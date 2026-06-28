Βρετανία: Kαταιγίδες καθυστέρησαν εκατοντάδες πτήσεις σε Χίθροου και Γκάτγουικ

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Αναστάτωση για χιλιάδες επιβάτες στη Βρετανία καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στα αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ του Λονδίνου, με καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις πτήσεων. Μάλιστα , η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι η αναστάτωση αναμένεται να συνεχιστεί και την Κυριακή.

Περισσότερες από 900 εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις στους δύο ταξιδιωτικούς κόμβους έχουν καθυστερήσει έως και 11 ώρες και δεκάδες έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware, πολλές από τις οποίες λόγω καταιγίδων.

Η NATS, η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σημαίνουν ότι τα αεροσκάφη έπρεπε να «αποφύγουν τις πληγείσες περιοχές και να φτάσουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους» και αυτό θα επηρέαζε τις πτήσεις για «το υπόλοιπο του Σαββάτου και τη νύχτα».

Τα αεροδρόμια Γκάτγουικ και Χίθροου συμβούλευσαν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεων τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν ταξιδέψουν.

Περισσότερες από 474 πτήσεις που έφταναν ή αναχωρούσαν από το Χίθροου καθυστέρησαν και άλλες 439 από και προς το Γκάτγουικ το Σάββατο, σύμφωνα με την FlightAware.

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που επηρεάζονται ποικίλλουν. Ο πίνακας αφίξεων του Heathrow έδειχνε ότι μια πτήση της British Airways από το Σαντιάγο της Χιλής, η οποία επρόκειτο να προσγειωθεί στις 10:00 BST, δεν αναμενόταν να φτάσει πριν από τις 21:00.

Οπως αναφέρει το BBC, o ευρωπαϊκος οργανισμος αεροπορίας Eurocontrol έδειξε ότι οι πιο σοβαρές καθυστερήσεις στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας σημειώθηκαν στον εναέριο χώρο μεταξύ νοτιοανατολικής Αγγλίας και βορειοδυτικής Ευρώπης, όπου εντοπίστηκαν τα σύννεφα καταιγίδας.

Πάντως, άλλα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα.

Σε μια ενημερωμένη δήλωση το Σάββατο το απόγευμα, η National Air Traffic Services (NATS) ανέφερε: «Οι σφοδρές καταιγίδες στη νοτιοανατολική Αγγλία και την Ευρώπη συνεχίζουν να επηρεάζουν τις πτήσεις και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας».