Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή

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Είτε το αγαπάτε είτε το μισείτε, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) είναι εδώ και δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Την ώρα που η τεχνολογία εξελίσσεται, η ΑΙ θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις, διαμορφώνοντας τα πάντα, από τον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές μέχρι την εργασία που κάνουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο.

Καθώς όμως οι οργανισμοί εισέρχονται όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο, πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εργασία τους.

Η αλήθεια είναι όμως ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την ανθρώπινη κρίση και τη λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας μια γενιά εργαζομένων που μπορεί να.. κυριαρχήσει. Αρκεί να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβούνται την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο Business Insider, η Τζούλια Νταρ επικεφαλής της πρακτικής ανθρώπινου δυναμικού και οργανισμών του BCG στη Βόρεια Αμερική και μέλος του Ινστιτούτου BCG.

Τεχνητή Νοημοσύνη και «νοοτροπία υψηλής υπευθυνότητας»

Η Τζούλια Νταρ, λέει ότι η επιτυχία ολοένα και περισσότερο καταλήγει σε αυτό που η ίδια αποκαλεί «νοοτροπία υψηλής υπευθυνότητας».

Αυτοί είναι οι προνοητικοί υπάλληλοι που επιδιώκουν ενεργά να κατανοήσουν τι αναμένεται από αυτούς. Είναι επίσης αυτοί που εμφανίζονται με θετική στάση και πεποίθηση ότι οι πράξεις τους θα έχουν αντίκτυπο.

«Έχουν κάποια αισιοδοξία για το μέλλον, ακόμα κι αν δεν είναι σίγουροι ότι όλα στο μέλλον θα πάνε καλά», δήλωσε η Νταρ, η οποία ίδρυσε το Εργαστήριο Επιστήμης Συμπεριφοράς του BCG και είναι συνεργάτης στο Ινστιτούτο BCG.

Ενώ όσοι ξεκινούσαν μόνοι τους μπορεί πάντα να άκμαζαν στον χώρο εργασίας, αυτή η νοοτροπία μπορεί να είναι πιο κρίσιμη σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών μετασχηματισμών.

Ο ρόλος των εργαζομένων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η έκθεση AI at Work Research του BCG για το 2026 διαπίστωσε ότι το 72% των εργαζομένων λένε ότι οι προσδοκίες για δεξιότητες στους ρόλους τους έχουν αλλάξει και το 88% πιστεύει ότι θα χρειαστούν σημαντική αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Νταρ δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι που αναζητούν σαφήνεια σχετικά με τους ρόλους τους και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες μπορεί να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να συμβαδίσουν.

Οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους αντιμετωπίζουν μια χρονική στιγμή όπου οι διαταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη τροφοδοτούν το άγχος για το μέλλον της εργασίας. Αντί να κολλάνε στον φόβο, η Νταρ είπε ότι οι εργαζόμενοι υψηλής ιεραρχίας επικεντρώνονται σε ό,τι μπορούν να ελέγξουν και αναλαμβάνουν δράση όπου είναι δυνατόν.

«Όσο περισσότερο αναλαμβάνεις δράση, τόσο περισσότερο καταλήγεις να επεκτείνεις την επιφάνεια των ευκαιριών», είπε η Νταρ.

Πώς φαίνεται αυτό στην πράξη;

«Είναι ο εργαζόμενος που βλέπει ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα και χτίζει μια λύση πριν κάποιος το ρωτήσει», είπε η Νταρ. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας συχνής απογοήτευσης στην ομάδα», είπε. «Ή, θα μπορούσε να σημαίνει την αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας όπως η οργάνωση των σχολίων των πελατών».

Θα μπορούσε επίσης να λάβει τη μορφή προληπτικής συζήτησης με τους πελάτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή τα προϊόντα που θέλουν να δουν στη συνέχεια ή αφιερώνοντας χρόνο για να ερευνήσουν και να κατανοήσουν τους ανταγωνιστές.

Αυτό που διαφοροποιεί αυτούς τους υπαλλήλους δεν είναι ότι προσπαθούν να τσεκάρουν ένα κουτάκι επειδή νομίζουν ότι πρέπει, είπε. Είναι αυτο-εκκινητές και δεν χρειάζονται τέλεια εκπαίδευση πριν δημιουργήσουν αξία, είπε η Νταρ. Πρόσθεσε ότι οι υπάλληλοι υψηλού επιπέδου βελτιώνουν προοδευτικά το ένστικτό τους λαμβάνοντας σχόλια για τις προσπάθειές τους.

«Μπορείτε να το σκεφτείτε ως το άτομο που θέτει άλλη μια ερώτηση ή κάνει λίγο περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε ως φυσική βάση», είπε η Νταρ.

Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην εποχή της AI

Η συμβουλή της έρχεται καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον χώρο εργασίας και η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις καθημερινές ροές εργασίας.

Ενώ το 42% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα της BCG δήλωσαν ότι εξοικονομούν μία ολόκληρη εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 66% δεν έλαβε καμία καθοδήγηση για το πώς να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χρόνο.

Σε μια εποχή που οι οργανισμοί ενδέχεται να μην παρέχουν στους εργαζομένους τους σαφείς οδηγίες, η Νταρ δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι που ευδοκιμούν είναι εκείνοι που

μπορούν να εντοπίσουν πολύτιμη εργασία,

να βελτιώσουν τις μεταβιβάσεις,

να λύσουν συχνά προβλήματα και να

ανακατανείμουν τον χρόνο τους σε δραστηριότητες υψηλότερου αντίκτυπου.

Καθώς οι εργαζόμενοι αναμένεται ολοένα και περισσότερο να ενεργούν ως διαχειριστές — επιβλέποντας εκπροσώπους και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας — η ικανότητα προώθησης της εργασίας χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική.

Για παράδειγμα, ο Dan Diasio, επικεφαλής παγκόσμιας συμβουλευτικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην EY, δήλωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι εισαγωγικού επιπέδου αναμένεται πλέον να επιβλέπουν τις ροές εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και πρέπει να σκέφτονται περισσότερο σαν διευθυντές νωρίτερα στην καριέρα τους.

Πηγή: in.gr