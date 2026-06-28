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DHL: Ετοιμάζεται να μεταφέρει εμπορεύματα με νέα ιστιοφόρα πλοία

Ο κλάδος μεταφορών της DHL σχεδιάζει να μεταφέρει αποστολές πέρα ​​από τον Ατλαντικό με ειδικά κατασκευασμένα ιστιοφόρα

World 28.06.2026, 22:00
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DHL: Ετοιμάζεται να μεταφέρει εμπορεύματα με νέα ιστιοφόρα πλοία
Επιμέλεια Ευθύμης Τσιλιόπουλος

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Με μια γαλλική εταιρεία που εκμεταλλεύεται φορτηγά πλοία με αιολική ενέργεια συνεργάζεται ο διεθνής γίγαντας μεταφορών DHL, σε μια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών εμπορευμάτων.

Η DHL Global Forwarding, ο εξειδικευμένος στις μεταφορές βραχίονας της εταιρείας, πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα σκάφη με αιολική ενέργεια από τη Vela κατά το επόμενο έτος, δήλωσαν οι εταιρείες στην Wall Street Journal.

Τα σκάφη trimaran – σκάφη με τρία κύτη – και με μήκος 220 πόδια είναι σε θέση να μεταφέρουν 415 μετρικούς τόνους εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περίπου πέντε φορές περισσότερο χώρο φορτίου από ένα αεροπλάνο, αλλά είναι πέντε φορές μικρότερα σε μήκος από ένα τυπικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τα σκάφη είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, το ελαφρύ βάρος του οποίου τα βοηθά να κινούνται γρήγορα με μια ταχύτητα-στόχο περίπου 14 κόμβων, που είναι περίπου 26 χιλιόμετρα την ώρα, δήλωσε στην Journal ένας από τους ιδρυτές της Vela, ο Μιχαέλ Φερνάντεζ-Φέρι.

«Αυτό είναι ένα γιγάντιο ιστιοφόρο», είπε, συμπληρώνοντας: «Αξιοποιούμε τη δύναμη του ανέμου και χρησιμοποιούμε μόνο τον άνεμο για πρόωση».

Ενώ τα συνηθισμένα εμπορευματικά πλοία συνήθως ταξιδεύουν κατά μήκος μιας σταθερής διαδρομής στον Ατλαντικό, τα τριμαράν θα βγουν από την πεπατημένη διαδρομή καθώς ακολουθούν τον άνεμο για τις καλύτερες συνθήκες. Αυτή η εναλλακτική διαδρομή μπορεί να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες για να διασχίσει τον Ατλαντικό, ενώ ένα τυπικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα χρειαζόταν περίπου εννέα ημέρες και ένα αεροπλάνο θα χρειαζόταν μόνο οκτώ ώρες.

«Δεν πηγαίνουμε σε ευθεία γραμμή από τη Γαλλία στις ΗΠΑ. Πάμε με τον άνεμο», είπε.

Η DHL βλέπει πλεονεκτήματα στα ιστιοφόρα

Η Vela συνιδρύθηκε επίσης από τον Φρανσουά Γκαμπάρ, έναν επαγγελματία καπετάνιο ιστιοπλοϊκών που ο Φερνάντεζ-Φέρι αποκάλεσε «τον Μάικλ Τζόρνταν της ιστιοπλοΐας». Ο Γκαμπάρ έσπασε ένα ρεκόρ το 2017 για το να διασχίσει μόνος του όλο τον κόσμο σε λιγότερο από 43 ημέρες.

Τα σκάφη που κινούνται με αιολική ενέργεια θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά όταν οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν. Επίσης, η Vela λέει ότι τα πλοία της αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως και 99% σε σύγκριση με τις αεροπορικές μεταφορές και έως και 90% σε σύγκριση με τις συμβατικές θαλάσσιες μεταφορές, ανάλογα με τη διαδρομή.

«Ως κορυφαίος παίκτης στον παγκόσμιο κλάδο της εφοδιαστικής, η DHL έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα στις μεταφορές και να επεκτείνει το φάσμα των λύσεων που είναι διαθέσιμες στους πελάτες της», δήλωσε στην WSJ ο Λορέν Τεριέρ, διευθύνων σύμβουλος της DHL Global Forwarding France.

Η DHL ανακοίνωσε ότι τα τριμαράν θα συνεργαστούν με την παραδοσιακή της επιχείρηση μεταφορών και ο στόχος της είναι να επεκτείνει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών μεταφοράς.

Οι πρώτες εμπορικές αποστολές στην υπερατλαντική διαδρομή έχουν προγραμματιστεί για το 2027. Τα φορτία της DHL θα αποστέλλονται μαζί με αγαθά από άλλες εταιρείες που κάνουν κράτηση θέσεων στα τριμαράν της Vela. Η Vela δήλωσε ότι έχει επίσης συνεργαστεί με την ιαπωνική Takeda Pharmaceuticals, για παράδειγμα.

Τα τριμαράν θα παραδίδουν αγαθά από φαρμακευτικά προϊόντα έως κρασιά και καλλυντικά. Τα σκάφη βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, αλλά η Vela ανακοίνωσε ότι ελπίζει να έχει πέντε τριμαράν σε λειτουργία έως το 2030 για να επιτύχει τον στόχο της για αποστολές μία φορά την εβδομάδα.

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