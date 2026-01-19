Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο

Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί «κλειδί» στις σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου, σημειώνει ο Βασίλης Κικίλιας

Ναυτιλία 19.01.2026, 16:15
Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
Η περαιτέρω προώθηση των θεσμικών και επιχειρησιακών συνεργασιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και η ανάπτυξη νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων, αποτέλεσε ο αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια με αποστολή από το υπουργείο Μεταφορών της Αιγύπτου και την εταιρεία Pan Marine, παρουσία του γενικού γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και του Επιτετραμμένου της Αιγυπτιακής Πρεσβείας, Amr Yousry.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο υποναύαρχος Sherif Zakaria, εκπρόσωπος του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Αιγύπτου, ενώ συμμετείχαν η Διευθύντρια Διμερών Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας του Τομέα Θαλάσσιων Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών, Marwa Zeidan, καθώς και στελέχη της εταιρείας “Pan Marine” με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο, Marwan El Shazly.

Το «κλειδί» στις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών θα υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την εταιρεία “Pan Marine” για την ανάπτυξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης ή συνδέσεων με αιγυπτιακούς λιμένες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων διαύλων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε την καθοριστικής σημασίας συνεργασία της Ελλάδας με την κυβέρνηση του Προέδρου Sissi, επισημαίνοντας ότι ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί «κλειδί» στις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου λόγω του σπουδαίου και δυναμικά εξελισσόμενου ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο χώρες στην παγκόσμια ναυτιλία.

Οι κοινές προκλήσεις

Επιπλέον, τόνισε ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, όπου διατηρούν πολύ στενή συνεργασία. Τέλος, ευχήθηκε στα μέλη της αποστολής κάθε επιτυχία στις επαφές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σε σημαντικούς λιμένες στη χώρα μας.

Κατά τη διήμερη τεχνική επίσκεψη στην Ελλάδα, ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο Ακόλουθος Θαλάσσιων Μεταφορών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., Αντώνης Αβρανάς, θα συνοδεύσουν την αιγυπτιακή αποστολή στους λιμένες Λαυρίου και Πατρών και θα συμμετέχουν σε συναντήσεις με τις διοικήσεις των αντίστοιχων Οργανισμών Λιμένων και τους Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. Βακόνδιο και Αναστασόπουλο.

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων θα αποτελέσουν μέρος της θεματικής της 3ης Κοινής Επιτροπής Θαλασσίων Υποθέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2026 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

