 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(16) "Personal Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Personal Investing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Αγορές: Ο πόλεμος έπληξε και τα επενδυτικά καταφύγια

Δεν επιβεβαίωσαν οι αγορές τον ρόλο του δολαρίου, του χρυσού και των κρατικών ομολόγων ως ασφαλών καταφυγίων σε περιόδους αναταραχής

Markets 21.06.2026, 09:24
Σχολιάστε
Αγορές: Ο πόλεμος έπληξε και τα επενδυτικά καταφύγια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πόλεμος HΠΑ- Ιράν, εκτός των άλλων, «χτύπησε» και τα λεγόμενα επενδυτικά «καταφύγια» στα οποία «παραδοσιακά» κατέφευγαν οι επενδυτές σε περιόδους ισχυρών πολεμικών συγκρούσεων. Ούτε το δολάριο, ούτε ο χρυσός, ούτε τα κρατικά ομόλογα, τα θεωρούμενα ως επενδυτικά «ασφαλή καταφύγια», επιβεβαίωσαν την… φήμη τους.

Καθώς τελειώνει ο πόλεμος, η Morgan Stanley αναφέρει μερικά συμπεράσματα από την πορεία των αγορών στη διάρκεια του πολέμου.

Τα χρηματιστήρια

Οι χρηματιστηριακές αγορές απορρόφησαν σχετικά σύντομα το σοκ. Λόγω του φόβου για τους σαρωτικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Απρίλιο 2025, οι μετοχές έκαναν βουτιά περίπου 20%. Αυτή τη φορά, ωστόσο, παρά τον πόλεμο και τους σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη, η πτώση ήταν πιο ήπια, έως 9%.

Από τα μέσα Απριλίου οι αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο είχαν «κηρύξει» το τέλος του πολέμου. ‘Αλλωστε τα περισσότερα γεωπολιτικά σοκ τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μακροχρόνιο αντίκτυπο στα χρηματιστήρια. Ενώ τέτοια γεγονότα προκαλούν άμεση, έντονη μεταβλητότητα, οι αγορές τείνουν να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα, συχνά πριν τελειώσουν οι ίδιες οι συγκρούσεις. Τα γεωπολιτικά γεγονότα δημιουργούν sell-off βραχυπρόθεσμα, αλλά σπάνια αλλάζουν τη μακροπρόθεσμη τάση των αγορών.

Μελέτες δείχνουν ότι σε πάνω από 18 σημαντικές “πράξεις πολέμου” από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 2022, ο S&P 500, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, σημείωσε μέση πτώση 6,2%, αλλά κατά κανόνα ανέκαμπτε μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες.

Πολλές φορές «οι αγορές αναρριχώνται στο τείχος της ανασφάλειας» (stock market climbs a wall of worry), μια κλασική χρηματιστηριακή ρήση, η οποία έχει επιβεβαιωθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και επιβεβαιώθηκε και αυτή την περίοδο.

Οι αγορές τελικά επικεντρώνονται στα θεμελιώδη μεγέθη, όπως τα εταιρικά κέρδη, τα επιτόκια και η οικονομική ανάπτυξη, παρά στους τίτλους των ειδήσεων. Τα γεωπολιτικά γεγονότα προκαλούν φόβο (αύξηση του δείκτη μεταβλητότητας VIX), ο οποίος εξασθενεί μόλις η νέα πραγματικότητα ενσωματωθεί στις τιμές.

Οι επενδυτές συχνά τιμολογούν τον κίνδυνο πριν την έναρξη μιας σύρραξης. Μόλις το γεγονός συμβεί, η αβεβαιότητα μειώνεται και οι αγορές ανακάμπτουν ακόμα και πριν τη λήξη των συγκρούσεων.

