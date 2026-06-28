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Swatch vs Samsung: Δικαστική διαμάχη για το ρολόι του… αύριο

Η Swatch ζητά 170 εκατ. δολάρια από τη Samsung για ψηφιακούς κλώνους των ρολογιών της

World 28.06.2026, 08:00
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Swatch vs Samsung: Δικαστική διαμάχη για το ρολόι του… αύριο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Συνολικά 170 εκατ. δολάρια φέρεται να ζητά η Swatch από τη Samsung για ψηφιακά αντίγραφα των ρολογιών της. Ο ελβετικός κατασκευαστής ρολογιών κατηγορεί τον τεχνολογικό όμιλο για «μεγάλης κλίμακας οικειοποίηση» σχεδίων πολυτελών προϊόντων, σε αγωγή που κατέθεσε στο Λονδίνο.

Η νομική διαμάχη αφορά 26 εφαρμογές ψηφιακών «watch face», όπως το πρόσωπο ρολογιού Tissot σε ένα έξυπνο ρολόι της Samsung που εμφανίζεται σε δικαστικό έγγραφο του ενάγοντος.

Οι εφαρμογές κατέβηκαν και αποθηκεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ περίπου 160.000 φορές

Swatch vs Samsung για κατάχρηση

Η Swatch απαιτεί 170 εκατ. δολάρια από τη Samsung, ισχυριζόμενη ότι ο τεχνολογικός όμιλος επέτρεψε τα έξυπνα ρολόγια του να μετατραπούν σε ψηφιακούς κλώνους πολυτελών ελβετικών ρολογιών, στο πλαίσιο μιας «μεγάλης κλίμακας κατάχρησης».

Η δικαστική διαμάχη, που διεξάγεται στο Λονδίνο, αφορά 26 εφαρμογές ψηφιακών «watch face», οι οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία της Swatch, αντιγράφουν την εμφάνιση των διάσημων εμπορικών σημάτων της, όπως τα Omega, Tissot και Breguet.

Η απαίτηση αποζημίωσης της ελβετικής εταιρείας ωρολογοποιίας, την οποία οι δικηγόροι της Samsung χαρακτήρισαν ως «εξωφρενική» και «αποκομμένη από την πραγματικότητα», σηματοδοτεί την κορύφωση μιας μακροχρόνιας παγκόσμιας διαμάχης σχετικά με τα εμπορικά σήματα.

Η Samsung είχε ήδη κριθεί υπεύθυνη για παραβίαση εμπορικού σήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου το 2022 και έχασε την επακόλουθη έφεση στο Εφετείο.

Τι είναι το watch face

Η οθόνη ενός ρολογιού είναι η οπτική απεικόνιση ενός έξυπνου ρολογιού ή ενός ψηφιακού ρολογιού, η οποία λειτουργεί κατά πολύ όπως η αρχική οθόνη ενός smartphone.

Εμφανίζει την ώρα και επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόζει χρώματα, φόντα και διαδραστικά widget δεδομένων (που ονομάζονται «complications»), όπως ο αριθμός των βημάτων, ο καιρός ή το ημερολόγιο.

Αν και το λογισμικό δημιουργήθηκε από τρίτους προγραμματιστές, η Samsung κρίθηκε εν μέρει υπεύθυνη, καθώς είχε τον έλεγχο της διαδικασίας αξιολόγησης των εφαρμογών και προωθούσε τα έξυπνα ρολόγια της με ελκυστικά καντράν. Τώρα το Ανώτατο Δικαστήριο καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται στη Swatch, σε μια δίκη με επιπτώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο δικαστής στο Λονδίνο έχει την εξουσία να καθορίσει την αποζημίωση για ολόκληρη την Ένωση, καθώς η Swatch άσκησε την αγωγή της πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit το 2020. Έχουν επίσης κινηθεί διαδικασίες στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ανασταλεί εν αναμονή της έκβασης της υπόθεσης στην Αγγλία.

Η Swatch ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές, οι οποίες κατέβηκαν και αποθηκεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ περίπου 160.000 φορές, προσέφεραν «απομιμήσεις» των αποκλειστικών καντράν της και απαιτεί 170 εκατομμύρια δολάρια για παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας που έλαβαν χώρα μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2019.

Swatch Samsung

Η δικαστική διαμάχη

Ο Sylvain Dolla, διευθύνων σύμβουλος της Tissot, ανέφερε σε ένορκη κατάθεσή του ότι η Swatch ακολουθούσε πολιτική να μην παραχωρεί άδειες χρήσης των εμπορικών σημάτων της σε τρίτους, «σίγουρα όχι σε άλλες εταιρείες ρολογιών και ακόμη λιγότερο σε εταιρείες έξυπνων ρολογιών». Παρά το «δυναμικό πώλησης εκατομμυρίων» προϊόντων με κοινή επωνυμία, ο Dolla διευκρίνισε στους FT ότι η χρήση των εμπορικών σημάτων υψηλής κατηγορίας σε «μαζικά» έξυπνα ρολόγια θα «κατέστρεφε την αξία του εκλεκτού ελβετικού ρολογιού».

Ο δικηγόρος Ντάνιελ Σέλμι, εκ μέρους της Swatch, πρόσθεσε σε γραπτή κατάθεσή του ότι η υπόθεση αφορούσε την «μεγάλης κλίμακας κατάχρηση» «πολύτιμων και προσεκτικά προστατευόμενων» εμπορικών σημάτων. «Η Samsung έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να υποβαθμίσει την κλίμακα και τη σημασία των παραβιάσεων, ελαχιστοποιώντας το ύψος της πραγματικής αποζημίωσης», ανέφερε.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, η Swatch προσκόμισε στοιχεία από εμπειρογνώμονα αποτίμησης προκειμένου να υπολογιστεί η αξία μιας υποθετικής άδειας χρήσης. Ωστόσο, ο Daniel Alexander KC, εκ μέρους της Samsung, ανέφερε σε γραπτή υποβολή ότι το «υπερβολικό» αίτημα της Swatch βασιζόταν σε μια «θεμελιωδώς λανθασμένη» προσέγγιση που «δεν έχει καμία σχέση με τη ζημία που υπέστη». Οι εφαρμογές «δεν είχαν καμία προβολή, δεν χρησιμοποιήθηκαν από τη Samsung σε καμία προώθηση των έξυπνων ρολογιών και η Samsung δεν ήθελε να υπάρχουν εκεί», ανέφερε.

«Αποσύρθηκαν αμέσως μόλις τέθηκε το ζήτημα». Ο Alexander ανέφερε ότι σχεδόν όλες οι εφαρμογές που παραβίαζαν τα δικαιώματα ήταν δωρεάν και ότι τα συνολικά έσοδα από τις λήψεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν λίγο πάνω από 1.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 300 δολάρια αναλογούσαν στη Samsung και τα υπόλοιπα στους προγραμματιστές.

Μήπως έληξε ο χρόνος για τη Swatch;

«Η Swatch δεν υπέστη καμία ζημία και το όφελος για τη Samsung ήταν αμελητέο», σημείωσε ο Alexander. «Με οποιαδήποτε βάση… οι αποζημιώσεις είναι ελάχιστες». Ο δικηγόρος ανέφερε ότι η Swatch επιδίωκε να υπολογίσει αποζημίωση «για πράγματα που όχι μόνο δεν συνέβησαν, αλλά δεν θα συνέβαιναν ποτέ. Αυτή η προσέγγιση δεν πλησιάζει καν αυτό που απαιτείται από… μια έρευνα ή την κοινή λογική».

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