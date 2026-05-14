Smartphones: Από το 2027 η ανάκαμψη της αγοράς

Υπό πίεση θα συνεχίσει να βρίσκεται η παγκόσμια αγορά smartphones καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρά την αύξηση εσόδων που εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ουσιαστική επιστροφή μάλιστα σε αναπτυξιακή τροχιά αναμένεται μόνο προς τα τέλη του 2027, εκτίμησε η Counterpoint Research. Μέχρι τότε, οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν να κινούνται σε ένα περιβάλλον μειωμένων αποστολών, αυξημένου κόστους εξαρτημάτων και έντονης πίεσης στα πιο οικονομικά μοντέλα.

Μπρος πίσω για τα smartphones

Παρά τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση στις αποστολές συσκευών, τα έσοδα της αγοράς αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας τα $117 δισ. Η άνοδος αυτή δεν προήλθε από αύξηση όγκου πωλήσεων, αλλά από τη στροφή της αγοράς προς ακριβότερες συσκευές και από τις ανατιμήσεις που πέρασαν οι κατασκευαστές στα χαρτοφυλάκιά τους, σε μια προσπάθεια να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Δεν είναι τυχαίο, όπως σημειώνει και το ΣΕΠΕ, ότι το μέσο έσοδο ανά συσκευή (ASP) αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε ιστορικό υψηλό 1ου τριμήνου, στα $399. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βαθύτερη μεταμόρφωση της αγοράς smartphones: η ανάπτυξη δεν προέρχεται πλέον από τη μαζική διάθεση φθηνών συσκευών, αλλά από την ενίσχυση της premium κατηγορίας.

Όπως εξηγεί η Counterpoint Research, η αγορά περνά σε μια φάση «ανάπτυξης βάσει αξίας» και όχι όγκου. Η έλλειψη μνημών και η αύξηση του κόστους εξαρτημάτων πιέζουν ιδιαίτερα τις entry-level και mid-tier συσκευές, οδηγώντας αρκετούς κατασκευαστές σε περιορισμό μοντέλων και σε ανατιμήσεις. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για premium smartphones παραμένει ανθεκτική, υποστηριζόμενη από προγράμματα ανταλλαγής συσκευών, χρηματοδοτικά εργαλεία και ισχυρότερους κύκλους αναβάθμισης.

Οι πρωταγωνιστές της αγοράς

Μεγάλος κερδισμένος του τριμήνου ήταν η Apple, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των πέντε κορυφαίων brands. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, ενώ η εταιρεία σημείωσε το υψηλότερο 1ο τρίμηνο στην ιστορία της. Παράλληλα, για πρώτη φορά η Apple βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς σε επίπεδο αποστολών κατά το 1ο τρίμηνο, εξασφαλίζοντας μερίδιο 21%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Samsung, η οποία διατήρησε μερίδιο 18% στα έσοδα της αγοράς, ενώ οι αποστολές της αντιστοιχούσαν στο 21% της παγκόσμιας αγοράς. Αν και οι συνολικές αποστολές παρέμειναν στάσιμες, η Samsung πέτυχε αύξηση εσόδων κατά 4%, υποστηριζόμενη από την άνοδο του ASP και τη θετική πορεία της σειράς Galaxy S26.

Στον αντίποδα, η Xiaomi κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγάλων brands. Οι αποστολές της μειώθηκαν κατά 19% και τα έσοδα κατά 18%, καθώς η ισχυρή παρουσία της στις χαμηλές και μεσαίες κατηγορίες την εξέθεσε περισσότερο στις αυξήσεις κόστους και στις πιέσεις ζήτησης.

Οι OPPO και vivo συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, ενισχύοντας και αυτές τη θέση τους σε συσκευές υψηλότερης αξίας. Η vivo, ειδικότερα, κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 5%, αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη ζήτηση για mid-range και premium μοντέλα στην Ινδία και την Κίνα.

Παρά τη σχετική ανθεκτικότητα των μεγάλων brands, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει εύθραυστη. Οι υψηλές τιμές μνημών, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η συνεχιζόμενη πίεση στις αποστολές διαμορφώνουν ένα δύσκολο περιβάλλον για τον κλάδο. Μέχρι να επιστρέψει η αγορά σε πιο σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι κατασκευαστές φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να επενδύουν κυρίως στις ακριβότερες κατηγορίες συσκευών, αναζητώντας ανάπτυξη μέσα από την αξία και όχι τον όγκο πωλήσεων.