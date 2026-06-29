Ενισχύσεις: Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

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Ολοκληρώθηκε σήμερα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) προς τους παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε ψηφιακά μέσω αίτησης στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025, των δεδομένων του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων, εξασφαλίζοντας την ταχεία και αξιόπιστη καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παρέμβαση στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.