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Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνουν ριζικά την εργασία, δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις και μοναδικές νέες ευκαιρίες

Tεχνητή νοημοσύνη 20.06.2026, 08:53
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Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα
Επιμέλεια Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

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Καθώς διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών ανακατατάξεων, το τοπίο της παγκόσμιας οικονομίας και της αγοράς εργασίας μεταλλάσσεται με ρυθμούς που εκπλήσσουν ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές.

Η εξέλιξη των συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεπεράσει προ πολλού τα στενά όρια των τεχνολογικών εργαστηρίων. Πλέον, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα λειτουργίας σχεδόν κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Η ραγδαία αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης μεταλλάσσει τις θέσεις εργασίας, απαιτώντας άμεση προσαρμογή και αναβάθμιση

Έρευνα της Boston Consulting Group (BCG) ρίχνει φως στις πραγματικές διαστάσεις αυτής της εν εξελίξει επανάστασης, καταρρίπτοντας μύθους και αναδεικνύοντας τις αληθινές προκλήσεις.

Το βασικό αφήγημα δεν είναι πια ο φόβος της ολοκληρωτικής αντικατάστασης του ανθρώπου από τις έξυπνες μηχανές, αλλά η απόλυτη ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε ένα περιβάλλον όπου η εργασία αναδιαμορφώνεται εκ βάθρων και οι ταχύτητες εκτέλεσης πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο.

Αναδιαμόρφωση έναντι αντικατάστασης

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα που εξετάζουν τις παγκόσμιες τάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες τελικά πρόκειται να καταργήσει. Το εξελιγμένο μικροοικονομικό μοντέλο που παρουσιάζεται στην ανάλυση αποκαλύπτει ότι, στο άμεσο μέλλον, ένα συντριπτικό ποσοστό που αγγίζει το μισό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα δει το αντικείμενό του να αλλάζει ριζικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την αυτοματοποίηση, αλλάζοντας μόνιμα την εργασία

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ίδιος ο πυρήνας των καθηκόντων, ο τρόπος ενδοεταιρικής επικοινωνίας και τα εργαλεία παραγωγικότητας θα μεταλλαχθούν πλήρως. Απαιτείται πλέον από τους εργαζομένους να εξοικειωθούν άμεσα με νέες, πολύπλοκες ψηφιακές πλατφόρμες και να ενσωματώσουν τους προηγμένους αλγορίθμους στην καθημερινή τους ρουτίνα, μετατρέποντάς τους ουσιαστικά σε ακούραστους ψηφιακού συνεργάτες.

Η ταχύτητα της αυτοματοποίησης

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ταχύτητα της αυτοματοποίησης έχει εκτοξευθεί. Οι αλγόριθμοι μπορούν πλέον να αναλύουν αδιανόητα μεγάλους όγκους δεδομένων, να συντάσσουν αναλυτικές αναφορές στρατηγικής, να σχεδιάζουν πολύπλοκα γραφικά και να γράφουν εκατομμύρια γραμμές κώδικα με ταχύτητες εντελώς ασύλληπτες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Παρόλα αυτά, η πλήρης υποκατάσταση θέσεων από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να είναι μια σαφώς πιο αργή και σταδιακή διαδικασία. Υπολογίζεται με σχετική ασφάλεια ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ενδέχεται να εξαλειφθεί πλήρως στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται κυρίως για επαγγέλματα που βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε επαναλαμβανόμενες, μηχανικές διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών ή ρουτινιάρικες σωματικές κινήσεις, οι οποίες πλέον εκτελούνται αλγοριθμικά ή ρομποτικά με πρακτικά μηδενικό περιθώριο ανθρώπινου λάθους.

