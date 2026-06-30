Ιταλία: Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία

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Η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση και η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αστάθεια που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επιφέρουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως στην Ιταλία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της οργάνωσης Codacons, η συνολική ετήσια επιβάρυνση για ένα μέσο ιταλικό νοικοκυριό δύναται να ανέλθει έως και στα 926 ευρώ, εξαιτίας των αυξήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη (από το γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Μιλάνου), η εν λόγω κρίση έχει ενεργοποιήσει έναν ευρύτερο μηχανισμό ανατιμήσεων, δημιουργώντας φαινόμενα αλυσιδωτών επιπτώσεων στην οικονομία. Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πιθανότητα ή η πραγματική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κομβική θαλάσσια οδό για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεπάγεται άμεση άνοδο του κόστους μεταφοράς προϊόντων, η οποία μετακυλίεται στις τιμές λιανικής, οδηγώντας σε γενικευμένη ακρίβεια σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής

αλυσίδας.

Οι επιπτώσεις καθίστανται ήδη εμφανείς στον τομέα των τροφίμων και των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε προϊόντα όπως τα μούρα (βατόμουρα, σμέουρα κ.λπ.) κατά 16,1%, τα όσπρια σχεδόν κατά 10%, τα λαχανικά (ενδεικτικά πιπεριές, κολοκυθάκια, ντομάτες) κατά 8,6%, τα φρέσκα φρούτα έως 7,8% και τα εσπεριδοειδή περίπου κατά 7,5%.

Οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν άμεσα το καθημερινό κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών. Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιβάρυνση στον τομέα της ενέργειας. Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 9,8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το κόστος πλήρωσης ενός ρεζερβουάρ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 9,15 ευρώ επιπλέον.

Παράλληλα, η τιμή του ντίζελ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περί τα 2,047 ευρώ ανά λίτρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επέκτεινε η ιταλική κυβέρνηση έως τις 22 Μαΐου 2026, οι τιμές εξακολουθούν να διατηρούνται σε αυξημένα επίπεδα.

Περαιτέρω επιβάρυνση παρατηρείται και στους λογαριασμούς ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 13%, ενώ το συνολικό ετήσιο κόστος για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο δύναται να φθάσει έως και τα 2.711 ευρώ ανά οικογένεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της πλατφόρμας Facile.it. Επιπλέον, η χρήση κλιματιστικών συστημάτων εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 144 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το έτος 2025.

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για το εξωτερικό έχουν αυξηθεί κατά 18,2%, ενώ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 6%. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τόσο τη δραστηριότητα του τουριστικού τομέα όσο και την καθημερινή κινητικότητα των πολιτών.

Συνοψίζοντας, η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει την άμεση αλληλεξάρτηση μεταξύ γεωπολιτικών εξελίξεων και οικονομικών συνθηκών. Η Ιταλία, ως χώρα με υψηλό βαθμό ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές, υφίσταται ιδιαίτερα έντονες συνέπειες. Οι κύριοι παράγοντες επιβάρυνσης εντοπίζονται στην αύξηση του κόστους ενέργειας, στην άνοδο των δαπανών μεταφοράς και στη γενικευμένη αύξηση των τιμών καταναλωτικών αγαθών. Σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, διαφαίνεται ο κίνδυνος ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων και περαιτέρω μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.