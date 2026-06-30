ΕΛΣΤΑΤ: Η Ελλάδα και πάλι πρώτη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική

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Αξιόλογη παρουσία καταγράφει για ακόμη μία χρονιά η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα STARTS, αποτελούμενη από τρεις μαθητές της Β΄ Λυκείου του 3oυ Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κ.Αθανάσιο Παπαδημητρίου, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16–18 ετών.

Η φετινή διάκριση έρχεται σε συνέχεια των δύο διαδοχικών πρώτων θέσεων που είχαν κατακτήσει ελληνικές ομάδες τις προηγούμενες χρονιές, καθώς και της περσινής πέμπτης θέσης, επιβεβαιώνοντας την σταθερή παρουσία και την ποιότητα των ελληνικών συμμετοχών στον διαγωνισμό.

Η ομάδα προκρίθηκε στην ευρωπαϊκή φάση μέσω της επιτυχούς συμμετοχής της στον «9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική», που υλοποίησε για ένατη συνεχή χρονιά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 2 Απριλίου 2026.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα και στόχος του είναι η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών τόσο με τη στατιστική επιστήμη όσο και με τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των επίσημων στατιστικών.

Οι ομάδες που αναδείχθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, έλαβαν μέρος στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Οι μαθητές, υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή του σχολείου τους, κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο με θέμα «Στατιστικό πορτρέτο – Πώς είναι οι άνθρωποι της χώρας σου;», συγκρίνοντας στοιχεία του παρελθόντος με το παρόν και αξιοποιώντας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της κριτικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού, το βίντεο της ελληνικής συμμετοχής ξεχώρισε για την κινηματογραφική προσέγγιση ντοκιμαντέρ, τη συγκινητική και άρτια δομημένη αφήγησή του, τις εύστοχες οπτικές και μουσικές επιλογές, καθώς και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων με στόχο την αποτύπωση της εμπειρίας του να μεγαλώνει κανείς στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό διεκδίκησαν, μέσα από τους εθνικούς διαγωνισμούς στη Στατιστική, 28.832 μαθητές και μαθήτριες (ο υψηλότερος αριθμός συμμετεχόντων από την έναρξη του διαγωνισμού) από 2.293 εκπαιδευτικές μονάδες 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), ενώ η αρμόδια Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει συνολικά 74 βίντεο.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του 9ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική έχουν ως εξής:

Η ομάδα STARTS βραβεύτηκε, στις 25 Ιουνίου 2026, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», στη Σόφια της Βουλγαρίας, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της Eurostat, κας Mariana Kotzeva και του Προέδρου του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας καθηγητή κ. Atanas Atanasov.

Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Κωνσταντίνος Καμπανάκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοχώρου και υπεύθυνη του συγκεκριμένου έργου, κ. Σωτηρία Σαλάππα.