Ο ρόλος των ηγετών και η στρατηγική του ταλέντου

Αυτή η εκρηκτική τεχνολογική δυναμική καθιστά απολύτως σαφές ότι η στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να αναβαθμιστεί άμεσα. Δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας για τις εταιρείες, αλλά πρέπει απαρέγκλιτα να ενσωματωθεί οργανικά στον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη καλούνται σήμερα να εστιάσουν στην επίτευξη μιας εξαιρετικά λεπτής και κρίσιμης ισορροπίας. Πρέπει να συνδυάσουν την ταχεία, επιθετική υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αυτοματοποίησης με την ουσιαστική αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) των υφιστάμενων εργαζομένων. Η στοχευμένη διαχείριση του ταλέντου, η συνεχής μετεκπαίδευση και ο προσεκτικός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι τα μοναδικά εργαλεία που μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα ενός οργανισμού σε αυτό το νέο, άκρως ψηφιοποιημένο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ανθρώπινη κρίση και συναισθηματική νοημοσύνη

Μέσα σε αυτό το κλίμα της απόλυτης τεχνολογικής ευφορίας και της λατρείας των δεδομένων, η αξία της ανθρώπινης κρίσης και κυρίως της συναισθηματικής νοημοσύνης αναδεικνύεται ως ο πιο κρίσιμος και αναντικατάστατος παράγοντας διαφοροποίησης. Ενώ η μηχανή μπορεί ακατάπαυστα να παράγει αναλύσεις, να εντοπίζει αδιόρατα στατιστικά μοτίβα και να προτείνει βέλτιστες λύσεις, παραμένει γεγονός ότι δεν διαθέτει ενσυναίσθηση, ισχυρή ηθική πυξίδα ή την ικανότητα να κατανοεί τις λεπτές, περίπλοκες κοινωνικές και ψυχολογικές δυναμικές. Επαγγέλματα που απαιτούν βαθιά ανθρώπινη αλληλεπίδραση, δημιουργική επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που δεν υπακούουν σε κανόνες, καθώς και αυξημένες διαπραγματευτικές ικανότητες, όχι μόνο θα παραμείνουν στο απυρόβλητο, αλλά θα δουν την αξία τους να εκτοξεύεται, αποτελώντας τον αναντικατάστατο συνδετικό κρίκο μεταξύ μηχανικής λογικής και ανθρώπινων αναγκών.

Οικονομικές συνέπειες και παραγωγικότητα

Παράλληλα, η οικονομική διάσταση της σαρωτικής αυτοματοποίησης προσφέρει εξαιρετικές, πρωτοφανείς ευκαιρίες ανάπτυξης για όσους οργανισμούς κατανοούν πώς να τις εκμεταλλευτούν. Η κάθετη μείωση του λειτουργικού κόστους και η δραστική συμπίεση του χρόνου των κύκλων εργασιών απελευθερώνουν πολύτιμους πόρους. Τα κεφάλαια αυτά μπορούν πλέον να επενδυθούν άμεσα στην καινοτομία, την έρευνα και την επέκταση σε εντελώς νέες, ανεξερεύνητες αγορές. Η σύγχρονη ανάλυση επισημαίνει με έμφαση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεκλειδώσει επίπεδα παραγωγικότητας που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απλώς ουτοπικά. Οι εργαζόμενοι, απελευθερωμένοι επιτέλους από το ασήκωτο βάρος των βαρετών γραφειοκρατικών και διεκπεραιωτικών εργασιών, έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον χρόνο τους σε εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τα εταιρικά κέρδη αλλά και την προσωπική τους εργασιακή ικανοποίηση.

Αναδυόμενες προκλήσεις και ψηφιακός αλφαβητισμός

Βεβαίως, η ραγδαία μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή της αυτοματοποίησης δεν συντελείται χωρίς τεράστια εμπόδια, ισχυρές αντιστάσεις και ελλοχεύοντες κινδύνους. Η εκπαίδευση, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, καλείται πλέον να παίξει έναν ρόλο απολύτως ζωτικής σημασίας. Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αναπροσαρμοστεί άμεσα και δραστικά, προκειμένου να παράγει επαγγελματίες με απαράμιλλη νοητική ευελιξία, οξεία κριτική σκέψη και ανθεκτικότητα απέναντι στις συνεχιζόμενες τεχνολογικές ανατροπές. Η απλή κατανόηση της χρήσης των υπολογιστών δεν επαρκεί πια στο ελάχιστο. Απαιτείται ένας ψηφιακός αλφαβητισμός πολύ ανώτερου επιπέδου, ο οποίος συνεπάγεται την ικανότητα καθοδήγησης, βελτιστοποίησης και αυστηρού ελέγχου των αλγοριθμικών συστημάτων (όπως το prompt engineering), καθώς και τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που αυτά αυτόματα παράγουν.

