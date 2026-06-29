Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

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Χαιρετίζει μεν την εξέλιξη για «πάγωμα» επί δίμηνο των τιμών σε βασικά προϊόντα, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πλην όμως διερωτάται «γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;».

Χατζηθεοδοσίου: Να τελειώσει ο εφιάλτης της ακρίβειας

Ειδικότερα, στη δήλωσή του ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρει πως «σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, στη σύσκεψη που έγινε υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και με τη συμμετοχή παραγόντων της βιομηχανίας και των σούπερ-μάρκετ, υπήρξε συναντίληψη στο θέμα της ανάγκης αποκλιμάκωσης των τιμών και από τον Σεπτέμβριο θα δούμε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα».

«Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη, με την ελπίδα να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης της ακρίβειας για όλο τον ελληνικό λαό αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε και μία απορία», σημειώνει και τονίζει: «Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δούμε αυτές τις δραστικές μειώσεις; Από τη στιγμή που υπάρχει μία εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τι εμποδίζει την άμεση εφαρμογή της;».

Τεράστιες οι πιέσεις

Οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις -πριν μάλιστα ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή- είναι τεράστιες, υπογραμμίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου και προσθέτει: «Κάθε ημέρα που περνάει είναι εξαιρετικά σημαντική για κάθε καταναλωτή καθώς μειώνεται δραματικά το εισόδημα του. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους».

«Απαιτούνται εδώ και τώρα πολιτικές που θα σταματήσουν τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια αλλά και θα δίνουν προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης σε κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση της χώρας», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.