Piraeus Securities για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στα 4,52 ευρώ η τιμή στόχος με σύσταση Outperform

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Την κάλυψη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επανεκκινεί η Piraeus Securities, δίνοντας σύσταση «Outperform» και τιμή-στόχο 4,52 ευρώ ανά μετοχή (μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου). Η αποτίμηση βασίζεται κατά 50% στη μέθοδο προεξόφλησης μερισμάτων (DDM) και κατά 50% στη σύγκριση με ομοειδείς εταιρείες (Peer Multiples).

Σύμφωνα με την ανάλυση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ, με στόχο να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη αύξηση ιδίων κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2029.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το επενδυτικό πλάνο, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρή διψήφια ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών. Με βάση το βασικό της σενάριο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να επιτύχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) τουλάχιστον 13% σε ορίζοντα πενταετίας, ακόμη και με συντηρητική υπόθεση εξόδου στο 1,10x EV/RAB.

Παράλληλα, η Piraeus Securities επισημαίνει ότι υπάρχει πρόσθετο ανοδικό περιθώριο από νέα διεθνή έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενώ στις προβλέψεις της δεν έχει συμπεριλάβει το έργο Great Sea Interconnector, αναμένοντας μεγαλύτερη ορατότητα ως προς την υλοποίησή του.

Επιπλέον, θεωρεί ότι μια πιθανή απλούστευση της εταιρικής δομής στο μέλλον θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του ΑΔΜΗΕ και να αυξήσει τη δυνατότητα παραγωγής μερισμάτων.

Τα βασικά σημεία της επενδυτικής θέσης

Ισχυρή αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB)

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι το εγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο 2026-2029 και οι επενδύσεις περίπου 6 δισ. ευρώ έως το 2029, που θα ξεπεράσουν σωρευτικά τα 7,5 δισ. ευρώ έως το 2034, θα οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB).

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η RAB του ΑΔΜΗΕ θα αυξηθεί από λίγο πάνω από τα 3 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 7 δισ. ευρώ το 2029 και σε 8,5 δισ. ευρώ το 2034, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12%.

Το 2026 σημείο καμπής για την κερδοφορία

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει το 2026 ως έτος καμπής για την κερδοφορία του ΑΔΜΗΕ. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν από 125 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 170 εκατ. το 2026, να προσεγγίσουν τα 300 εκατ. το 2029 και τα 330 εκατ. το 2034, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,5%.

Ισχυρή μερισματική προοπτική

Με βάση την προβλεπόμενη αύξηση των καθαρών κερδών και τη σταθερή πολιτική διανομής του 50% των κερδών, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία μετόχων του ΑΔΜΗΕ, η Piraeus Securities εκτιμά ότι οι συνολικές χρηματικές επιστροφές προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ανέλθουν σε περίπου 200 εκατ. την περίοδο 2026-2029 και σε επιπλέον 400 εκατ. μεταξύ 2030 και 2034.

Παράλληλα, προβλέπει μέση ετήσια αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή κατά 10% έως το 2034, με τη μερισματική απόδοση να υπερβαίνει το 5% μετά το 2029.

Αποτίμηση

Η τιμή-στόχος των 4,52 ευρώ ανά μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου προκύπτει από συνδυασμό της μεθόδου προεξόφλησης μερισμάτων και της συγκριτικής αποτίμησης με ομοειδείς εταιρείες.

Το μοντέλο DDM δύο σταδίων της Piraeus Securities (μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης 2% και κόστος ιδίων κεφαλαίων 6,2%) αποδίδει αξία ιδίων κεφαλαίων 1,6 δισ. ευρώ ή 4,43 ευρώ ανά μετοχή. Αντίστοιχα, με βάση δείκτη EV/RAB 1,25x για το 2026, η συγκριτική αποτίμηση οδηγεί σε αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 1,7 δισ. ή 4,61 ευρώ ανά μετοχή.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα περίπου 10% χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, με βάση τον δείκτη EV/RAB για το 2026. Αν και ιστορικά η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διαπραγματευόταν με σημαντικό discount έναντι της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της και των διεθνών ανταγωνιστών της, η Piraeus Securities θεωρεί ότι μετά την πρόσφατη αναβάθμιση της αποτίμησης η μετοχή θα συνεχίσει να συγκλίνει προς τα επίπεδα των ομοειδών εταιρειών, περιορίζοντας τον κίνδυνο υποχώρησης.