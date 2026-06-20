Νότια Κορέα: Μπορεί να πέσει έξω η οικονομία λόγω.. μπόνους; 

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Σε κατάσταση συναγερμού για τον πληθωρισμό έχει τεθεί η κεντρική τράπεζα στη Νότια Κορέα λόγω των τεράστιων μπόνους που προβλέπεται πως θα πάρουν οι εργαζόμενοι από τις τεχνολογικές βιομηχανίες. Τα μπόνους αξίας εκατομμυρίων γουόν ωθούν την Τράπεζα της Κορέας να προειδοποιήσει για την ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

Σε έκθεση της 17ης Ιουνίου, η κεντρική τράπεζα επισήμανε πως ο πληθωρισμός φέτος έχει τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, προσθέτει, ακόμη και αν η σύγκρουση υποχωρήσει, «οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται σταδιακά να αυξηθούν καθώς οι συνθήκες εισοδήματος βελτιώνονται και η αύξηση των μισθών γίνεται πιο εκτεταμένη».

Η Τράπεζα της Κορέας προβλέπει ότι ο πληθωρισμός για ολόκληρο το έτος θα διαμορφωθεί στο 2,7%, πάνω από τον στόχο του 2%

Ο πληθωρισμός και η Νότια Κορέα

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Κίνας (BOK) δήλωσε ότι η καταβολή μεγάλων μπόνους απόδοσης που παρατηρήθηκε πρόσφατα σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες του τομέα της πληροφορικής θα μπορούσε να επεκταθεί σε ευρύτερες αυξήσεις μισθών, κάτι που μεταφράζεται σε ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Νότια Κορέα ήδη αντιμετωπίζει πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, με την Τράπεζα της Κορέας να προβλέπει ότι ο πληθωρισμός για ολόκληρο το έτος θα διαμορφωθεί στο 2,7%, πάνω από τον στόχο του 2%.

Οι παρατηρήσεις της BOK έρχονται μετά από αναφορές ότι καταβλήθηκαν τεράστια μπόνους σε υπαλλήλους τεχνολογικών εταιρειών, ειδικά σε εκείνους των μεγάλων εταιρειών τσιπ SK Hynix και Samsung Electronics, σύμφωνα και με το CNBC.

Ενώ το ακριβές ποσό δεν αποκαλύφθηκε από τις εταιρείες, η SK Hynix συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια μισθολογική συμφωνία που θα διαθέσει το 10% των λειτουργικών κερδών ως μπόνους για τους εργαζομένους της.

Οι εργαζόμενοι της Samsung φέρονται να συμφώνησαν ότι το 10,5% των λειτουργικών κερδών της από τους ημιαγωγούς θα διατεθεί για ειδικά μπόνους για τους εργαζόμενους στα τσιπ, αφού απείλησαν με 18ήμερη απεργία τον Μάιο.

Όπως αναφέρει και το Reuters, ένας εργαζόμενος σε τσιπ μνήμης με βασικό μισθό 80 εκατομμύρια γουόν (52.400 δολάρια) αναμένεται να λάβει συνολικό μπόνους περίπου 626 εκατομμυρίων γουόν (410.000 δολάρια) φέτος.

Οι εργαζόμενοι της SK Hynix αναμένεται να λάβουν μπόνους άνω των 700 εκατομμυρίων γουόν (454.851 δολάρια) εάν η εταιρεία επιτύχει ετήσιο κέρδος 250 τρισεκατομμυρίων γουόν φέτος, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Τα ειδικά μπόνους

Η Τράπεζα της Κίνας (BOK) δήλωσε ότι κανονικά, τα μπόνους δεν θα συνέβαλαν πολύ στην πίεση της ζήτησης, καθώς δεν αποτελούν μόνιμες αυξήσεις στο εισόδημα.

Αλλά όταν «τα ειδικά μπόνους επεκτείνονται ασυνήθιστα και σημαντικά», η αύξηση των μισθών θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς, αυξάνοντας σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

«Ειδικότερα, επειδή τα πρόσφατα μπόνους απόδοσης στον τομέα της πληροφορικής έχουν καταβληθεί σε εξαιρετικά εξαιρετική κλίμακα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ο πραγματικός αντίκτυπός τους να είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο», πρόσθεσε.

Eργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο έχουν ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα σε είδη πολυτελείας σε πολυκαταστήματα, με τους εργαζόμενους να αγοράζουν τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης γιορτάζουν

Ενώ η κεντρική τράπεζα ανησυχεί, ορισμένες επιχειρήσεις προετοιμάζονται ήδη για να ξοδέψουν αυτοί οι εργαζόμενοι τα απρόσμενα κέρδη τους στα καταστήματά τους.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της BOK, Lee Jiho, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις 17 Ιουνίου ότι «οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μέρη όπως το Suwon και σε τμήματα πολυτελών ειδών των πολυκαταστημάτων, και αυτό θα μπορούσε σταδιακά να εξαπλωθεί περαιτέρω».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης, ορισμένοι εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα σε είδη πολυτελείας σε πολυκαταστήματα, με τους εργαζόμενους να αγοράζουν τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια.

Η BOK ανέφερε ότι στην επαρχία Gyeonggi — όπου βρίσκονται οι μεγάλες εγκαταστάσεις ημιαγωγών της Samsung Electronics και της SK Hynix — η αύξηση των δαπανών για κάρτες φέτος ήταν σχετικά υψηλότερη σε περιοχές κοντά σε μονάδες παραγωγής τσιπ και παρακείμενες κατοικημένες περιοχές από ό,τι σε άλλες περιοχές.

Το νοτιοκορεατικό μέσο ενημέρωσης Chosun Ilbo υπογράμμισε πως η κατανάλωση ειδών πολυτελείας έχει «αυξηθεί ραγδαία» στις νότιες περιοχές Gyeonggi, όπου έχουν την έδρα τους η Samsung και η SK Hynix.

Οι πωλήσεις ειδών πολυτελείας σε ένα υποκατάστημα πολυκαταστήματος Shinsegae στην επαρχία Gyeonggi αυξήθηκαν κατά 53,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας τον Μάιο, με τα κοσμήματα πολυτελείας να σημειώνουν άνοδο 146,3% και τα ρολόγια πολυτελείας να αυξάνονται κατά 85,3% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 19%, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι μετοχές των μεγάλων πολυκαταστημάτων της Νότιας Κορέας έχουν επίσης σημειώσει άνοδο παράλληλα με τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η κατανάλωση υψηλής ποιότητας θα ενισχυθεί.

Η Lotte Shopping, ο κλάδος λιανικής του ομίλου Lotte, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 148% σε ετήσια βάση, με την τιμή της μετοχής της να σημειώνει άνοδο 67% μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι μετοχές των πολυκαταστημάτων Hyundai έχουν αυξηθεί κατά 120% από την αρχή του έτους, με ένα εντυπωσιακό κέρδος 113% τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ η Shinsegae ηγείται με κέρδος 190% στην τιμή της μετοχής από την αρχή του έτους.

Τα περισσότερα από τα κέρδη της Shinsegae έχουν έρθει πρόσφατα, με τις μετοχές της να έχουν σημειώσει άνοδο 107% τους τελευταίους τρεις μήνες.