Η κοινωνική διάσταση και ο κίνδυνος ανισοτήτων

Η κοινωνική διάσταση της ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών αποτελεί επίσης αντικείμενο ευρείας και έντονης δημόσιας συζήτησης. Εάν η ραγδαία αυτοματοποίηση δεν συνδυαστεί στρατηγικά με αποτελεσματικές, κρατικές ή ιδιωτικές πολιτικές επανεκπαίδευσης και ισχυρής κοινωνικής προστασίας, ελλοχεύει ο πολύ σοβαρός κίνδυνος μιας περαιτέρω, απότομης όξυνσης των οικονομικών ανισοτήτων. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι που θα ενσωματώσουν ομαλά την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους θα δουν τις αμοιβές και την επαγγελματική τους εξέλιξη να πολλαπλασιάζονται ταχύτατα. Στον αντίποδα, όσοι παραμείνουν τεχνολογικά στάσιμοι κινδυνεύουν με απόλυτη εργασιακή περιθωριοποίηση. Αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων σε άμεση συνέργεια με τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα στιβαρό δίχτυ ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι τα τεράστια οικονομικά οφέλη θα διαχυθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.

Οργανωσιακός μετασχηματισμός και εταιρική κουλτούρα

Επιπρόσθετα, η ίδια η οργανωσιακή κουλτούρα των σύγχρονων επιχειρήσεων οφείλει να μετασχηματιστεί ριζικά. Η παραδοσιακή, αυστηρά ιεραρχική πυραμιδική δομή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά από την απομονωμένη κορυφή και διαχέονταν με χαρακτηριστική καθυστέρηση προς τη βάση, φαντάζει πλέον εντελώς παρωχημένη και δυσλειτουργική. Σε μια εποχή όπου τα δεδομένα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο και αναδιαμορφώνουν την επιχειρηματική στρατηγική κάθε λεπτό, απαιτείται τρομερή ευελιξία. Η ικανότητα των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή της παραγωγής ή της εξυπηρέτησης να αλληλεπιδρούν άμεσα με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να λαμβάνουν ταχύτατες αποφάσεις, προϋποθέτει μια εταιρική κουλτούρα χτισμένη πάνω στην απόλυτη εμπιστοσύνη, την αυτενέργεια και την αποκέντρωση της εξουσίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφαλούς πειραματισμού.

Εκδημοκρατισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναλύοντας βαθύτερα τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθίσταται φανερό ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί παράλληλα ως ένας εξαιρετικά ισχυρός μοχλός εκδημοκρατισμού της υψηλής τεχνολογίας. Στο παρελθόν, μόνο οι πολυεθνικοί κολοσσοί με τεράστια αποθέματα κεφαλαίων είχαν το προνόμιο της πρόσβασης σε προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ή βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σήμερα, μέσω υπηρεσιών cloud, η ασύλληπτη υπολογιστική ισχύς των αλγορίθμων είναι διαθέσιμη σε κάθε γωνιά του πλανήτη με ελάχιστο αρχικό λειτουργικό κόστος. Αυτό επιτρέπει σε μικρότερους, τοπικούς παίκτες να αυτοματοποιήσουν πλήρως τις εσωτερικές τους διαδικασίες, διεκδικώντας με αξιώσεις σημαντικό μερίδιο αγοράς από τους παραδοσιακούς κολοσσούς και δημιουργώντας νέες, δυναμικές θέσεις εργασίας.

