Χατζηθεοδοσίου: Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται ΜμΕ

«Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες», σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφορικά με την δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή/ εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη».

Χατζηθεοδοσίου: Πλήρη απουσία ΚΑΔ κρίσιμων τομέων της οικονομίας

«Παρατηρώντας λεπτομέρειες της δράσης «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή/ εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη» η οποία υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, διαπιστώνουμε την πλήρη απουσία ΚΑΔ κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως από εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες», αναφέρει.

«Να υπενθυμίσω», προσθέτει, «ότι μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και που έχουν ενταχθεί 949 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 141.292.691,17 ευρώ».

«Δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα άνω των 140 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπήρξε χώρος για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης και τελικά επιλέγονται επιχειρήσεις που σύμφωνα με εκτιμήσεις φτάνουν στο 3% των επιχειρήσεων της Αττικής», διευκρινίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

«Άλλη μια φορά βλέπουμε να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο πρόεδρος του Επεγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σημειώνει πως για «άλλη μία φορά βλέπουμε να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και η τακτική που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση με την ενίσχυση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι υιοθετείται και από την Περιφέρεια Αττικής».

Το ζήτημα της εξαίρεσης κρίσιμων κλάδων από τη συγκεκριμένη δράση είχε τεθεί από τον κ. Χατζηθεοδοσίου σε ειδική εκδήλωση της περιφέρειας για το θέμα, παρουσία του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά.

«Παρά όμως την επισήμανση μου», αναφέρει, «και την πρόταση που κατέθεσα για στήριξη επιπλέον κλάδων, τελικά επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι ΚΑΔ. Και από αυτή την εξέλιξη προκύπτουν διάφορα ερωτήματα όπως:

-Πως επιλέγονται τελικά οι ΚΑΔ που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια;

-Ποιοι είναι αυτοί που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις;

-Γιατί αγνοήθηκαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από άλλους κλάδους;

-Υπάρχει πρόγραμμα που να είναι σε εξέλιξη και αφορά επιχειρήσεις της εστίασης, του εμπορίου και άλλων σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας;».

«Κλείνουν τα μάτια στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς»

«Σε μία εποχή που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πλήττεται βάναυσα από την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, κάποιοι επιλέγουν να κλείσουν τα μάτια στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και μέσω του διαχωρισμού που κάνουν στερούν πολύτιμους πόρους από επιχειρηματικές δραστηριότητες που τους έχουν απόλυτη ανάγκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.