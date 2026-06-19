Αμερικανικό Όνειρο: Εξασθενεί η πεποίθηση ότι ο καθένας μπορεί να το πετύχει

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Σε συνεχή άνοδο βρίσκεται το κόστος για τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ καθώς στέγαση, βενζίνη, υγειονομική περίθαλψη, είδη παντοπωλείου πλήττουν ανελέητα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, και αποδυναμώνουν το Αμερικανικό Όνειρο.

Οι δασμοί και ο πόλεμος έχουν αυξήσει τις τιμές των βασικών αγαθών, ακόμη και για τους πιο ευπορους. Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί λένε ότι αισθάνονται οικονομικά σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Περισσότεροι ανησυχούν για την εύρεση ή τη διατήρηση μιας εργασίας. Λιγότεροι παντρεύονται και λιγότεροι κάνουν παιδιά.

Ωστόσο, η πίστη στο Αμερικανικό Όνειρο παραμένει ισχυρή, ακόμη και αν η εμπιστοσύνη ότι είναι εφικτό μειώνεται, σημειώνει η Washington Post.

Το 68% των ερωτηθέντων σε μια νέα δημοσκόπηση της Gallup δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν αυτό το θρυλικό ιδανικό, μια πτώση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων από την τελευταία έρευνα για το θέμα το 2024. Οι προοπτικές τους για τους άλλους ήταν λιγότερο αισιόδοξες. Όταν ρωτήθηκαν αν «όλοι» στη χώρα είχαν την ευκαιρία να επιτύχουν την ίδια επιτυχία, το 46% απάντησε ναι, από 51% προηγουμένως.

«Υπάρχει πολύ περισσότερη ανασφάλεια αυτές τις μέρες», δήλωσε στην WP η Μίστι Χέγκενες, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. «Τα παραδοσιακά πράγματα στα οποία βασιζόμασταν για την οικονομική σταθερότητα έχουν πραγματικά μετατοπιστεί».

Ο πληθωρισμός έχει πλήξει την αγοραστική δύναμη. Ο πλούτος αυξάνεται κυρίως για όσους βρίσκονται ήδη στην κορυφή. Οι κάποτε σταθερές επαγγελματικές πορείες φαίνονται λιγότερο σίγουρες καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη προοδεύει.

Όταν ο ιστορικός Τζέιμς Τράσλοου Άνταμς επινόησε τον όρο «Αμερικανικό Όνειρο» το 1931, δεν ανέφερε ρητά τα χρήματα. Το Αμερικανικό Όνειρο, έγραψε στο βιβλίο του «Το Έπος της Αμερικής», είναι μια «κοινωνική τάξη στην οποία κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα θα είναι σε θέση να φτάσει στο μέγιστο ύψος για το οποίο είναι έμφυτα ικανοί». Η έννοια μεταμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας εικόνες γρήγορου πλουτισμού ή ενός σπιτιού και 2,5 παιδιών.

Τι σημαίνει πλέον το Αμερικανικό Όνειρο

Η Έμιλι Μίτζνερ, ανώτερη διευθύντρια του Milken Center for Advancing the American Dream, το οποίο συνεργάστηκε με την Gallup για την έρευνα, δήλωσεστην αμερικανική εφημερίδα ότι οι δημοσκόποι δεν όρισαν τον όρο. Ήθελαν να μάθουν: Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε το Αμερικανικό Όνειρο;

Οι Αμερικανοί φέτος ήταν πιο πιθανό να συνδέσουν την ιδέα με την ελευθερία ή τα ατομικά δικαιώματα, σύμφωνα με την έρευνα (33%). Η επόμενη πιο δημοφιλής απάντηση ήταν η οικονομική ασφάλεια ή η ιδιοκτησία κατοικίας (28%). Έπειτα, η επιτυχία ή η ανοδική κινητικότητα (18%).

Μόνο το 3% οραματίστηκε ευκαιρίες για όλους.

Εν τω μεταξύ, μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, προέκυψε μια ενιαία άποψη: Παρόμοια ποσοστά (60% έναντι 57%) έβλεπαν το Αμερικανικό Όνειρο όχι ως επιτυχία ή αποτυχία, αλλά ως «ημιτελές».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως ηλικίας, λένε ότι το αμερικανικό πείραμα δεν έχει ολοκληρωθεί», είπε ο Μίτζνερ. «Είναι ένα έργο σε εξέλιξη».

Οι παλαιότερες γενιές είχαν μια πιο ομαλή πορεία προς ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, δήλωσε ο Τζον Φρίντμαν, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Περίπου 9 στα 10 παιδιά που γεννήθηκαν το 1940 κατέληξαν να τα πάνε καλύτερα από τους γονείς τους ως ενήλικες, σύμφωνα με μια έκθεση. Καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 5 στα 10 μέχρι τη δεκαετία του 1980.

Για όσους γεννήθηκαν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το Αμερικανικό Όνειρο σήμαινε δυνατότητα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Gallup. Το 72% αυτών των ερωτηθέντων το συνέδεσαν με «ευκαιρία», ενώ το 28% το συνέδεσαν με «σταθερότητα». (Μεταξύ εκείνων που ξεκίνησαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ, το 47% είδε την ευκαιρία και το 53% φαντάστηκε σταθερότητα.)

Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό από, ας πούμε, τους Ευρωπαίους να δηλώνουν ότι κάποιος που μεγάλωσε φτωχός θα μπορούσε να πετύχει πολλά.

«Ανεχόμαστε πολύ περισσότερη ανισότητα», είπε ο Φρίντμαν, «αλλά έχουμε και πολύ περισσότερο επιχειρηματικό δυναμισμό».