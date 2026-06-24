Βρετανία: Διακοπή ανέπαφων πληρωμών κατά τη διάρκεια αγώνα Αγγλίας στο Μουντιάλ

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Προβλήματα με την πραγματοποίηση πληρωμών με κάρτα σε παμπ και σούπερ μάρκετ στη Βρετανία ανέφεραν καταναλωτές την Τρίτη, μετά από διακοπή ρεύματος που επηρέασε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες επεξεργασίας πληρωμών στον κόσμο.

Οι πελάτες ανέφεραν ότι οι ανέπαφες πληρωμές δεν λειτουργούσαν σε πολλά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων Tesco, σε μια εποχή που οι οπαδοί του ποδοσφαίρου παρακολουθούσαν τον αγώνα ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αγγλίας και Γκάνας σε παμπ και εστιατόρια, αναφέρει ο Guardian.

Βίντεο που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μεγάλες ουρές έξω από τα ΑΤΜ.

Το πρόβλημα οφείλεται σε διακοπή ρεύματος που επηρέασε την Worldpay, μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών. Ένας εκπρόσωπος της Worldpay δήλωσε στον Guardian: «Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε διακοπή ρεύματος, η οποία προκαλεί προβλήματα εξουσιοδότησης συναλλαγών για ορισμένους πελάτες της Worldpay. Οι τεχνικές μας ομάδες ασχολούνται και εργάζονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό».

Η Worldpay ανέφερε στον ιστότοπό της: «Μια διακοπή ρεύματος από τρίτους προκαλεί προβλήματα εξουσιοδότησης συναλλαγών και σφάλματα αιτημάτων tokenization σε ορισμένες πλατφόρμες της Worldpay.Οι τεχνικές μας ομάδες έχουν αποκαταστήσει την υπηρεσία σε ορισμένες πλατφόρμες και συνεχίζουν την αντιμετώπιση προβλημάτων για να αποκαταστήσουν την πλήρη υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.»

Περισσότερες από 1.000 αναφορές στη Βρετανία

Ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector ανέφερε ότι οι πελάτες αντιμετώπιζαν προβλήματα με την πραγματοποίηση πληρωμών στο Tesco, με περισσότερες από 1.000 αναφορές προβλημάτων από τις 8 μ.μ.

Σε απάντηση σε παράπονο πελάτη στο X, η Tesco ανακοίνωσε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Worldpay αυτή τη στιγμή που επηρεάζει εμάς και άλλες επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές με κάρτα.»

Ορισμένες παμπ και χώροι ψυχαγωγίας ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δέχονταν μόνο πληρωμές με μετρητά λόγω των προβλημάτων.

Οι καταναλωτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τη χρονική στιγμή της διακοπής ρεύματος.

Ένας έγραψε: «Παγκόσμια διακοπή στο @Worldpay_Global – αφήνοντας πολυσύχναστες παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην μπορούν να πουλήσουν μπύρα σε πελάτες που δεν έχουν μετρητά… δεν είναι και τόσο καλό.»

Ένας άλλος έγραψε στο X: «Απίστευτο… δημοφιλέστατο παιχνίδι της Αγγλίας και το World Pay διακόπτεται στα τερματικά καρτών… Πολλοί τομείς αναφέρουν προβλήματα με τερματικά εκτός λειτουργίας.»

Ένας εκπρόσωπος της Tesco δήλωσε: «Ένα πρόβλημα που επηρέαζε τις πληρωμές στο κατάστημα και στο διαδίκτυο έχει πλέον επιλυθεί. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία».