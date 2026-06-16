ΕΘΕΑΣ: Με προβλήματα η καταχώριση ενίσχυσης de minimis στη μηδική

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Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην πλατφόρμα κατά την υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση ενίσχυσης de minimis σε καλλιεργητές μηδικής, που επλήγησαν από την εξάπλωση των ζωονόσων, καταγράφονται σε έγγραφο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) προ την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Από την ενίσχυση για την καλλιέργεια μηδικής εξαιρούνται αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί με κωδικό καλλιέργειας «Τριφύλλι» για ζωοτροφές

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΘΕΑΣ, αρχικά όταν κάποιος παραγωγός κατά το παρελθόν έχει λάβει ποσό από κάποιο άλλο de minimis, πχ. στην αιγοπροβατοτροφία, ζητείται η υποχρεωτική καταχώριση των παρακάτω στοιχείων (παρατίθεται σχετική εικόνα):

Ημερομηνία Εγκριτικής Απόφασης,

Αριθ. Πρωτ. Εγκριτικής Απόφασης,

Εγκριθέν Ποσό Ενίσχυσης,

Καταβληθέν Ποσό Ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται, πως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.sorefsis.gr/ υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν ορισμένα από τα ζητούμενα στοιχεία, εκτός από τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης.

Επίσης, στον «Οδηγό υποβολής αίτησης για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την στήριξη των καλλιεργητών μηδικής» δεν αναφέρονται σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

Εξαιρούνται αγροτεμάχια

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα μέλη της ΕΘΕΑΣ, διαπιστώθηκε ότι από την ενίσχυση για την καλλιέργεια μηδικής εξαιρούνται αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί με κωδικό καλλιέργειας «Τριφύλλι» για ζωοτροφές.

Ωστόσο, «οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν τη “Μηδική” και το “Τριφύλλι” ως ουσιαστικά την ίδια καλλιέργεια. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ είναι ίδια και για τις δύο καλλιέργειες. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει πρόθεση παραπλάνησης ή δόλου εκ μέρους των παραγωγών που δήλωσαν “Τριφύλλι” αντί “Μηδικής”, καθώς στην πράξη θεωρούν ότι πρόκειται για την ίδια καλλιέργεια».

Για παράδειγμα:

Παραγωγός που έχει τεμάχια με Μηδική δηλαδή (Καλ.8 – Ποικιλία 80102):

και τεμάχιο με Τριφύλλι (Καλ.8 – Ποικιλία 8114), αναγνωρίζεται σαν ποσό προς πληρωμή μόνο το πρώτο, δηλαδή η Μηδική.

«Με βάση τα ανωτέρω, καθώς και για την ομαλότερη και ευκολότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας αιτήσεων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιλυθούν εγκαίρως τα εν λόγω ζητήματα προτού κλείσει η πλατφόρμα», επισημαίνει η ΕΘΕΑΣ.