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Χρυσός: Πτώση άνω του 1% καθώς το δολάριο παραμένει σταθερό

Ο χρυσός έλαβε κάποια στήριξη από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, αλλά παραμένει σε χαμηλά εν μέσω προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων από την Fed

Commodities 23.06.2026, 08:31
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Χρυσός: Πτώση άνω του 1% καθώς το δολάριο παραμένει σταθερό
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Κατά περισσότερο από 1% μειώθηκε ο χρυσός την Τρίτη, πιεσμένος από ένα πιο σταθερό δολάριο ΗΠΑ εν μέσω αυξημένων προσδοκιών για άνοδο των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας φέτος, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Ο χρυσός spot μειώθηκε κατά 1,1% στα 4.142,61 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:14 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου μειώθηκαν κατά 1% στα 4.160,20 δολάρια.

«Ο χρυσός είχε λάβει κάποια ανακούφιση από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν λαμβάνει τέτοια εύνοια από το δολάριο ΗΠΑ, το οποίο συνεχίζει να ανεβαίνει λόγω των προσδοκιών για αυξήσεις των επιτοκίων της Fed», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Το δολάριο παρέμεινε σταθερό κοντά στο υψηλό ενός έτους που έφτασε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο προσιτό για τους αγοραστές που κατέχουν άλλα νομίσματα.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για 60 ημέρες από τη Δευτέρα μετά τις πρώτες συνομιλίες στο πλαίσιο της νεότερης ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ αξιωματούχοι ανέφεραν μια «διαρκή» ανάπαυλα στις μάχες στον Λίβανο στο πλαίσιο της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Ελβετία είχαν θέσει μια καλή βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, αν και το Ιράν αρνήθηκε ότι είχε ξεκινήσει συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, δήλωσε ότι με τη σταθερή αγορά εργασίας, επικεντρώνεται στο να διαπιστώσει εάν ο πολύ υψηλός πληθωρισμός θα παραμείνει έτσι ή εάν θα υποχωρήσει καθώς η επίδραση των υψηλών δασμών εξασθενεί και εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιλυθεί.

Οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές ⁠Δαπάνες των ΗΠΑ, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, που θα δημοσιευτούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, για περαιτέρω ενδείξεις νομισματικής πολιτικής.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 3,3% στα 63,05 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,9% στα 1.646,30 δολάρια και το παλλάδιο μειώθηκε κατά 1,8% στα 1.242,75 δολάρια.

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