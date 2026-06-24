ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ

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Από σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου ξεκινάει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκε κατά 277,43 εκατ. ευρώ με την έκδοση των νέων μετοχών

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας 130,86 εκατ. νέες μετοχές στην τιμή των 4,05 ευρώ ανά μετοχή μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 6,6 φορές, ενώ από τις νέες μετοχές το 20% κατανεμήθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 80% στη Διεθνή Προσφορά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκε κατά 277,43 εκατ. ευρώ με την έκδοση των νέων μετοχών, με τη συμμετοχή της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της Capital World Investors να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ανακοίνωση

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία»), ο Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’ αριθμ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την από 19.06.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €530 εκατομμυρίων μέσω της διάθεσης συνολικά 130.864.197 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,12 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €4,05 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή

Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 16.06.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 1127/2019, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου») (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 15.06.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (προς τον σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η Άλφα Τράπεζα Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.

Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners), η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η Άλφα Τράπεζα Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως

Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

4. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2026.

5. Εξαιρουμένης της συμμετοχής της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας, και της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα του Capital Group (o «Cornerstone Investor»), η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 780.716.488 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €3.162 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά 16,7 φορές το ποσό των περίπου €189 εκατομμυρίων, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.

6. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και του Cornerstone Investor, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 864.902.004 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €3.503 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι το ποσό των €530 εκατομμυρίων, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία, κατά 6,6 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 172.566.626 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό €698,9 εκατομμυρίων, και αναλύεται ως ακολούθως: α) Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 81.488.323 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €330,0 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

β) Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 91.078.303 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €368,9 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 692.335.378 μετοχές και αντιστοιχεί

σε ποσό €2,8 δισεκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

7. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, (i) 66.901.565 Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,12% των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ στην Τιμή Διάθεσης και (ii) 17.283.951 Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,21% των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στην Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα του Capital Group, στην Τιμή Διάθεσης.

8. Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(i) 26.465.455 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 20% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(ii) 104.398.742 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 80% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν είχαν το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. 9. Οι 26.465.455 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των Νέων Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας

Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 23.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 16.06.2026 Έγγραφο του Παραρτήματος IX του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου (το «Έγγραφο»).

Επιπλέον σημειώνεται ότι 14.512.555 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 54,8% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 11.952.900 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 45,2% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

10. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 23.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

11. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €277.432.097,64 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €252.567.900,21 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €769.272.097,64, διαιρούμενο σε 362.864.197 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,12 έκαστη.

12. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση της Τράπεζας Optima bank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 124.663 Νέες Μετοχές.

13. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανέρχονται σε περίπου €530 εκατομμύρια (ήτοι 130.864.197 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).

14. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €20 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €510 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).

15. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23.06.2026 και η διαπραγμάτευσή τους στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 24.06.2026.