Τα κρατικά ομόλογα

Τα κρατικά ομόλογα παραδοσιακά θεωρούνται επενδυτικά «ασφαλή καταφύγια» κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων. Σύμφωνα με το κλασικό μοντέλο, τα κρατικά ομόλογα λειτουργούν ως αντιστάθμιση όταν πέφτουν οι μετοχές. Τον Μάρτιο, αυτή η σχέση διαταράχθηκε.

Με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου και να αναζωπυρώνει τους φόβους για τον πληθωρισμό, ομόλογα και μετοχές υποχώρησαν μαζί, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αποτυγχάνοντας να προσφέρουν διαφοροποίηση τη στιγμή που οι επενδυτές τη χρειάζονταν περισσότερο. Το συμπέρασμα είναι απλό: ένα χαρτοφυλάκιο που βασίζεται σε μία μόνο «σταθερή» σχέση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι πιο ευάλωτο από όσο φαίνεται.

Το δολάριο

Το δολάριο δεν λειτούργησε ως κλασικό «καταφύγιο» Κανονικά, το δολάριο ενισχύεται όταν οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια ή όταν τα επιτόκια των ΗΠΑ είναι πιο ελκυστικά από αυτά του εξωτερικού. Ωστόσο, κατά μεγάλο μέρος των πρώτων έξι εβδομάδων της σύγκρουσης, το δολάριο φάνηκε να συνδέεται στενά με το πετρέλαιο, αυξανόμενο συχνά μαζί με το εμπόρευμα. Και ακόμη και μετά την απότομη πτώση του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης πυρός, το δολάριο υποχώρησε περισσότερο από ό,τι θα ανέμεναν πολλοί βάσει ιστορικών προτύπων.

Ο χρυσός

Αλλά ούτε ο χρυσός αποτέλεσε καταφύγιο. Παραδοσιακά, ο χρυσός θεωρείται επίσης «ασφαλές καταφύγιο».

Αυτή τη φορά όμως συμπεριφέρθηκε περισσότερο ως ρευστό περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου, συχνά υποχωρώντας μαζί με τις μετοχές, καθώς πολλοί επενδυτές τον πουλούσαν για να αντλήσουν ρευστότητα εν μέσω αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρυσός έχει αυξηθεί ως ποσοστό των συναλλαγματικών αποθεμάτων, δηλαδή των αποθεμάτων που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες για τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διαχείριση των νομισμάτων τους σε περιόδους κρίσης. Όταν ο χρυσός αποτελεί μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποθεμάτων, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ρευστότητας σε περιόδους έντασης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»
Αγορές: Ο πόλεμος έπληξε και τα επενδυτικά καταφύγια
Markets

«Θύματα» του πολέμου στο Ιράν και τα επενδυτικά καταφύγια
Χρυσός: Σε πτωτική τροχιά εν μέσω πιέσεων από δολάριο και Fed – Από τι θα εξαρτηθεί η πορεία του
Commodities

Σε καθοδική πορεία ο χρυσός - Πιέσεις από δολάριο και Fed
Funds: «Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
World

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη
Financial Times

Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη

Η άσκηση εξουσίας χωρίς να καταφύγει σε πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει την απόλυτη επίδειξη δύναμης του Πεκίνου

Ray Dalio
Ποδόσφαιρο: Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Business of Sport

Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τρεις ποδοσφαιριστές είναι στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Ποιοι απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα εκτός γηπέδων και χορηγιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών
Tεχνητή νοημοσύνη

Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών

Το Pinterest επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας ένα νέο εργαλείο που υπόσχεται πιο έξυπνες και προσωποποιημένες αγορές

Περισσότερα από Markets
Αγορές: Ο πόλεμος έπληξε και τα επενδυτικά καταφύγια
Markets

«Θύματα» του πολέμου στο Ιράν και τα επενδυτικά καταφύγια

Δεν επιβεβαίωσαν οι αγορές τον ρόλο του δολαρίου, του χρυσού και των κρατικών ομολόγων ως ασφαλών καταφυγίων σε περιόδους αναταραχής

Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες

Γιάννης Αγουρίδης
Πετρέλαιο: Παραμένει κάτω από τα 80 δολ. λόγω MoU μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Κάτω από τα 80 δολ. το πετρέλαιο - Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, εώ η προσοχή στρέφεται τώρα στις προοπτικές της ζήτησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Επιστροφή στα χαμηλά επίπεδα που είχε πριν τον πόλεμο με το Ιράν
Commodities

Επιστροφή πετρελαίου στα προπολεμικά χαμηλά επίπεδα μετά τη συμφωνία

Το αργό πετρέλαιο Brent έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου

Χρυσός: Σταθεροποιητικά εν αναμονή της Fed
Commodities

Σταθεροποιητικά εν αναμονή της Fed o χρυσός

Η πρώτη απόφαση της Fed, υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς και η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν δίνουν τον τόνο στην αγορά χρυσού

Πετρέλαιο: Νέα πτώση 5% μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Πτώση στο πετρέλαιο μετά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται καθώς οι επενδυτές εξετάζουν την αβεβαιότητα για το τέλος του πολέμου στο Ιράν και την επαναλειτουργία του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων
World

Ινδία: Στοχεύει σε δασμολογικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων

Οι δασμοί θα πρέπει να είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους ανταγωνιστές πρεσβεύει η Ινδία

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων
World

Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed

Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε, η ακρίβεια … δεν φεύγει
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το posokanei ήρθε, η ακρίβεια … δεν φεύγει

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου την εβδομάδα που πέρασε

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στρέφουν τους επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι έχουν λαμβάνειν την εβδομάδα 22 – 26 Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ στις 22 - 26 Ιουνίου

Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι που θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

Αγορές: Ο πόλεμος έπληξε και τα επενδυτικά καταφύγια
Markets

«Θύματα» του πολέμου στο Ιράν και τα επενδυτικά καταφύγια

Δεν επιβεβαίωσαν οι αγορές τον ρόλο του δολαρίου, του χρυσού και των κρατικών ομολόγων ως ασφαλών καταφυγίων σε περιόδους αναταραχής

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Ο Βανς έφθασε στην Ελβετία
Κόσμος

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Ο Βανς έφθασε στην Ελβετία

Τα Στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος βασικά σημεία στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

PosoKanei.gov.gr: Τι ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα τις πρώτες μέρες λειτουργίας της
Economy

Τι ανταπόκριση έχει το posokanei.gov.gr

Η πλατφόρμα posoKanei.gov.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS.

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Οι πρωταγωνιστές του παρασκηνίου είναι η Ρωσία και η Κίνα
Κόσμος

Οι πρωταγωνιστές του παρασκηνίου είναι η Ρωσία και η Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια το Πεκίνο και τη Μόσχα, εταίρους της Τεχεράνης, για την «ουδέτερη» στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν, όμως το σκληρό παζάρι μόλις έχει αρχίσει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή
Ακίνητα

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων - Ερχονται πρόστιμα

Εκπνέει και η παράταση για την απογραφή προκειμένου να καταχωρισθεί πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν - Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων

Βιετνάμ ή Ιράν: Ποια είναι η χειρότερη ήττα για τις ΗΠΑ;
Κόσμος

Βιετνάμ ή Ιράν: Ποια είναι η χειρότερη ήττα για τις ΗΠΑ;

Αμερικανός ειδικός συγκρίνει δύο πολεμικές αναμετρήσεις που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα για την Ουάσιγκτον

Βαγγέλης Γεωργίου
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Ολλανδία: Ένας στους τρεις καταναλωτές μοιράζει τα ψώνια του σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Τρόφιμα – ποτά

Οι «άπιστοι» πελάτες αλλάζουν το παιχνίδι στα σούπερ μάρκετ

Η πιστότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ υποχωρεί στην Ολλανδία, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές μοιράζουν τις αγορές τους μεταξύ πολλών διαφορετικών καταστημάτων

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies