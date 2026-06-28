Παθητικό εισόδημα: Γιατί είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο

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Ο μύθος του αμερικανικού ονείρου που ορίζει να δουλεύεις σκληρά για να προοδεύεις, για κάποιους επισκιάζεται από το όνειρο να μην χρειάζεται να δουλεύουν καθόλου.

Δεν είναι ότι η αυτή φαντασίωση είναι καινούργια. Ωστόσο φαίνεται να τροφοδοτείται από την αυξανόμενη αίσθηση ότι η παραδοσιακή εργασία δεν αρκεί.

Τον Μάρτιο, τα ποσοστά των Αμερικανών εργαζομένων που ήταν ικανοποιημένοι με την αμοιβή τους και τις ευκαιρίες για προαγωγή ήταν τα χαμηλότερα από τότε που η Fed της Νέας Υόρκης άρχισε να ζητά πληροφορίες σε έρευνες το 2014.

Παθητικό εισόδημα

Την ίδια ώρα η ιδέα του παθητικού εισοδήματος διαφημίζεται με διάφορες ανορθόδοξες μεθόδους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ορισμένοι καταφέρνουν πράγματι να βγάλουν μερικά χρήματα αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο.

Αλλά πολλές ιδέες που διαδίδονται στο διαδίκτυο είναι άστοχες ή, χειρότερα, απάτες. Τα τελευταία χρόνια, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει λάβει μέτρα επιβολής του νόμου κατά αρκετών επιχειρήσεων που, όπως είπε, εξαπάτησαν τους καταναλωτές για εκατομμύρια δολάρια με το δέλεαρ των αβίαστων χρημάτων.

Στο παιχνίδι μάλιστα έχει εισέλθει και η Τεχνητή Νοημοσύνη με ορισμένους να την χρησιμοποιούν «δουλεύοντας» βίντεο, βιβλία και άλλα μέσα από τα οποία ελπίζουν να βγάλουν χρήματα στο διαδίκτυο.

Όταν η συμβατική εργασία δεν είναι αρκετή

Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένου του 60% των ενηλίκων της Γενιάς Ζ, λένε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Wall Sreet Journal, ότι μια συμβατική εργασία πλήρους απασχόλησης δεν θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη πέρυσι για λογαριασμό μιας επενδυτικής πλατφόρμας που ονομάζεται dub.

Περίπου ένας στους τέσσερις Αμερικανούς λέει ότι έχει και κάποια παράλληλη απασχόληση, που σημαίνει ότι αναλαμβάνει εργασία εκτός της εργασίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση πέρυσι από την Bankrate. Σύμφωνα επίσης με έρευνα από την πλατφόρμα Cash App το 44% των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 28 ετών είχαν μια πηγή εισοδήματος από δεύτερη απασχόληση.

Οι προσπάθειες παθητικού εισοδήματος δεν ποσοστικοποιούνται από μόνες τους στις κυβερνητικές στατιστικές εργασίας. Ωστόσο, το 2022, περίπου ένας στους 10 εργαζόμενους στις ΗΠΑ δήλωσε ότι έβγαλε χρήματα από αυτό που οι ερευνητές χαρακτήρισαν «λιγότερο απαιτητικές στην εργασία» δραστηριότητες, όπως η πώληση αγαθών στο eBay, σύμφωνα με έγγραφο εργασίας της Fed της Βοστώνης.

Πολλοί στρέφονται σε μια πληθώρα από πλατφόρμες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αντλούν εισόδημα από τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία είναι δυνητικά παθητικά.

Η Airbnb έχει περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια οικοδεσπότες παγκοσμίως. Περίπου 140.000 άνθρωποι έχουν νοικιάσει οχήματα στο Turo, από το 2024. Υπάρχουν παρόμοιες ιστοσελίδες όπου οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από τα σκάφη, τα τροχόσπιτα, τις πισίνες και τον αποθηκευτικό χώρο στο γκαράζ τους.

Κατά το φορολογικό έτος 2023, περίπου το 6% των δηλώσεων των Αμερικανών ανέφερε καθαρά έσοδα ή ζημίες από ενοίκια και περίπου το 1% ανέφερε έσοδα από δικαιώματα.

Το παράδοξο με την παθητική εργασία

Όσο κι αν το παθητικό εισόδημα είναι ένας κυριολεκτικός στόχος, είναι και μια ιδανική κατάσταση όπου η εργασία είναι προαιρετική και ο χρόνος άφθονος. Στην πράξη, πολλοί που την κυνηγούν καταλήγουν να εργάζονται τρομερά σκληρά προσπαθώντας να μην χρειάζεται να εργάζονται.

Το ενδιαφέρον αναζήτησης της Google για το θέμα του παθητικού εισοδήματος έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μέχρι στιγμής τη δεκαετία του 2020 και μια ενότητα του Reddit αφιερωμένη στο θέμα δέχεται περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες την εβδομάδα.

Τι είναι το dropshipping

Τα τελευταία χρόνια πολλά είναι τα άτομα που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το dropshipping, μια συμφωνία λιανικής πώλησης που συχνά παρουσιάζεται ως ένας εύκολος τρόπος για να βγάλει κανείς χρήματα στο διαδίκτυο.

Το νόημα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα που πωλούν είδη που προμηθεύονται και αποστέλλουν χωρίς να αγγίζουν ποτέ οι ίδιοι τα προϊόντα.

Οι κακοί ηθοποιοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ελκυστικότητα του εύκολου χρήματος.

Σύμφωνα με μια καταγγελία της FTC το 2022, μια επιχείρηση που αφορούσε το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο φέρεται να υποσχέθηκε «παθητικό εισόδημα στον αυτόματο πιλότο» και χρησιμοποίησε ψευδείς κριτικές καταναλωτών. Ο οργανισμός αργότερα έστειλε 2,8 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές χρημάτων σε 890 καταναλωτές.

Μια άλλη επιχείρηση που έκλεισε φέρεται να έλεγε στους ανθρώπους ότι θα μπορούσαν να δώσουν 75.000 δολάρια ή περισσότερα για ένα ημιφορτηγό, στη συνέχεια να έχουν έναν οδηγό και να κανονίζουν την αποστολή φορτίων για αυτούς, σύμφωνα με καταγγελία της FTC.

Η εύρεση μιας νόμιμης στρατηγικής παθητικού εισοδήματος που είναι στην πραγματικότητα παθητική και δεν υπερεκτίθεται είναι δύσκολη.

Οι πολλά υποσχόμενες ιδέες γρήγορα κατακλύζονται από ανταγωνισμό και πολλοί διαδικτυακοί επιχειρηματίες θεωρούν ότι είναι πιο επικερδές να πουλήσουν μια μέθοδο σε άλλους παρά να αφιερώσουν χρόνο στην υλοποίησή της οι ίδιοι.

Πηγή: in.gr