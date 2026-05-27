SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 27.05.2026, 08:35
SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Αλμα έως και 11% σημείωσαν η μετοχή της SK Hynix την Τετάρτη, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της νοτιοκορεατικής εταιρείας κατασκευής τσιπ πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να επικεντρώνονται σε μετοχές ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της SK Hynix έχει εκτοξευτεί κατά περίπου 250% από την αρχή του έτους, τροφοδοτούμενη από τον «πυρετό» της AI.

Η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή του γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, ενισχύοντας τη θέση της στο κέντρο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης.

Το ράλι έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η εγχώρια ανταγωνίστρια Samsung Electronics ξεπέρασε επίσης το όριο της κεφαλαιοποίησης αγοράς του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Οι μετοχές της Samsung Electronics ανέβηκαν πάνω από 6% την Τετάρτη.

SK Hynix και Samsung Electronics στηρίζουν τον δείκτη Kospi

Οι δύο κατασκευαστές τσιπ αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 40% του δείκτη αναφοράς Kospi της Νότιας Κορέας, υπογραμμίζοντας πόσο στενά έχει συνδεθεί η απόδοση του δείκτη με την παγκόσμια ζήτηση για ημιαγωγούς και τσιπ μνήμης που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Kospi έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η συγκέντρωση θα μπορούσε να αυξήσει την αστάθεια της αγοράς και να αφήσει τον δείκτη αναφοράς πιο εκτεθειμένο σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και της επιβράδυνσης των παγκόσμιων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων.

Το ράλι της SK Hynix μπορεί να έχει ακόμα περιθώριο, όπως είπε στο CNBC ο Πίτερ Κιμ, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην KB Financial Group. Ο ίδιος τόνισε ότι οι αναβαθμίσεις κερδών ξεπερνούν ακόμη και τα μετεωρικά κέρδη της μετοχής.

«Τα θεμελιώδη στοιχεία και οι αποτιμήσεις των δύο δίδυμων πύργων… παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα», δήλωσε ο Κιμ, αναφερόμενος στην SK Hynix και την Samsung Electronics.

Είπε ότι η αποτίμηση της SK Hynix έχει γίνει θεωρητικά «φθηνότερη» από την πραγματική της αξία, καθώς οι αναλυτές έχουν αυξήσει τις προβλέψεις για τα κέρδη ταχύτερα από ό,τι έχουν αυξηθεί οι τιμές των μετοχών.

