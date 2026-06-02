Βέλγιο: Αιφνιδιαστική απεργία ακυρώνει όλες οι πτήσεις προς Βρυξέλλες και Σαρλερουά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Όλες οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις από και προς τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Σαρλερουά, στο Βέλγιο, έχουν ακυρωθεί σήμερα το απόγευμα λόγω μιας απροειδοποίητης απεργίας των Βέλγων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το Flightradar24 δείχνουν ότι η απεργία δεν επηρεάζει τις πτήσεις που πετούν πάνω από το Βέλγιο με προορισμό άλλες πόλεις

Η λεγόμενη «αυθόρμητη» απεργία στον εθνικό φορέα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes ξεκίνησε στις 2 μ.μ., όπως επιβεβαίωσαν και τα δύο αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών συμβούλεψε τους επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο για πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μεταξύ 2 μ.μ. και 7 μ.μ., οι οποίες έχουν όλες ακυρωθεί. Ο κόμβος ανέφερε σε email ότι επηρεάστηκαν περίπου 140 πτήσεις.

«Οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. θα καθυστερήσουν μέχρι μετά τις 9 μ.μ., εφόσον είναι δυνατόν», ανέφερε το αεροδρόμιο στην ιστοσελίδα του.

Στάσεις εργασίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο

Το αεροδρόμιο Brussels South Charleroi ανέφερε ότι η αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια είχε ήδη «οδηγήσει στην ακύρωση πολυάριθμων πτήσεων μεταξύ 6:30 π.μ. και 9:30 π.μ.». Η επανάληψη της απεργίας το απόγευμα αναμένεται να διαταράξει τις περισσότερες αναχωρήσεις και αφίξεις μέχρι τις 9 μ.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT, η απεργία στη Skeyes συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της διοίκησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με το νέο ψηφιακό κέντρο ελέγχου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο εμπορευματικών μεταφορών του Σαρλερουά και της Λιέγης.

Η Skeyes δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Ryanair ανέφερε ότι η απεργία οδήγησε στην ακύρωση 100 πτήσεών της, επηρεάζοντας σχεδόν 20.000 επιβάτες.

«Αν και σεβόμαστε το δικαίωμα στην απεργία, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν ενημερώθηκαν καθόλου για τη σημερινή απεργία των βελγικών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, σε ανακοίνωσή του.

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το Flightradar24 δείχνουν ότι η απεργία δεν επηρεάζει τις πτήσεις που πετούν πάνω από το Βέλγιο με προορισμό άλλες πόλεις.