Ηθική, διαφάνεια και κανονιστικό πλαίσιο

Η προοπτική μιας αγοράς εργασίας που θα κυριαρχείται σε τεράστιο βαθμό από την τεχνητή νοημοσύνη εγείρει επιπλέον βαθιά ηθικά, κοινωνικά και νομικά ερωτήματα. Καθώς η αυτοματοποίηση αναλαμβάνει όλο και πιο ευαίσθητες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η πρόσληψη προσωπικού μέσω αλγοριθμικής αξιολόγησης ή η διαρκής, αόρατη παρακολούθηση της παραγωγικότητας, ο κίνδυνος της συστημικής προκατάληψης (bias) και της παραβίασης της ιδιωτικότητας αυξάνεται εκθετικά. Είναι πλέον επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη ανάγκη τα συστήματα αυτά να λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια (explainable AI). Οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που τους αφορούν και να αισθάνονται σίγουροι ότι αξιολογούνται δίκαια, με γνώμονα την επαγγελματική τους βελτίωση και όχι έναν στείρο, τιμωρητικό έλεγχο.

Οικολογικό αποτύπωμα και βιωσιμότητα

Μια ακόμη κρίσιμη διάσταση που συχνά παραβλέπεται μέσα στον τεχνολογικό ενθουσιασμό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της ραγδαίας αυτοματοποίησης. Η εκπαίδευση και η λειτουργία τεράστιων γλωσσικών μοντέλων και πολύπλοκων νευρωνικών δικτύων απαιτούν αστρονομικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και τεράστιες υποδομές ψύξης για τα κέντρα δεδομένων. Καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθίσταται καθολική, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν δείκτες βιωσιμότητας στην ψηφιακή τους στρατηγική. Η βελτιστοποίηση των αλγορίθμων όχι μόνο για μέγιστη απόδοση, αλλά και για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, αναδεικνύεται σε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού. Οι ενεργειακά αποδοτικοί αλγόριθμοι θα αποτελέσουν βασικό κριτήριο για τις εταιρείες που σέβονται τις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις.

Γεωπολιτική και παγκόσμιος ανταγωνισμός

Σε μακροοικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, η αλματώδης αυτή μετάβαση επιταχύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την απόλυτη τεχνολογική κυριαρχία. Κράτη και ευρύτερες οικονομικές συμμαχίες που φρόντισαν έγκαιρα να επενδύσουν μαζικά στις αναγκαίες ψηφιακές υποδομές και στη δημιουργία εγχώριου ταλέντου υψηλής εξειδίκευσης, αναδεικνύονται στους αδιαμφισβήτητους ηγέτες της νέας οικονομίας. Αντίθετα, οι οικονομίες που καθυστερούν να υιοθετήσουν τα νέα τεχνολογικά πρότυπα κινδυνεύουν να βρεθούν σε μόνιμη και μη αναστρέψιμη μειονεξία, χάνοντας σταθερά έδαφος και στρατηγική αυτονομία.

Προετοιμασία για το αύριο της εργασίας

Κοιτάζοντας μπροστά, η τρέχουσα περίοδος θα καθορίσει τους όρους της προσπάθειας για μια παραγωγική και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής στον εργασιακό χώρο. Ο όρος της συνεργατικής νοημοσύνης δεν είναι απλώς μια εφήμερη τάση, αλλά τείνει να εδραιωθεί ως ο απόλυτος επιχειρηματικός κανόνας. Οι ομάδες εργασίας δομούνται πλέον υβριδικά, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ενόραση με την υπολογιστική ισχύ. Η επαγγελματική επιτυχία σε αυτό το ρευστό περιβάλλον δεν μετριέται πλέον από την απομνημόνευση τεχνικών γνώσεων ή την τυφλή τήρηση διαδικασιών, αλλά από την ευελιξία, την καινοτόμο σκέψη, τη διαχείριση κρίσεων και τη συνεχή προσαρμοστικότητα απέναντι στο άγνωστο.

Εν κατακλείδι, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο ιστορικής καμπής. Το βασικό μήνυμα των αναλυτών και των τεχνολογικών παρατηρητών παραμένει ξεκάθαρο, βαθιά αισιόδοξο, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά απαιτητικό. Το μέλλον της εργασίας δεν ταυτίζεται με ένα προκαθορισμένο, δυστοπικό σενάριο μαζικής ανεργίας, αλλά αποτελεί έναν τεράστιο καμβά αστείρευτων δυνατοτήτων. Η αυτοματοποίηση συνεχίζει να επιταχύνεται ανελέητα, ωστόσο ο τελικός σκοπός παραμένει η δραστική ενίσχυση και η απελευθέρωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, όχι ο αποκλεισμός της. Η διαρκής εκμάθηση, η ακατάπαυστη περιέργεια και η προνοητική, ανθρωποκεντρική στρατηγική ηγεσία θα αποτελέσουν αναμφίβολα τα πολυτιμότερα εφόδια σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική και απόλυτα συνδεδεμένη παγκόσμια αγορά.

Πηγή: in.gr

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Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια
Opinion

Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια

Η ακρίβεια δεν καταπολεμείται με ψηφιακές εφαρμογές αλλά με πολιτικές αποφάσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καύσωνας: Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία
Κλιματική αλλαγή

«Βράζει» η Ευρώπη - Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται φέτος στη Γαλλία, επεκτείνεται σημαντικά – Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη ενώ σε συναγερμό βρίσκεται και η Ελβετία

Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να δηλώσετε για να προστατευτείτε [πίνακες]
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα «ψιλά» γράμματα για τον ακατάσχετο - Τα βήματα στο Taxis [πίνακες]

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ισχύει ανά φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα

Ανδρομάχη Παύλου
Data centers στην Ελλάδα: Επενδύσεις έως 50 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI φέρνει επενδύσεις έως 50 δισ. στα ελληνικά data centers

Η ζήτηση εγκατεστημένης ισχύος από data centers μπορεί να φτάσει τα 5,7 GW έως το 2034, ενώ η κατανάλωση μπορεί να ανέλθει στις 22,8 TWh, αντιστοιχώντας έως και στο 27% της εγχώριας ζήτησης ρεύματος

Μάχη Τράτσα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή – Ρυθμίσεις στον Περιφερειακό
Μεταφορές

Μετρό Θεσσαλονίκης: Λειτουργεί ξανά η βασική γραμμή

Οι ρυθμίσεις στον Περιφερειακό θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί της Κυριακής - Επανεκκινούν τα δρομολόγια στο Μετρό Θεσσαλονικής

Ανδρουλάκης για Ανδρέα Παπανδρέου: Τριάντα χρόνια μετά εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας

«Η παρακαταθήκη του Α. Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα τριάντα χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει» – Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια
Πολιτική

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει» – Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια

Στέλιος Πέτσας, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Χάρης Αθανασιάδης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας

Πανελλαδικές 2026: Την ερχόμενη Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Αφού ολοκληρωθούν και τα ειδικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές, η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού αναμένεται να ανοίξει κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου

Χρυσός: Σε πτωτική τροχιά εν μέσω πιέσεων από δολάριο και Fed – Από τι θα εξαρτηθεί η πορεία του
Commodities

Σε καθοδική πορεία ο χρυσός - Πιέσεις από δολάριο και Fed

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,9% στα 4.169,44 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή

Η Αυστραλία επιβεβαίωσε το πρώτο της κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1
Κόσμος

Η Αυστραλία επιβεβαίωσε το πρώτο της κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1

Στις προσπάθειές της κατά της γρίπης των πτηνών, η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στα αγροκτήματα και τους διαγνωστικούς ελέγχους σε πτηνά στις ακτές

Εργασία: Η καναδική τράπεζα TD θα χρησιμοποιήσει λογισμικό για να παρακολουθεί υπαλλήλους της
World

Παρακολούθηση εργασίας μέσω λογισμικού - Ποια καναδική τράπεζα θα το εφαρμόσει

Το λογισμικό θα εστιάζει στη μείωση των χρονοβόρων διαδικασιών κατά την εργασία, σύμφωνα με την τράπεζα - Τι λένε οι εργαζόμενοι

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει δεξιότητες και παραγωγικότητα

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνουν ριζικά την εργασία, δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις και μοναδικές νέες ευκαιρίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Απάτες: Ραγδαία αύξηση μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία

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