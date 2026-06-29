Stellantis: Παρατείνει τη θερινή διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο του Τορίνο

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Σε παράταση της προγραμματισμένης καλοκαιρινής διακοπής λειτουργίας προχώρησε η Stellantis στο ιστορικό εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο της Ιταλίας, αναστέλλοντας τις δραστηριότητες για μια επιπλέον εβδομάδα.

Αυτή η διακοπή στην παραγωγή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους στόχους όγκου πωλήσεων της μάρκας.

Σύμφωνα με το συνδικάτο FIM Cisl και εκπροσώπους της εταιρείας, η επιπλέον διακοπή αποτελεί άμεση αντίδραση στην επίμονη έλλειψη εξαρτημάτων από βασικούς προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, αν και στελέχη του συνδικάτου υπονοούν ότι η επιβράδυνση της ζήτησης στην αγορά ενδέχεται επίσης να παίζει κάποιο ρόλο.

Ο γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας ενημέρωσε επίσημα τα συνδικάτα ότι το εργοστάσιο θα διακόψει τη λειτουργία των γραμμών συναρμολόγησης από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου. Αυτή η πρόσφατα προστεθείσα διακοπή προηγείται άμεσα ενός προγραμματισμένου ήδη καλοκαιρινού κλεισίματος τριών εβδομάδων που έχει οριστεί για τον Αύγουστο, όπως αναφέρει το Reuters.

Πατάει… γκάζια η παραγωγή του Fiat 500 από τη Stellantis

Ένας εκπρόσωπος της Stellantis επιβεβαίωσε την παράταση, αποδίδοντας την κίνηση αυτή σε εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού για βασικά εξαρτήματα, όπως κινητήρες, προφυλακτήρες και ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Κατά ειρωνικό τρόπο, η εταιρεία σημείωσε ότι ορισμένοι προμηθευτές δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την επιτάχυνση της παραγωγής του εμβληματικού αυτοκινήτου πόλης Fiat 500, το οποίο ανανεώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους με μια πολυαναμενόμενη υβριδική έκδοση, παράλληλα με την πλήρως ηλεκτρική του έκδοση.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αντιμετωπίζουν την κατάσταση με σκεπτικισμό. Ο Igor Albera της FIM Cisl υπογράμμισε ότι οι συχνές διακοπές της παραγωγής στο εργοστάσιο του Τορίνο υποδηλώνουν ότι η ζήτηση των καταναλωτών για το όχημα είναι χαμηλότερη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Το εργοστάσιο είχε ήδη μειώσει την ημερήσια παραγωγή του νωρίτερα φέτος, περιορίζοντας τη συναρμολόγηση σε 400 μονάδες την ημέρα από τον προηγούμενο ρυθμό των 430.

Αυτή η διακοπή στην παραγωγή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους στόχους όγκου πωλήσεων της μάρκας. Η Stellantis είχε ανακοινώσει προηγουμένως έναν φιλόδοξο στόχο για την κατασκευή περίπου 100.000 υβριδικών και ηλεκτρικών Fiat 500 το 2026. Ενώ ο επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας για την Ευρώπη, Emanuele Cappellano, ανέφερε ότι η παραγωγή του πρώτου τριμήνου είχε φτάσει τις 15.000 μονάδες και επιταχυνόταν, τα στελέχη δεν επιβεβαίωσαν ρητά ότι ο στόχος των 100.000 μονάδων μέχρι το τέλος του έτους παραμένει εφικτός.