόψεις.) Κάθε μεμονωμένο μέλος μπορεί να βασίσει την πρόβλεψή του σε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο ή σύνολο υποθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι dot προβλέψεις και καμία αίσθηση της σκέψης πίσω από αυτές.

Περαιτέρω περιπλέκοντας τα πράγματα, από τους 12 περιφερειακούς προέδρους της Fed, μόνο πέντε είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου στην FOMC σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο καλά οι τελείες αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις μακροπρόθεσμες προθέσεις της FOMC.

Πώς έχουν δει οι ηγέτες της Fed το dot plot

Ο Γουόρς είναι ξεκάθαρος στις απόψεις του: «Δεν υπέβαλα καμία κουκκίδα. Για μένα, δεν είναι χρήσιμο στην άσκηση πολιτικής. Υποψιάζομαι ότι μέχρι το τέλος του έτους, όπως ανέφερα στις εναρκτήριες δηλώσεις μου, θα υπάρξει μια αναθεώρηση των επικοινωνιών γενικά, συνεντεύξεις Τύπου, κουκκίδες, συναντήσεις και τα συναφή, απομαγνητοφωνήσεις, πρακτικά. Αυτό θα είναι μέρος αυτού».

Το 2014, στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου της FOMC ως πρόεδρος, η Γέλεν είπε ότι οι άνθρωποι «δεν πρέπει να βλέπουν το dot plot» ως «τον κύριο τρόπο με τον οποίο η επιτροπή θέλει ή μιλάει για την πολιτική στο ευρύ κοινό». Αλλά το 2016, αφού οι αξιωματούχοι της Fed είχαν μειώσει την πρόβλεψή τους για τον αριθμό των αυξήσεων των επιτοκίων εκείνο το έτος σε δύο από τέσσερις, η Γέλεν είπε στους δημοσιογράφους ότι η μετατόπιση στις κουκκίδες «αντανακλά σε μεγάλο βαθμό μια κάπως πιο αργή προβλεπόμενη πορεία για την παγκόσμια ανάπτυξη» και μια σύσφιξη των πιστωτικών συνθηκών.

Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος τον Φεβρουάριο του 2018, συχνά υποβάθμιζε το διάγραμμα των κουκκίδων. Αλλά αποδείχθηκε επίσης χρήσιμο σε περιστασιακές περιπτώσεις, όπως τον Ιούνιο του 2023, όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed απέφυγαν να αυξήσουν τα επιτόκια, αλλά το διάγραμμα των κουκκίδων έδειξε περισσότερες αυξήσεις αργότερα μέσα στο έτος – βοηθώντας στην αποφυγή οποιασδήποτε έκρηξης ενθουσιασμού των επενδυτών για το πιθανό τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων.